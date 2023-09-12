Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент России заявил, что Украина может начать переговоры лишь для возобновления ресурсов

35
Президент России заявил, что Украина может начать переговоры лишь для возобновления ресурсов

Если Украина решит начать переговорный процесс, то лишь с целью передышки и восполнения своих ресурсов, задействованных в конфликте. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.


Как утверждает глава российского государства, сейчас Запад требует от Украины взять под контроль максимально возможные по площади территории, и после этого приступать к переговорам. Но Российская Федерация сейчас прекратить боевые действия не может, поскольку противник ведет контрнаступление.

Как мы можем прекратить боевые действия, если идет контрнаступление?

- задается вопросом президент РФ.

Характеризуя сам ход боевых действий, Путин подчеркнул, что «мы не троцкисты - движение все, конечная цель ничто». Что касается украинского контрнаступления, то президент отметил его безрезультативность и очень высокие потери среди личного состава украинских формирований.

Результатов нет, конечно. Сейчас не будем говорить - провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тыс. человек

- подчеркнул Путин.

По словам главы государства, упорство, с которым Украина бросает свою армию в контрнаступление, создает впечатление, будто бы это и не украинские люди погибают в боях. Президент России отметил, что поставки истребителей американского производства F-16 приведут лишь к затягиванию конфликта.

Россия продолжает укреплять свою армию, увеличивая ее численность. За последние 6-7 месяцев, по озвученной президентом информации, контракты с Вооруженными силами РФ подписали 270 тысяч человек. По 1-1,5 тысячи человек в день приходят в военкоматы заключать контракты, и действуют осознанно и добровольно, понимая, что отправятся на фронт, заявил Владимир Путин.

Отдельно глава государства остановился на действиях западных государств по подготовке украинских диверсантов. Путин рассказал, что задержанные при попытке проведения диверсии на одном из атомных объектов РФ украинские диверсанты признались, что их готовили британские инструкторы.

Глава государства считает, что Великобритания не отдает отчет, к каким последствиям могут привести подобные действия. Провоцируя Украину на совершение диверсий на российских атомных объектах, Запад «не чувствует краев и может довести до серьезных последствий».

Досталось от Владимира Путина и Анатолию Чубайсу. Российский политик и топ-менеджер после начала спецоперации покинул страну. Президент считает, что это может быть связано с антикоррупционными расследованиями в «Роснано».

Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал?

- сказал Владимир Путин.

Пока, отметил президент, уголовных дел в отношении Чубайса нет. Но он, вероятно, может опасаться, что они будут возбуждены, и поэтому даже в Израиле, как подчеркнул глава государства, перешел на нелегальное положение.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
35 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:47
    +4
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Если Украина решит начать переговорный процесс, то лишь с целью передышки и восполнения своих ресурсов, задействованных в конфликте. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме

    это так на всякий случай -для любителей найти "договорняки" и "заморозку"
    1. monetam
      monetam Сегодня, 11:50
      -1
      Угу. А то после каждого песковского чиха начинается хор - " Договорняяяяяяк !" " Всё сливают!"
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:51
      -6
      этом заявил президент

      Ну заявил, а дальше что?
      1. Egorovich
        Egorovich Сегодня, 12:00
        +2
        Для Укрорейха только безоговорочная капитуляция, никаких переговоров. "Договорняков" уже целая куча была, с хреновым результатом, хватит.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 12:07
          -1
          Для Укрорейха только безоговорочная капитуляция
          Если реально на вещи смотреть?
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:19
        -1
        Дальше у нас в военкоматы ежемесячно приходят от 30 до 45 тысяч добровольцев, а Украине пока удаётся отлавливать до 50 тысяч "добровольцев" в месяц. Если статистика потерь в нашу пользу, то останавливаться нельзя, пока все "добровольцы" всу не закончатся
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 12:36
          -1
          Дальше у нас в военкоматы ежемесячно приходят от 30 до 45 тысяч добровольцев
          Вы от куда это все берете только?)
          Если статистика потерь в нашу пользу, то останавливаться нельзя
          Думаете что всу окопы рыть или мины ставить не умеют? По качеству артиллерии и по количеству вс уже превосходят РФ. Закончится наступление всу дальше что? Ждем следующего, еще более накаченного современной техникой, вооружением и боеприпасами?
          1. parabyd
            parabyd Сегодня, 13:16
            +1
            Когда это по артиллерии начали превосходить? Смогли на одном участке фронта собрать побольше? Это временное и локальное превосходство. В нужных количествах боеприпасы они не производят, тем более советских калибров. А запасы болгар и прочих братушек тоже показывают дно. Поэтому советские орудия медленно, но верно превращаются в тыкву.

            Заморских не так уж и много. Сколько их там им передали 300 топоров и ещё пару сотен самоходок? Это и не много, и часть уже потеряна, а восполнять не успевают. Да и 1 млн. снарядов в год для них, против 6млн снарядов в год у ВС РФ маловато.
            1. Trapp1st
              Trapp1st Сегодня, 14:13
              0
              Когда это по артиллерии начали превосходить?
              Наведите справки когда...
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 12:39
      +2
      Запад «не чувствует краев и может довести до серьезных последствий».

      Так им же за красные линии ничего не было. Так они теперь в раж вошли!
  3. monetam
    monetam Сегодня, 11:52
    0
    Главком все верно понимает, так что его обвинения в том, что бы " слить победу" и в "договорняках" так же безосновательны как в свое время обвинения Николая Второго в том, что тот якобы хочет договориться с немцами и заключить мир с ними сепаратный мир, без участия союзников.
  4. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 12:00
    -2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    это так на всякий случай -для любителей найти "договорняки" и "заморозку"

    Пока наших бойцов убивали, он колесо оборзения открывал, вместо того чтобы работать. Можно ещё много чего припомнить, но мне достаточно и этого, чтобы понять что чести у него нет и не появится. Минусите на здоровье.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:17
      -1
      В ви много знаете о президентской работе? Поделитесь, может и Трампушке пригодится вскоре. А за честь, из каких будете, дворян, али офицерского сословия, чтобы такие вопросы обсуждать? Сатисфакции желаете?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:23
      0
      То есть у президента России чести меньше, чем у читателя ВО с ником "Hanurik"? what Ну незнаю....
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:18
        +1
        В вопросах чести могут судить только равные. Честь, как и девственность, запятнал - потерял, и появится она снова уже не может в априори. А кто за глаза шельмует, сам шельма и есть. Как-то так, поэтому сословием и поинтересовался, для понимания.
    3. Обычный
      Обычный Сегодня, 14:07
      0
      Зачем тебя минусить, можешь просто сдрыснуть в ужасе.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:28
        0
        Не вопрос - обычно за собой смываю, так что кнопку унитаза нажать не проблема.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:06
    +2
    Президент России заявил, что Украина может начать переговоры лишь для возобновления ресурсов
    . Так оно и есть... им нужна передышка.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:45
      +2
      Цитата: rocket757
      Президент России заявил, что Украина может начать переговоры лишь для возобновления ресурсов
      . Так оно и есть...

      Фраза скользко построена.
      В любых переговорах участвуют как минимум две стороны - главные заинтересанты.
      В данном случае это Украина и Россия.
      Так получается, что участие России в переговорах он допускает.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:21
        +1
        Полосатики воду мутят, тень на плетень наводят.
        Как вещал/брехал Блинкен, переговоры должны начать Россия - Украина, а они потом подключается.
        Это не серьёзно, у кукуевских нет самостоятельности от определения, СОВСЕМ.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:11
    +1
    Президент России заявил, что Украина может начать переговоры лишь для возобновления ресурсов

    А Россия должна идти на переговоры только после безоговорочной капитуляции нацистского режима и то, для согласования места проведения военного трибунала над нацистскими преступниками (можно в том месте, где мораторий на смертную казнь не действует).
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 12:18
      +2
      А Россия должна идти на переговоры только после безоговорочной капитуляции
      Стесняюсь спросить...
      А зачем идти куда-то, если уже наступит капитуляция?
      Дальше - не переговоры, а требования: денацификация... демилитаризация... возмещение ущерба... включение территории в состав...
      Кому - суды... приговоры... исполнение...
      А кому - развитие и полноценное участие в жизни Родины.
  7. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 12:11
    +7
    Досталось от Владимира Путина и Анатолию Чубайсу. Российский политик и топ-менеджер после начала спецоперации покинул страну.

    А зачем,его было выпускать,если бы хотели,то не выпустили.
    Выпотрошили бы этого нанотехнолога,много бы иудушек засветилось.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 12:25
      -4
      А это вы его самолично выпустили, власти сдесь не причем, он "сбежал" ¯\_(ツ)_/¯.
      Вот Вы знали какой он гад, в суд на него не подали, в аэропорту за руку не схватили.... похоже Вы и виноваты, не проявили свою гражданскую позицию!
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:11
    0
    Чубайса вывезти в Россию: операция "Финал" нам наука.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:12
    +3
    Посмотрим как запад отреагирует на его слова,в его словах нет даже намёка на переговоры на западных условиях.Их повестка о мироустройстве даже не рассматривается- они для нас пустое место,но гадящщее как может.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 12:36
      +3
      запад и не собирается никакие переговоры вести, они даже воюют чужими солдатами, а оружие на украденные у России деньги поставляют. Нет причин останавливаться у запада.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:13
    +4
    он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич.
    Ну вот наконец все встало на свои места. А ведь этот человек имел доступ к государственным секретам.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:57
      +1
      Цитата: rotmistr60
      А ведь этот человек имел доступ к государственным секретам.

      Не первый и не последний.
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:22
    0
    Сейчас то это ежу понятно, не понятно почему мы держались за "Минские соглашения", когда уже Зелёный в открытую ржал на переговорах?!
  12. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  13. A2AD
    A2AD Сегодня, 12:54
    -2
    Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал?
    Что, и чубайс то же буратину обманул? Никогда такого небыло и вот опять.
  14. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:07
    0
    Ну...
    Путин явно лукавит. Он же "конторский"!
    А в "конторе" любой опер заподозрил и присмотрелся бы к этому кренделю:
    Чубайс...фамилия какая-то... подозрительная... евро-украинская... )
    С одной стороны - чуб. С другой - пейсы.
    Разве можно такому постеречь что-либо доверить?!
  15. Обычный
    Обычный Сегодня, 14:08
    +1
    Сколько ципсоты на ветке обозначилось с либеральной прослойкой из России, значит гарант все по делу сказал, пригорает у чубатых пятаков.
  16. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 14:17
    0
    Цитата: Uprun
    В вопросах чести могут судить только равные. Честь, как и девственность, запятнал - потерял, и появится она снова уже не может в априори. А кто за глаза шельмует, сам шельма и есть. Как-то так, поэтому сословием и поинтересовался, для понимания.

    Как на вкус хозяйский ботинок?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:39
      0
      Двадцать лет носил, на вкус пробовал на ум не приходило. Чьих будешь?