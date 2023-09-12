Как мы можем прекратить боевые действия, если идет контрнаступление?

Результатов нет, конечно. Сейчас не будем говорить - провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тыс. человек

Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал?

Если Украина решит начать переговорный процесс, то лишь с целью передышки и восполнения своих ресурсов, задействованных в конфликте. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.Как утверждает глава российского государства, сейчас Запад требует от Украины взять под контроль максимально возможные по площади территории, и после этого приступать к переговорам. Но Российская Федерация сейчас прекратить боевые действия не может, поскольку противник ведет контрнаступление.- задается вопросом президент РФ.Характеризуя сам ход боевых действий, Путин подчеркнул, что «мы не троцкисты - движение все, конечная цель ничто». Что касается украинского контрнаступления, то президент отметил его безрезультативность и очень высокие потери среди личного состава украинских формирований.- подчеркнул Путин.По словам главы государства, упорство, с которым Украина бросает свою армию в контрнаступление, создает впечатление, будто бы это и не украинские люди погибают в боях. Президент России отметил, что поставки истребителей американского производства F-16 приведут лишь к затягиванию конфликта.Россия продолжает укреплять свою армию, увеличивая ее численность. За последние 6-7 месяцев, по озвученной президентом информации, контракты с Вооруженными силами РФ подписали 270 тысяч человек. По 1-1,5 тысячи человек в день приходят в военкоматы заключать контракты, и действуют осознанно и добровольно, понимая, что отправятся на фронт, заявил Владимир Путин.Отдельно глава государства остановился на действиях западных государств по подготовке украинских диверсантов. Путин рассказал, что задержанные при попытке проведения диверсии на одном из атомных объектов РФ украинские диверсанты признались, что их готовили британские инструкторы.Глава государства считает, что Великобритания не отдает отчет, к каким последствиям могут привести подобные действия. Провоцируя Украину на совершение диверсий на российских атомных объектах, Запад «не чувствует краев и может довести до серьезных последствий».Досталось от Владимира Путина и Анатолию Чубайсу. Российский политик и топ-менеджер после начала спецоперации покинул страну. Президент считает, что это может быть связано с антикоррупционными расследованиями в «Роснано».- сказал Владимир Путин.Пока, отметил президент, уголовных дел в отношении Чубайса нет. Но он, вероятно, может опасаться, что они будут возбуждены, и поэтому даже в Израиле, как подчеркнул глава государства, перешел на нелегальное положение.