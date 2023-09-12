Президент России назвал американского бизнесмена Илона Маска выдающимся человеком

Президент России Владимир Путин заявил, что считает американского предпринимателя Илона Маска выдающимся человеком, а также активным и талантливым бизнесменом. Об этом российский лидер сказал во время ответов на вопросы в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Путин также добавил, что во всем мире признают то, что Маск является выдающимся человеком и талантливым предпринимателем. При этом президент России отметил, что Маску удается многого достичь при условии активной поддержки американского государства.
Российский лидер подчеркнул, что Москва со своей стороны также намерена развивать работу в этих направлениях. Руководство Роскосмоса уже приняло решение, предполагающее привлечение к вопросам, связанным с освоением космоса, средства частных инвесторов. Это решение Роскосмоса поддержало правительство страны.
Глава государства отметил, что в российскую космическую отрасль уже активно и достаточно успешно привлекаются частные инвестиции.
Ранее сообщалось, что Маск отказал киевскому режиму предоставить украинской армии покрытие спутникового интернета Starlink в районе Крыма, чтобы облегчить задачу атак на корабли Черноморского флота России. В связи с этим сенате США призвали расследовать деятельность компании Маска SpaceX, на что предприниматель ответил, что обязан бороться исключительно за интересы США, гражданином которых он является, и при этом не обязан оказывать какое-либо содействие украинской армии.