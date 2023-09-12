Военное обозрение
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Здание ж/д вокзала в Донецке подверглось серьёзным разрушениям со стороны ВСУ

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Здание ж/д вокзала в Донецке подверглось серьёзным разрушениям со стороны ВСУ

Здание железнодорожного вокзала в Донецке попало под очередной обстрел со стороны ВСУ. Так, в результате атаки со стороны украинских вооружённых формирований он подвергся серьёзным разрушениям. Также зафиксированы они и на привокзальном рынке - одном из крупнейших в городе.




Накануне вечером, напомним, мирные жители Донецка в очередной раз подверглись обстрелам противника с использованием им снарядов калибра 155 мм натовского образца, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины. Так, по информации СЦКК, вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли населённый пункт Максимильяновка, расположенный в Кировском районе Донецка около 20:45 вечера по местному времени. По этому селу было выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. В то же время, уточнили в ведомстве, пострадал и Петровский район города.

Стоит отметить, что при обстрелах н.п. Донбасса украинские националисты применяют как обычные боеприпасы, так и кассетные снаряды, использование которых, кстати говоря, запрещено Конвенцией по кассетным боепарипасам от 2008 года.
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9 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 12:24
    +1
    Хотя бы заголовки редактируйте, пожалуйста
    ...................
    1. Проксима
      Проксима Сегодня, 12:26
      +6
      Сколько можно?! Неужели ничего нельзя сделать? Это же миллионный город, который обстреливается не какими-нибудь ракетами или дронами, что накладно, а обычными артиллерийскими орудиями! Уже не первый год идёт эта тягомотина. Скоро от этого миллионного города (когда-то гордость Советского Союза) НИЧЕГО не останется.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 12:43
        -1
        Неужели ничего нельзя сделать?
        Только продолжать наносить удары по военным объектам и инфраструктуре в их городах. По гражданским естественно бить не будем. А вот коттеджный поселок киевской "элиты" думаю сравнять с землей можно было бы.
  2. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 12:26
    +5
    ...кассетные снаряды, использование которых, кстати говоря, запрещено Конвенцией по кассетным боепарипасам от 2008 года.
    Кому именно запрещено?
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:27
    +3
    так и кассетные снаряды, использование которых, кстати говоря, запрещено Конвенцией по кассетным боепарипасам от 2008 года.

    Хватит писать глупость! Все давно уже плевали на эту фразу. Конвенцию можно приплетать если само государство её подписало, но укропия его не подписывала и не брала никаких обязательств, как в прочем и россия.
  4. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 12:30
    +2
    использование которых, кстати говоря, запрещено Конвенцией по кассетным боепарипасам от 2008 года

    Кому есть дело на войне, которую серьезно ведет враг до всяких конвенций, да никакого. Это только у нас все церемонятся с врагом и еще проводят политику типа " мы хорошие" и такого не допустим. А если Запад какой-нибудь конвенцией запретит использование огнестрельного оружия, тоже будем следовать духу и букве международного закона?
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:56
    +2
    зато в укрр все жд все целое ! меня эта ситуация удивляет ! да и уже полтора даже больше года всу обстреливает Донецк ! что то РФ делает по ходу не правильно ! ну либо я чего то не понимаю ! и все это хитрый план !
  6. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 13:23
    0
    Меня просто колотит, когда я читаю (слышу) об очередном ударе по Донецку, на окраинах которого до сих пор стоят ВСУ. Ну сколько можно жевать сопли. Я прекрасно знаю возможности нашей авиации, прежде всего ударной, ибо отслужил в ней без малого 30 лет. И я просто не понимаю, почему, ну почему не "выровняли" всю эту территорию от Донецка и на запад за эти полтора года, пока идёт СВО? Не можем? Бред! Есть такая возможность. Не хотим? Почему? Только факты констатируют: Донецк обстреляли 10 раз, Белгород обстреляли 15 раз, Курск обстреляли 5 раз. Ну если уж начали воевать то нужно воевать а не титьки мять. Извините, наболело. Живу в Курске, так что в теме.
  7. seacap
    seacap Сегодня, 13:31
    +1
    Скоро будет 2 года "перемалывания" своих и чужих, война идет на территории РФ. Непонятная какая-то беспомощность и несостоятельность "стратегов", уже прорисовывается какая-то апатия, а новости с фронта, как обыденность, как прогноз погоды, пушка стрельнула, танк уехал, позорище, блин. Такое впечатление, что все идет по плану, только не нашему, а врагов, на затягивание по максимуму, уничтожение славян как можно больше, а у нашей элитки нет планов на победу, подождем, как ни будь рассосется. Скоро 10 лет как долбят уже российский город, убивая женщин и детей, налицо прямое невыполнение прошлогоднего приказа ГК об исключении обстрела городов, Ему, правда, уже не интересно, есть дела повеселее, участвовать в спектаклях по различным разрешениям и включениям чего попало, иначе построили, так и будет стоять без дела.