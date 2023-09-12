Военное обозрение
Войти Регистрация

Бойцы батальона «Восток» сообщают о появлении под Новомайорском заградотрядов ВСУ

16
Бойцы батальона «Восток» сообщают о появлении под Новомайорском заградотрядов ВСУ

Киевский режим активно использует заградотряды, составленные из националистов, на основных направлениях контрнаступления в связи с большими потерями и нежеланием мобилизованных идти в убийственные атаки. Об этом говорится в ТГ-канале батальона "Восток", находящегося на передовой на линии Новомайорское - Новодонецкое.


Российские военные получили доказательства использования командованием ВСУ заградительных отрядов, по крайней мере, на Южно-Донецком направлении. Как сообщают бойцы батальона, сегодня рано утром в районе Новомайорского противник предпринял попытку атаковать наши позиции без артиллерийской подготовки. Прикрывшись утренним туманом, всушники тихо двигались к нашим позициям, намереваясь застать российских бойцов врасплох. Но сделать этого у них не получилось, они были обнаружены.

В ходе завязавшегося боя наши атаку отбили с потерями для противника, да еще и взяли в плен новую группу всушников в количестве шести человек. Однако в лесополосе в серой зоне остались раненые украинские военные, которых не эвакуировали ретировавшиеся остатки штурмовых групп. Как оказалось впоследствии, никто их и не собирался эвакуировать. Вместо эвакуационных групп появились четверо украинских военных, которые хладнокровно добили раненых.

Через некоторое время наши наблюдатели увидели, как четверо отморозков, абсолютно не скрываясь, идут со стороны противника и добивают своих. Только сегодня утром мы получили рассылку, что противник начал активно применять психотропные средства для подавления инстинкта самосохранения - возможно, мы наблюдали их в действии

- заявляют бойцы "Востока".

Появление украинских ликвидаторов говорит о том, что Киев действительно применяет заградотряды из наиболее "свидомых", которые контролируют обычных мобилизованных. Вероятней всего, раненых добили, чтобы они не попали в плен российской армии. Так же возможен вариант с запугиванием оставшихся в живых, чтобы держать их "в повиновении".
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:02
    +1
    На медикаментах и ГСМ экономят, в расход дешевле, ладно хоть не штыками. Как говаривал М. Жванецкий - Се ля ви!
    1. Проксима
      Проксима Сегодня, 12:12
      +4
      Если это ПРАВДА, то это просто ни в какие рамки, это же боевые товарищи! Сам погибай, а товарища выручай. Железное правило на все века. И оно было логично, боец смелее шёл в бой зная, что товарищи его не бросят. Надо всеми способами распространить эту информацию среди украинских военных и тогда можно посмотреть что будет с их морально-волевым духом.
      1. алексеев
        алексеев Сегодня, 12:14
        +1
        Цитата: Проксима
        Если это ПРАВДА, то это просто ни в какие рамки, это же боевые товарищи!

        Бандерлоги, Ватсон....
      2. Dinamo
        Dinamo Сегодня, 12:25
        0
        Для того чтобы расспространить эту информацию среди всушников, надо показать видео подтверждение. На словах они в это не поверят.
      3. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 12:34
        0
        Должно быть как во время ВОВ: СС, карателей, предателей, мародеров в плен не брать.
        Таких гадов нужно сразу ликвидировать, чтобы от них вообще ничего не осталось.
      4. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 14:54
        0
        Там своих нет предатели и шкуры продажные одни.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:11
    +1
    Что там на самом деле происходит, фиг её знает...
    Поверить, что отморозков никто не подстрелил... как то сомнительно.
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:12
    +5
    А что нашим снайперам трудно было подстрелить этих отморозков? Просто наблюдали?
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:16
    +3
    Если отморозки ходили "... абсолютно не скрываясь.. ", то чего наши их не положили?! ¯\_(ツ)_/¯
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:20
      +1
      Зачем? Ответьте себе на этот вопрос. Как видно, "санитары" разные бывают.
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:21
    0
    Одно и тоже. Наёмники, заградотряды, психотропы, повара и водители. Ну никак не получается понять с нашей стороны, что и стой стороны люди идут на смерть по многим причинам помимо этих популярных.
  6. Луенков
    Луенков Сегодня, 12:24
    0
    Цитата: Проксима
    Если это ПРАВДА, то это просто ни в какие рамки, это же боевые товарищи! Сам погибай, а товарища выручай. Железное правило на все века. И оно было логично, боец смелее шёл в бой ... с их морально-волевым духом.

    Сам погибай да товарища выручай " это у русских воинов от чего и пошла Русь, вне зависимости от племени и национальности... А эти же не русские , чего удивляться?
  7. old64
    old64 Сегодня, 12:25
    +1
    С начала СВО СВУ-шики на химии сидят. Наверное сейчас на всех не хватает, только на заградотряды.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:26
    0
    которые хладнокровно добили раненых
    Наверное по принципу "революция (майдан) требует жертв". Это не просто военное преступление причем против своих это, что-то запредельное.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:17
    0
    Туман войны... если подумать, возможно "санитары" не приближались близко, на расстояние прямого выстрела.
    Фиг её знает.
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:52
    +1
    Если их всё устраивает (в заград отряды не стреляют) значит туда ими дорога.