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Президент России назвал американского бизнесмена Илона Маска выдающимся человеком

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Президент России назвал американского бизнесмена Илона Маска выдающимся человеком

Президент России Владимир Путин заявил, что считает американского предпринимателя Илона Маска выдающимся человеком, а также активным и талантливым бизнесменом. Об этом российский лидер сказал во время ответов на вопросы в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).


Путин также добавил, что во всем мире признают то, что Маск является выдающимся человеком и талантливым предпринимателем. При этом президент России отметил, что Маску удается многого достичь при условии активной поддержки американского государства.

Российский лидер подчеркнул, что Москва со своей стороны также намерена развивать работу в этих направлениях. Руководство Роскосмоса уже приняло решение, предполагающее привлечение к вопросам, связанным с освоением космоса, средства частных инвесторов. Это решение Роскосмоса поддержало правительство страны.

Глава государства отметил, что в российскую космическую отрасль уже активно и достаточно успешно привлекаются частные инвестиции.

Ранее сообщалось, что Маск отказал киевскому режиму предоставить украинской армии покрытие спутникового интернета Starlink в районе Крыма, чтобы облегчить задачу атак на корабли Черноморского флота России. В связи с этим сенате США призвали расследовать деятельность компании Маска SpaceX, на что предприниматель ответил, что обязан бороться исключительно за интересы США, гражданином которых он является, и при этом не обязан оказывать какое-либо содействие украинской армии.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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57 комментариев
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  1. Летунъ
    Летунъ Сегодня, 12:47
    0
    Во всём мире признают, а на ВО считают аферистом. laughing
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:52
      +7
      Цитата: Летунъ
      м мире признают, а на ВО считают аферистом.
      Отв

      Да много где считают. Давайте считать всех тех кому Маск наступил на ногу.
      Боинг,Локхид,Нортроп,Байден, Зеленский,ДжиЭм,Форд,Тайота..................................................................................
      1. Умник
        Умник Сегодня, 13:04
        +2
        Похоже маску пора дать гражданство РФ
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:06
          +6
          Их было у нас..Начнем с носатого француза..Кстати,напомните-где он сейчас?Неужели в Чувашии?Пусть лучше там у себя гражданствуют,а не уходят от налогов.Гражданство,прежде всего-русским людям
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:54
      +7
      Несомненно человек не обычный, ну уж по крайней мере большим аферистом можно считать Чубайса, а этот денег не тырит и пользу США приносит, да он нам не союзник, но тормоза у него пока не сорваны и умеет сказать нет ВПК США.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:25
        0
        Он прежде всего враг(каким он может быть союзником?)Это внешняя личина.Попытка миротворить?Так это же сейчас в тренде.Простой самопиар.Сколько проблем на фронте принес нам этот старлинк,вот о чем надо помнить.Слова Путина о выдающимся человеке?Может он еще и фон Брауна вспомнит?Тоже был выдающимся наци
        1. stelltok
          stelltok Сегодня, 14:55
          0
          Это внешняя личина.Попытка миротворить?Так это же сейчас в тренде.Простой самопиар.

          Ну причем тут это.!!!??
          Дело в том что Илон Маск придерживается правых взглядов. По сути он консерватор.
          Так же консерваторами являются Трамп, губер Флориды, Виктор Орбан...и др.
          В данном случае слова про Илона Маска это просто попытка показать что консерватизм это правильный путь в политике. Не более того.
          Оч часто политики консерваторы друг друга поддерживают словами.
    3. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 13:28
      -3
      Цитата: Летунъ
      Во всём мире признают, а на ВО считают аферистом. laughing

      "Талантливый предприниматель ",обычно подразумвают афериста ,кторый может делать деньги из воздуха ..На своих акция ,он поднялся четко ..Помните как акции его рухнули(он все скупил) ,а потом резко вверх (афера века )))
      Ну и то что ему за связь украина не платит брехня ...
      Пентагон все оплачивает
      Помните его "Папелац " на Марс или запущенный свой автомобиль в космос ?
      В этом его талант и еще он из богатейшей семьи и это тоже не маловажно ..
      P.S. Вот допустим Зеленский ... Сейчас уже мульти миллиардер и Маск на нем тоже наварился и Зеленский тоже ..И все это на крови бедных украинцев и русских на передовой ..
      ВСЕ относительно ,как говорил Энштейн !
      Маск нос держит по ветру и чует максимальную прибыль ,как и все буржуи ..
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:32
      0
      Цитата: Летунъ
      Во всём мире признают, а на ВО считают аферистом.

      Отчего же...Меня удивила эта часть его биографии:
      Дети:
      Невада (2002—2002)
      Гриффин (2004)
      Ксавье (2004)
      Дэмиан (2006)
      Сэксон (2006)
      Кай (2006)
      Экс Эш Эй-12 (2020)
      Экза Дарк Сайдерил (2021)

      Любопытная тяга к экстравагантности... Наши Даздраперма или какой Велипедастал («Великий педагог Сталин») не годятся и в подмётки...
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 13:48
        +1
        Любопытная тяга к экстравагантности... Наши Даздраперма или какой Велипедастал («Великий педагог Сталин») не годятся и в подмётки...

        Все со странными именами от певицы Греймс, поэтому думаю это она придумывает, а приписывают Маску. С остальными девушками дети получали стандартные имена.
      2. vladimirvn
        vladimirvn Сегодня, 14:11
        0
        Сын родился на днях-Техно Механикус (2023 год) laughing
    5. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: Летунъ
      Во всём мире признают,

      Тот самый "весь мир" что признает и Гитлера, и Зеленского и всю прочую нечисть...
  2. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 12:51
    +3
    Да уж... Не у одного Байдена ум за разум зашёл...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:28
      -3
      Укусил его похоже самоходный..Это как бешенство...
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:51
    +1
    Путин также добавил, что во всем мире признают то, что Маск является выдающимся человеком и талантливым предпринимателем. При этом президент России отметил, что Маску удается многого достичь при условии активной поддержки американского государства.

    Ну то, что Маск человек не заурядный - это понятно и таких везде на западе любят (типа удачливых и подпадающих под американскую мечту).
    Его и раскручивать поэтому будут на весь мир. Большие вливания в развитие его космических программ - это не заслуга Маска, а удачное сочетание времени, финансов, внешности ну и харизмой тоже (это есть).
    Но как все достижения НАСА и космических корпораций к нему притекли - это просто невозможно в рыночной экономике запада. Логика подсказывает Маск - это маска ВПК США типа белый и пушистый голубь на благо человечества, а что внутри под этим брендом, то знать не надо наслаждайтесь красотой и пацифизмом.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:58
      +3
      Цитата: Irokez
      Его и раскручивать поэтому будут на весь мир. Большие вливания в развитие его космических программ - это не заслуга Маска, а удачное сочетание времени, финансов, внешности ну и харизмой тоже (это есть).

      У Безоса тоже всё это есть, он создал свою космическую компанию на пару лет раньше Маска. Но компания досих пор даже грамм на орбиту не вывела. Поэтому очень большая заслуга Маска.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 13:26
        -1
        Цитата: BlackMokona
        компания досих пор даже грамм на орбиту не вывела

        А может всё просто, не дают зелёный свет и финансы?
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 13:29
          0
          А может всё просто, не дают зелёный свет и финансы?

          Безос намного богаче Маска был почти весь срок их соперничества кроме самого последнего времени, и вкладывал намного больше средств в свою фирму чем Маск изыскивал из-за всех сил со всех сусек
          Так же Безос получал даже больше поддержки со стороны государства.
          1. Irokez
            Irokez Сегодня, 14:35
            0
            Цитата: BlackMokona
            Так же Безос получал даже больше поддержки со стороны государства.

            А если так, то где результат?
      2. pettabyte
        pettabyte Сегодня, 14:33
        0
        Если бы любому не совсем кретину дали разработки НАСА, и такое финансирование - он бы прослыл "гением".
    2. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 13:37
      -1
      Цитата: Irokez
      Маск - это маска ВПК США типа белый и пушистый голубь на благо человечества, а что внутри под этим брендом, то знать не надо наслаждайтесь красотой и пацифизмом.

      Очень точно вы подметили и добавить нечего ..! Знаем мы этих талантливых ,тот же Крупп или Форд и т.д. На войне мировой навривались баснословно ..
      Сейчас опять подымают прибыль пок 200% А если 300 ,то бойня начнется ..
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:55
    0
    Путин также добавил, что во всем мире признают то, что Маск является выдающимся человеком и талантливым предпринимателем.
    Теперь Маску надо будет доказывать что он не агент Кремля, сдается это будет иметь не благоприятные последствия для СВО в частности и для России в общем.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:55
    +1
    . Президент России Владимир Путин заявил, что считает американского предпринимателя Илона Маска выдающимся человеком

    Владимир Владимирович тонкий психолог, похвалив Маска на весь мир и потратив на это минуту времени, поднял его (Маска) самооценку до небес и простимулировал и в дальнейшем оказывать России услуги, которые в его силах.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:58
      +3
      Цитата: Южноукраинец
      Владимир Владимирович тонкий психолог, похвалив Маска на весь мир и потратив на это минуту времени, поднял его (Маска) самооценку до небес и простимулировал и в дальнейшем оказывать России услуги, которые в его силах.

      Ещё больше поставлять терминалов ВСУ? Или выполнять контракты Пентагона ? winked
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:59
      +3
      (Маска) самооценку до небес и простимулировал и в дальнейшем оказывать России услуги
      Маску ... с высокой колокольни на Россию и не факт что похвала от объявленного токсичным на Западе человека порадует бизнесмена не желающего обнищать.
    3. Николай Ганапольский
      Николай Ганапольский Сегодня, 13:34
      +1
      в дальнейшем оказывать России услуги, которые в его силах.


      Еще более вдохновенно выдавливать Роскосмос из аэрокосмической индустрии? Или увеличивать поставки Старлинков для надводных дронов-камикадзе ГУР?
    4. solar
      solar Сегодня, 14:37
      0
      и простимулировал и в дальнейшем оказывать России услуги, которые в его силах

      Старлинк ВСУ предоставлять?
  6. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 12:56
    +1
    Илон Маск, инженер завода в СССР 70-х годов, таким американского предпринимателя увидела нейросеть Midjourney.
    Маск отметил качество советских ракетных двигателей
    Об этом он писал ещё в Twitter. Маск: «стоит отдать должное» советским наработкам в области двигателей, сделанным в 1980-х. Благодаря им, по его словам, SpaceX решила использовать вместо водорода метан.
    Из книги "Дорога в будущее":
    «Мы зависали в отдельной беседке в Hard Rock Cafe, а Илон сидел и читал
    загадочный
    советский
    учебник
    по ракетостроению, который весь заплесневел и выглядел так, словно его купили на eBay, — рассказал Кевин Харц, один из первых инвесторов PayPal. — Он изучал книгу и открыто рассуждал о космических полетах и возможности изменить мир».
    Маску пока не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
    Ракеты производства SpaceX все еще уступают некоторым советским образцам.
    Придуманная Маском конструкция крайне напоминает советскую ракету Н-1, которая тоже имела на первой ступени 30 двигателей.
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 13:06
      +2
      неправильно видит нейросеть
      у нас на заводе так рабочие ходили
      инженера немного по другому sad
      1. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 13:13
        +2
        Многие из сотрудников рассказали, что видели Илона Маска свернувшимся калачиком на рабочем месте, в укромном уголке фабрики или в конференц-зале, work-till-you-drop, «работай-пока-не-упадешь».
        Илон Маск: Я лично чиню сломанных роботов на заводе.


    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:25
      0
      Цитата: Andriuha077
      Илон Маск, инженер завода в СССР 70-х годов, таким американского предпринимателя увидела нейросеть Midjourney.

      Илон Маск вышел на Первомай вместе с работниками завода. День весны и труда — точно бы стал важным праздником для Маска версии USSR.
  7. Million
    Million Сегодня, 12:57
    +7
    Путин забыл что ли,сколько наших бойцов погибло благодаря Старлинку...
    Хотя,Ельцина он тоже хвалит.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:58
      +5
      Ну тогда напомните сколько наших бойцов погибло от бронетехники ВСУ заправленной из производных российской нефти.
      1. Million
        Million Сегодня, 13:30
        -1
        Вы реально это сравниваете или дурачитесь?
        1. linux28
          linux28 Сегодня, 13:54
          +1
          А почему не сравнить? Только не в пользу нашей нефтянки будет сравнение.
    2. linux28
      linux28 Сегодня, 13:08
      -3
      Вы посчитайте, сколько их погибло благодаря продукции советского ВПК. И что?
      1. Million
        Million Сегодня, 13:33
        -1
        А то,что вы очень умный человек с гениальным логическим мышлением.
        1. linux28
          linux28 Сегодня, 13:48
          +1
          Вы преувеличиваете. Просто считаю смешным ругать грабли за то, что они дали по лбу.
          У украинцев вон и "Пепси" спонсор агрессии или типа того. Зачем уподобляться?
    3. osp
      osp Сегодня, 13:18
      +2
      Последние атаки на Крымский мост морскими дронами , гибель гражданских на мосту , атаки на корабли ЧФ катеров-роботов это и есть работа спутниковых каналов связи от Маска.
      По-другому такими вещами не управлять с расстояния в сотни километров.

      Если эти приемники поставят на украинские БПЛА-камикадзе и разрабатываемые крылатые ракеты - быть беде.
      Это позволит перенацеливать оружие в полете и наводить его более точно - визуально по картинке оператором.
      Похоже что как минимум один из дронов атаковавших Псков был именно таким.
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:57
    0
    Президент России назвал Илона Маска выдающимся человеком

    ***
    — "Как тебе такое,Илон Маск?" ...


    ***
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:57
    +7
    Гораздо интереснее то, что ВВП сказал о "независимом английском ученом" чубайсе и его "делах" в Роснано. "К счастью уголовщины там нет. Только огромные дыры в финансах".
    Как говорится
    No comment
  10. spirit
    spirit Сегодня, 12:58
    +3
    Ну что Рогозин?Время переобуваться в воздухе в очередной раз)Шеф сказал Маск наш.
    laughing
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:59
    +1
    Скорее всего, его сломают. Слишком большие деньги на кон поставлены. И кроме того, государственныеинтересы америкосов. А, это- серьезно.
  12. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 13:07
    +2
    Руководство Роскосмоса уже приняло решение, предполагающее привлечение к вопросам, связанным с освоением космоса, средства частных инвесторов. Это решение Роскосмоса поддержало правительство страны.


    Я правильно понимаю, что Илона Макса рассматривают в качестве тех инвесторов?! wassat
    1. solar
      solar Сегодня, 14:42
      0
      Руководство Роскосмоса уже приняло решение, предполагающее привлечение к вопросам, связанным с освоением космоса, средства частных инвесторов. Это решение Роскосмоса поддержало правительство страны.

      После того как S7 прокатили с Морским стартом, навряд ли желающие еще найдутся.:((
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:08
    0
    Президент России назвал американского бизнесмена Илона Маска выдающимся человеком
    . Ну да, молодец ещё тот. А как он щёлкнул по носу наш Роскоссмос, любо дорого, было, посмотреть.
    В общем из авантюристов возведён на высокий пьедестал!
    Впрочем, он сам себя возвел, хотя режим наибольшего благоприятствивания, для него, это тоже было.
    Молодец.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:12
      -1
      Цитата: rocket757
      хотя режим наибольшего благоприятствивания,

      Можно узнать в чём он заключался? В категорическом отказе Пентагона пользоваться его услугами?(Маск там через Маккейна с огромным трудом пробился) В запрете продаж Тесел множеством штатов?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:33
        0
        То, что есть сейчас, то, что будет ещё... это ПОСЛЕДСТВИЯ.
        Благо режим был в самом начале его деятельности, со стороны государственных структур...
        Это не умаляет его организаторских талантов, это помогло тогда.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 13:36
          0
          Цитата: rocket757
          То, что есть сейчас, то, что будет ещё... это ПОСЛЕДСТВИЯ.
          Благо режим был в самом начале его деятельности, со стороны государственных структур...

          Сейчас у него как раз всё намного лучше. Через Маккейна он смог вырвать 40% военных пусков для своей фирмы и постепенно становится рукопожатым военным подрядчиком.
          А многие ограничения штатов смог преодалеть с помощью лоббирования, судов и обходных путей как размещения своих центров сервиса и распределения на резервациях индейцев. Да даже федеральную субсидию Байден наконец начал платить покупателем Тесел, до этого Лиф получал налоговую скидку в 7500, а Тесла нет.
  14. osp
    osp Сегодня, 13:13
    +1
    А почему при Путине в России своего Маска не воспитали ?
    Все-таки 23 года прошло, за это время кто-то из талантливого студента-изобретателя мог действительно стать выдающимся конструктором если имел бы все условия.

    Ведь через 12 лет после ВОВ был запущен первый спутник , еще через 4 года и первый космонавт. Вот.

    Ну да ладно с этим. Ну мог бы Путин ответственным за космос назначить какого-нибудь уважаемого космонавта или представителя промышленности/науки по направлению ?
    Наверное мог бы.

    И полетел бы аппарат к Луне.
    Чтобы Индии теперь даже не стыдится.
    Так что путь к большому и сложному начинается с малого и простого.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:18
      +1
      А почему при Путине в России своего Маска не воспитали ?

      Воспитали.
      https://lenta.ru/news/2018/04/16/ilonmask/
      «Русский Илон Маск» умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
    2. stelltok
      stelltok Сегодня, 14:49
      0
      в России своего Маска не воспитали ?

      Для этого надо большие рынки сбыта.
      Чтобы продавать свою продукцию.
      А у РФ рынок сбыта +-140 млн. Максимум 200.
      У Маска рынок сбыта весь мир.
      Поэтому чтобы вы не создали, сначала надо подумать куда вы это продадите.
  15. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:15
    +2
    Президент России назвал американского бизнесмена Илона Маска выдающимся человеком

    А давайте присвоим ему звание Героя России (можно закрытым указом)... wassat
    У нас в России полным-полно выдающихся...Жуликов...
    А с «Илонами Масками» - напряг... crying
  16. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:18
    -1
    Президент России Владимир Путин заявил, что считает американского предпринимателя Илона Маска выдающимся человеком, а также активным и талантливым бизнесменом. Об этом российский лидер сказал во время ответов на вопросы в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
    Выдать Илону Маску паспорт гражданина Российской Федерации !!! good drinks
  17. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 13:32
    +2
    А толку сейчас это говорить. В свое время "чОткие манагеры" от "Роскосмоса" не продали ему пару занюханных ракет - и человек все сделал сам. А мог бы принести нам 100500 гринов и заказы нашей РКО. Теперь вот только и остается что улыбаться и махать.
    Сколько таких Илонов масков должно с нами случиться ,чтобы у нас щелкнуло понимание того, что мы делаем не так ?
  18. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 14:06
    0
    Президент России Владимир Путин заявил, что считает американского предпринимателя Илона Маска выдающимся человеком, а также активным и талантливым бизнесменом.

    Маск отказал киевскому режиму предоставить украинской армии покрытие спутникового интернета Starlink в районе Крыма, чтобы облегчить задачу атак на корабли Черноморского флота России.

    Один талантливый бизнесмен, в Великобритании был награжден королевой титулом сэра за существенный вклад в развитие страны, стал сэром Лонсдейлом. Советский разведчик-нелегал, Конон Трофимович Молодый, дед которого в конце 19 в. жил на Камчатке занимался промыслом пушнины и торговлей. На Камчатке, на западном побережье в Соболевском районе протекает река Конон. Бывал там и я.
    В начале 1960-х в Британии завершился процесс по "портлендскому делу", основным фигурантом стал канадский бизнесмен Гордон Лонсдейл (Конон Молодый).
    В одном из главных СМИ Британии, тогда вышла статья: "Кто вы, сэр Лонсдейл?"

    wink Не дай бог выйдет статья: "Кто вы, мистер Маск?"
    Ну ничего, обменяем в Европе, на мосту...
  19. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:22
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    Цитата: Irokez
    Цитата: BlackMokona
    компания досих пор даже грамм на орбиту не вывела

    А может всё просто, не дают зелёный свет и финансы?


    парни, я думаю также - как говорила партия: "кадры - решают ВСЁ"!
    посмотрев видеоряд "наших" кадров понимаешь, что поговорка: "сколько не переставляй кровати ...." - нашу ситуацию с "кадрами" описывает достаточно полно.