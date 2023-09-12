Через некоторое время наши наблюдатели увидели, как четверо отморозков, абсолютно не скрываясь, идут со стороны противника и добивают своих. Только сегодня утром мы получили рассылку, что противник начал активно применять психотропные средства для подавления инстинкта самосохранения - возможно, мы наблюдали их в действии

Киевский режим активно использует заградотряды, составленные из националистов, на основных направлениях контрнаступления в связи с большими потерями и нежеланием мобилизованных идти в убийственные атаки. Об этом говорится в ТГ-канале батальона "Восток", находящегося на передовой на линии Новомайорское - Новодонецкое.Российские военные получили доказательства использования командованием ВСУ заградительных отрядов, по крайней мере, на Южно-Донецком направлении. Как сообщают бойцы батальона, сегодня рано утром в районе Новомайорского противник предпринял попытку атаковать наши позиции без артиллерийской подготовки. Прикрывшись утренним туманом, всушники тихо двигались к нашим позициям, намереваясь застать российских бойцов врасплох. Но сделать этого у них не получилось, они были обнаружены.В ходе завязавшегося боя наши атаку отбили с потерями для противника, да еще и взяли в плен новую группу всушников в количестве шести человек. Однако в лесополосе в серой зоне остались раненые украинские военные, которых не эвакуировали ретировавшиеся остатки штурмовых групп. Как оказалось впоследствии, никто их и не собирался эвакуировать. Вместо эвакуационных групп появились четверо украинских военных, которые хладнокровно добили раненых.- заявляют бойцы "Востока".Появление украинских ликвидаторов говорит о том, что Киев действительно применяет заградотряды из наиболее "свидомых", которые контролируют обычных мобилизованных. Вероятней всего, раненых добили, чтобы они не попали в плен российской армии. Так же возможен вариант с запугиванием оставшихся в живых, чтобы держать их "в повиновении".