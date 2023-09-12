Глава КНДР приехал в Россию вместе с министром иностранных дел и высокопоставленными военными

Уже в ближайшее время во Владивостоке пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. О том, что мероприятие запланировано и состоится в ближайшие дни ранее подтвердили в пресс-службе Кремля.
Накануне государственное радио КНДР «Голос Кореи» сообщило, что лидер страны отправился в Россию вечером, 10 сентября, на спецпоезде. В то же время в Центральном телеграфном агентстве Кореи озвучили информацию, что Ким Чен Ын отправился на встречу во Владивосток в сопровождении главы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи и нескольких высокопоставленных военных.
Что характерно, состав северокорейской делегации официально до сих пор объявлен не был. Однако на фото, опубликованных ЦТАК, помимо самого главы КНДР и министра иностранных дел страны можно увидеть зампреда Центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бён Чхоля и начальник отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона.
Исходя из состава делегации КНДР, можно допустить, что в ходе текущей встречи будет обсуждаться сотрудничество в военно-политической сфере. При этом на Западе уже устроили серьезный ажиотаж вокруг данного события.
Так, в американской прессе пишут о том, что Северная Корея может поставить РФ оружие, которым, дословно, «российская армия будет убивать украинцев». То есть, американское оружие прямо сейчас не убивает русских?
Впрочем, администрации США все же есть о чем беспокоиться. Ведь встречи российского и северокорейского лидеров до этого всегда происходили в момент серьезной геополитической турбулентности и обострения противоречий с Западом. Например, Ким Чен Ир приезжал во Владивосток в 2002 году, когда президент США Буш объявил КНДР и Иран «осью зла». В то же время уже Ким Чен Ын встречался с Владимиром Путиным в 2019 году, после провала саммита КНДР-США в Ханое.