Контрнаступление из выдуманной войны. Крах украинского наступления начался сразу после его начала

Я уже привык к тому, что почти любой материал, вызывающий интерес читателей, в ходе его обсуждения вскрывает дополнительные вопросы, о которых следует написать особо. Так случается довольно часто. И дело тут не в какой-то особой требовательности читателей, даже не в каком-то предвзятом отношении к моим публикациям.
Дело в том, что формат публикации не позволяет охватить всё и сразу. А многие выводы, которые я делаю, не видны «прямо здесь и сейчас». Я много раз писал о том, что достаточно много информации разглашению не подлежит. Любой автор, пишущий на темы войны, вынужден внимательно относится к тем сведениям, которые использует. Это реалии войны.
Сегодня речь пойдет о том, почему украинское контрнаступление фактически провалилось. Почему весенне-летне-осенняя кампания, которую так тщательно готовили генералы НАТО и реализовывали генералы ВСУ, превратилась в «мясорубку». Фактически ни одна из целей «контрнаступа» не была реализована.
Более того, даже сегодня эти цели постоянно меняются. От «захвата Крыма и выхода на побережье Азовского моря с последующим освобождением Кубани» до «освобождения Токмака и создания условий для весеннего наступления 2024 года». Хоть какой-то маленький успех для создания положительного имиджа президента и командования ВСУ.
Меня, например, поражает упорство хохлов, с которым они пытаются вернуть контроль над Бахмутом. Совершенно глупейшее занятие с точки зрения стратегических задач. Бессмысленное уничтожение собственных солдат без какой-то перспективы развития успеха даже в теории. Да и сама затея с «охватом Бахмута с севера и юга, с последующим выдавливанием Российских подразделений» выглядит глуповато.
Наступление ВСУ превратилось в попытку хоть что-то «освободить» уже тогда, когда в бой были введены бригады, подготовленные для работы на «оперативном просторе», которые должны были быть введены в бой после прорыва российской обороны. Когда боевые действия стали напоминать окопную войну Первой мировой, а не современную наступательную операцию... Такое ну очень «вялотекущее наступление».
Выдуманная война как основа для реальной
Мне кажется, сама идея широко разрекламированного наступления изначально родилась в головах киевских политиков. И только потом «перекочевала» в головы вашингтонских и украинских генералов. Трудно поверить в то, что такое решение могло быть принято военными. Человек, имеющий военное образование, просто не может принимать решения на основании выводов, сделанных пиарщиками правительства и президента.
Вспомните, как воспринимают украинцы, думаю, это заслуга киевской пропаганды, выход Российских частей и соединений из Херсона и харьковское наступление, отход наших подразделений из-под Киева? Редко встретишь хохла, который согласится с тем, например, что русские ушли из Бучи, а ВСУ вошли туда спустя дни. Все уверены, что там происходили бои, такой мини-Бахмут.
Теперь добавьте маниакальную веру хохлов в западное вооружение, в то, что советское, не говоря уже про российское, всегда хуже. При этом украинские солдаты, в большинстве своем, воюют именно советским вооружением или вооружением, копирующим советское оружие.
Я совсем не против того, что западные «Леопарды», «Челленджеры» и «Абрамсы» хорошие для определенных условий танки. Но вспомните то, что происходило в прессе и на других площадках до их поставки на Украину. Чего греха таить, даже в России многие клюнули на эту удочку. Помните – «миллион за подбитый «Леопард»?
Как только на поле боя появятся западные танки. Советская рухлядь, вроде Т-72, Т-80, даже Т-90, будут гореть как свечки! Украинские танкисты рвутся в бой, чтобы уничтожить Русские танковые войска! При этом мало кто вспоминал, что самые современные «Абрамсы», например, разработаны в 1975 году! А «Леопард-2» в 1979!
Добавим сюда старую, ещё советских времен, байку про русское пьянство, разгильдяйство и некомпетентность. Русских достаточно просто напугать, и тогда все. При первом же ударе вооруженных западными танками, западными артиллерийскими системами и прочим вооружением ВСУ – русские побросают оружие, и повторится лето 1941…
Украинцы триумфально войдут на Донбасс и в Крым! И летом Тарасы и Миколы массово поедут на отдых на полуостров... Местное население будет встречать их песнями и танцами. А Москва согласится на выплату огромных репараций, на которые приезжие гастарбайтеры восстановят Украину в целом. А уставшие от войны украинцы будут нежиться на ЮБК…
Если честно, меня ещё в начале кампании по идеализации западных танков поразила реакция украинских танкистов. Тех, кто уже имел боевой опыт и прекрасно представлял ситуацию на ЛБС. Современная война с украинскими фашистами несколько отличается от той, которую вел СССР против фашистов европейских.
Преимущества западного вооружения во многом надуманы и существуют лишь тогда, когда никто не мешает работе, например, западных и американских систем спутникового наведения. Когда «всевидящим «Абрамсам» и другим танкам и БМП противостоят «слепые и глухие» танки противника. Только тогда. При равных же условиях ведения боя западные танки горят точно так же, как и все остальные.
Даже в начале украинского наступления было понятно, что танковых прорывов больше не будет. Да, танки были и остаются одним из важнейших элементов боя. Но уповать на них, как на панацею, не стоит. Насыщенность обороны ПТС позволяет говорить о том, что даже одна танковая атака без предварительной подготовки ЛБС противника может стать фатальной для танковых подразделений.
Думаю, что решение о наступлении прямо в лоб было принято даже без учета мнения украинских генералов. Пентагон уже не раз показывал свою некомпетентность в оценках Российских ВС. Тут именно тот случай: маниакальная вера в то, что русские якобы не могут учиться на своих ошибках...
Проанализировать те факторы, которые я описал выше, добавив сюда манию о собственном величии в военном отношении, якобы западная военная школа лучше Российской, в этом уверены большинство офицеров западных армий, американские стратеги и приняли решение о наступлении.
Кстати, это объясняет и внезапную потерю интереса к главкому ВСУ… Как я понимаю, он пытался доказать, что «не все золото, что блестит», не всем победным рапортам, публикуемым в прессе или заявленным президентом Украины, стоит верить.
Русские должны ужаснуться и побежать. А ВСУ «на плечах противника» победоносно войти в Крым и на Донбасс... Вот за эту ложную уверенность и легли в землю десятки тысяч украинских мужиков. Хотя... И это, как я понимаю, хорошо для Вашингтона и Киева. Дерусификация Украины в действии. Учитывая тот факт, откуда призвано большинство солдат ВСУ.
Обречены на поражение
Могли ли украинские войска провести успешное наступление во время весенне-летней кампании?
Этот вопрос действительно интересует многих и в России, и на Украине. Радикалы с обеих сторон говорят о том, что итоги кампании их не устраивают. ВСУ ползет по сантиметру в сутки. Русские стоят и тоже не рвутся захватывать населенные пункты.
Умеренные с обеих сторон радуются захвату каждого дома в этих самых населенных пунктах. Любое продвижение своих войск воспринимается как победа, а отход – как трагедия. Кстати, именно умеренных поддерживают больше всего СМИ. Помните весенний Бахмут? Не было дня, когда бы ни говорили об этом городе. Попробуйте найти сегодня сводку, в которой бы не говорилось о небольшом селе Работино.
Направление украинского наступления было очевидно. Только южное направление, на Бердянск и Мелитополь, дает хоть какую-то надежду на локальную победу, на возможность блокирования сухопутного коридора в Крым и Российских частей на херсонском направлении.
Можно, конечно, рассмотреть наступление на севере, в Луганской области на Сватово и Старобельск, но там вероятность успеха вообще минимальна. Соединения, которые находятся на территории приграничных областей, легко остановят ВСУ и через какое-то время выдавят назад. На остальных направлениях ситуация выглядит ещё хуже. Даже Бахмут, я об этом писал выше – это всего лишь пиар. Не более того.
Это, к чести наших штабных офицеров, прекрасно понимали наши генералы. Именно поэтому и выстроены там мощнейшие оборонительные укрепления. Три линии обороны, оборудованной согласно современным требованиям во всех отношениях. Для преодоления этих линий у ВСУ даже после западных поставок вооружений вряд ли хватило бы сил.
Буквально контуром пройдусь по замыслу ВСУ.
Операция продолжается, но замысел уже давно раскрыт и купирован нашей Армией.
Итак, наступление после прорыва 47-й и 65-й бригадами линии обороны в районе Работино должно было развиваться по трем направлениям. Для этого были подготовлены специальные мобильные бригады ВСУ.
Три бригады должны были развивать наступление на Михайловку и Веселое. Задача выйти к Мелитополю, не ввязываясь в городские бои. Другой удар наносила группировка, расположенная в Гуляйполе. Задача – вклиниться в оборону противника и расколоть центральную группировку на две части. Тем самым эта группировка прикрыла бы наступление на Мелитополь и при удачном развитии наступления выходила бы на Бердянск.
Ну и те самые бригады, которые выбивали Русские войска из Работино, должны были продолжать движение к побережью и дополнительно блокировать сухопутный коридор в Крым. Таким образом, страхуя войска на Бердянском направлении. То есть планировалось занять сразу большой участок сухопутного коридора, тем самым лишить россиян возможности быстрого восстановления ЛБС.
Повторюсь, замысел, по моему мнению, был вполне реализуем, если бы не русские офицеры-штабисты. Они разгадали замысел врага и своевременно предприняли необходимые меры. Таким образом, контрнаступление ВСУ было обречено на поражение. Даже несмотря на самоотверженные, иногда просто ужасные «мясные» атаки украинских солдат. Украинские потери были предсказуемы и просчитаны…
Чем русские генералы удивили западных стратегов?
Предсказать действия противника – это много, но ещё важнее предпринять такие ответные действия, которые бы «удивили» врага.
Напомню общеизвестную операцию «Багратион» периода Великой Отечественной войны. Вот пример стратегии гения, стратегии неожиданности действия!
Наверное, удивлю некоторых наших читателей, но мы с вами совсем недавно стали свидетелями похожей ситуации, которая стала неожиданностью для ВСУ и западных кураторов украинской армии.
Никто из украинских и западных генералов не рассматривал Работино как серьезный рубеж обороны. Небольшое село должно было стать просто очередным населенным пунктом, который ВСУ смяли бы танковым клином. Да и серьезных инженерных оборонительных сооружений там не было.
Но случилось неожиданное.
Работино превратилось в непреодолимое препятствие для бронетехники ВСУ. На сегодня этого села практически нет. Есть только руины. Но говорить о том, что кто-то его взял, ещё рано. Оно находится в серой зоне. А это означает, что украинское наступление сорвалось ещё в ночь с 7 на 8 июня! Российские подразделения сорвали план противника!
Уже тогда можно было начать говорить о том, что ВСУ не смогли выйти на первую линию обороны русских. Уже тогда стало понятно, что героизм Российских солдат и офицеров и неожиданное решение наших штабов похоронили западную стратегию в этой операции.
А ведь есть ещё одно село, которое могло бы стать «похоронным агентством» для ВСУ, если бы Работино не удержали. Это Новопрокоповка! Всего два км южнее, но тоже ещё не первая линия обороны россиян!
Полоса обеспечения, задача которой всего лишь ввести противника в заблуждение относительно настоящей обороны и задержать наступление для выигрыша времени, стала болотом, в котором завязли украинские соединения.
Но и это ещё не все.
Помните многочисленные жалобы украинских военных на Российские мины? На то, что минные поля не дают возможности наступать бронетехнике и более или менее серьезным подразделениям? А ведь это тоже неожиданность. Мины никогда не применялись в таком количестве за все время проведения СВО. Более 50 000 штук мин!
Вроде бы все понятно. Но, напомню о подвиге танка «Алеша».
Он стал возможен просто потому, что даже при таком количестве мин, у ВСУ есть возможность выдвигать бронетехнику к ЛБС. Только возникает вопрос о том, есть ли возможность или это мы даем эту возможность? Не слишком ли много видео уничтожения танков и других бронемашин нашей ствольной артиллерией? Это ещё одна «новинка» для ВСУ.
Далее ещё интереснее.
Посмотрим на ближайшие тылы ВСУ. Туда, где работают ВКС и «Ланцеты». Туда, куда долетают ракеты РСЗО. Там ведь та же история. Районы сосредоточения активно разрушаются чуть ли не ежедневными ударами. Да и районов, где можно разместить пополнение или выведенные на переформирование части, не так много осталось.
ВСУ вынуждены бросать пополнение в бой прямо «с колес». Это автоматически ведет к дополнительным потерям. Получается замкнутый круг, который преодолеть украинцы не могут. Пополнение необходимо, и ВСУ пытается как-то этот вопрос решить.
Вместе с тем пополнение не выполняет поставленной перед ним задачи просто потому, что попадает в ситуацию, когда его используют как пушечное мясо. И опять бригады обескровлены. Снова требуется пополнение. Вот такой конвейер.
Но если с живой силой пока особых проблем нет, то с бронетехникой и вооружением не все так просто. Потери танков, БМП, БТР, бронемашин восполнить нечем. Именно поэтому Киев постоянно требует все новых и новых поставок. Отсюда ещё одна интересная тенденция этой операции.
Мы перестали верить всему тому, что говорят нам западные страны и что подписывают украинские представители. Пример дунайских портов очень показателен. Чисто гражданские речные порты, вроде бы не занимающиеся транспортировкой военной техники, вооружения и боеприпасов.
Но стоило нам нанести удары по этим портам, как ВСУ стали во множестве выкладывать видео обращения солдат и офицеров с жалобами на недостаток техники и боеприпасов. Значит, перекрыт ещё один канал поставок Запада.
В целом же хочу сказать, что Украина ускоренными шагами движется к провалу. Причем глобальному. Можно поспорить о том, закончилось наступление или нет. Если все ещё лезут на наши позиции, то наступление вроде бы продолжается. Но…
Какими силами они лезут? Отделение, взвод, в лучшем случае рота. Кто-то скажет, что такое подразделение сможет осуществить быстрый прорыв обороны противника? Это не более чем бои за опорники, которые не имеют особого значения даже на тактическом уровне.
Отказ от действий больших подразделений и частей означает отказ от активных действий вообще.
Наверное, отсюда и последние заявления Вашингтона о готовности Киева к мирным переговорам. Отсюда и угрозы Зеленского в сторону ЕС о возможном бунте украинских беженцев.
Утопающий усиленно ищет ту самую соломинку, за которую можно схватиться…
Что в итоге?
Украинское наступление было изначально запланировано без учета существующих, точнее – изменившихся за прошедший год, реалий. Созданный в собственных головах мир и собственная победоносная война взяли верх над реальностью. Даже сегодня, читая сводки украинского МО, поражаешься количеству явно придуманных «перемог». В мире большой лжи нет места даже маленькой правде. Правда, даже в мизерном количестве, уничтожает придуманную картинку в головах украинцев.
Украинские генералы не учитывали даже такие очевидные вещи, как возможность наличия у Российской армии скрытых оборонительных рубежей или появления такого грозного вооружения, каким стал, например, «Ланцет». Не говоря уже о том, что именно на участках возможного наступления концентрировались артиллерийские системы и ВКС России.
Колонны ВСУ, загнанные в коридоры между минными полями, уничтожались не только артиллерией и «Аллигаторами», но и ««Ланцетами», ПТУРами, РСЗО и прочим. При этом украинская артиллерия даже при наличии хороших артсистем, проигрывала Российским системам. Проблема нехватки боеприпасов давно стала притчей во языцех в ВСУ. Те самые, опять же, широко разрекламированные, кассетные боеприпасы – это и есть попытка хоть чем-то подменить снаряды для ствольной артиллерии.
Не знаю, многие ли заметили хитрость генштаба ВСУ, на которую идут командиры, чтобы создать видимость сохранения боеспособности своей армии. Новые бригады, ещё недавно предназначавшиеся для развития контрнаступления в тылу Российской армии, вводятся в бой «кусочками», подразделениями.
Получается так – бригады находятся в районах сосредоточения в полной боевой готовности. Но без нескольких рот или без пары батальонов… Ожидают пополнения. Красиво и фактически без особого вранья. Но главное – такой рапорт всех устраивает.
Киев попытался перевести войну в разряд маневренных. Но, благодаря стойкости наших солдат и офицеров, попытка провалилась. Более того, война явно принимает затяжной характер. Что априори означает проигрыш Украины.
И выхода из этого тупика нет. Только переговоры на условиях Москвы. Но Зеленский на это пойти не может. Во истину: победа или смерть. Причем смерть не лично украинского президента, а десятков тысяч украинских мужиков...