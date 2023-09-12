Здание железнодорожного вокзала в Донецке попало под очередной обстрел со стороны ВСУ. Так, в результате атаки со стороны украинских вооружённых формирований он подвергся серьёзным разрушениям. Также зафиксированы они и на привокзальном рынке - одном из крупнейших в городе.Накануне вечером, напомним, мирные жители Донецка в очередной раз подверглись обстрелам противника с использованием им снарядов калибра 155 мм натовского образца, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины. Так, по информации СЦКК, вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли населённый пункт Максимильяновка, расположенный в Кировском районе Донецка около 20:45 вечера по местному времени. По этому селу было выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. В то же время, уточнили в ведомстве, пострадал и Петровский район города.Стоит отметить, что при обстрелах н.п. Донбасса украинские националисты применяют как обычные боеприпасы, так и кассетные снаряды, использование которых, кстати говоря, запрещено Конвенцией по кассетным боепарипасам от 2008 года.