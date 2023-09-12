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Глава КНДР приехал в Россию вместе с министром иностранных дел и высокопоставленными военными

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Глава КНДР приехал в Россию вместе с министром иностранных дел и высокопоставленными военными

Уже в ближайшее время во Владивостоке пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. О том, что мероприятие запланировано и состоится в ближайшие дни ранее подтвердили в пресс-службе Кремля.


Накануне государственное радио КНДР «Голос Кореи» сообщило, что лидер страны отправился в Россию вечером, 10 сентября, на спецпоезде. В то же время в Центральном телеграфном агентстве Кореи озвучили информацию, что Ким Чен Ын отправился на встречу во Владивосток в сопровождении главы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи и нескольких высокопоставленных военных.

Что характерно, состав северокорейской делегации официально до сих пор объявлен не был. Однако на фото, опубликованных ЦТАК, помимо самого главы КНДР и министра иностранных дел страны можно увидеть зампреда Центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бён Чхоля и начальник отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона.

Исходя из состава делегации КНДР, можно допустить, что в ходе текущей встречи будет обсуждаться сотрудничество в военно-политической сфере. При этом на Западе уже устроили серьезный ажиотаж вокруг данного события.

Так, в американской прессе пишут о том, что Северная Корея может поставить РФ оружие, которым, дословно, «российская армия будет убивать украинцев». То есть, американское оружие прямо сейчас не убивает русских?

Впрочем, администрации США все же есть о чем беспокоиться. Ведь встречи российского и северокорейского лидеров до этого всегда происходили в момент серьезной геополитической турбулентности и обострения противоречий с Западом. Например, Ким Чен Ир приезжал во Владивосток в 2002 году, когда президент США Буш объявил КНДР и Иран «осью зла». В то же время уже Ким Чен Ын встречался с Владимиром Путиным в 2019 году, после провала саммита КНДР-США в Ханое.
Использованы фотографии:
ЦТАК
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:45
    0
    Песков уже "плеснул "скипидарчику Блинкину в одно место.Упомянув о чувствительный сферах переговоров.Переговоры будут не только гуманитарных сферах.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 14:15
      +1
      Оптимально будет соглашение по обкатке северо-корейской армии в реальном конфликте.
      Им очень нужен реальный опыт боёв.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:48
    +1
    Ждём скоро пару сотен тысяч корейских "рабочих" на фронт и составы с боеприпасами? :)
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:53
    +5
    Надеюсь сегодня Путин объявит, что Россия выходит из санкций в отношении КНДР и подпишет с Кимом соглашение о военном сотрудничестве, уже отмечал РСЗО и САУ Северной Кореи одни из лучших дальнобойных систем в мире. Лично меня вчера покоробило как встречали байдена во Вьетнаме, уж очень короткая память у них оказалась.
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 13:17
      -1
      Россия не может выйти из санкций ООН. Иначе лишится членства в ООН и Совбезе ООН.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:52
    +1
    США на заднице волосы рвут от попыток доказать о военно - техническом сотрудничестве России ,КНР и КНДР .А мы им в харю ,вот санкции ООН которых мы придерживаемся.КНДР самая закрытая страна в мире,побеги оттуда крайне редки.
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:35
    0
    Добро пожаловать, товарищ Ким! Как же мне хочется, чтобы Россия проявила хоть
    чуть-чуть политического мужества и отменила свои санкции в отношении КНДР...