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«Для нас всё очевидно»: В офисе Зеленского отказались проводить расследование ракетного удара по Константиновке

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«Для нас всё очевидно»: В офисе Зеленского отказались проводить расследование ракетного удара по Константиновке

Киев не будет проводить расследования ракетного удара по Константиновке, в ходе которого погибло 16 человек. Как заявил советник главы офиса Зеленского Подоляк, украинские власти и так знают, кто нанес удар по городу.


Расследования удара украинской ракеты по Константиновке не будет, так как в Киеве уверены, что она была "российской". Заявления украинских и западных военных экспертов, пришедших к выводу, что удар быль нанесен с северо-запада, где нет российских войск, для официального Киева ничего не значат. Судя по заявлению советника главы офиса, эту тему в Киеве обсудили заранее и приняли решение все отрицать и заявлять о "российском ударе".

Как заявил Подоляк, для Киева "все очевидно", любая ракета, попавшая по территории Украины, априори является российской, откуда бы она не прилетела. В общем, никакого расследования, лишь угрозы в адрес России.

Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Для нас очевидно и подтверждено, что это один из ракетных ударов Российской Федерации. (...) Ракета была российская, это система РСЗО

- заявил советник Ермака.

Ранее немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке, являющийся ярым русофобом, пришел к выводу, что ударившая по Константиновке ракета не могла быть запущена российскими войсками, потому что прилетела совсем с другой стороны. Это доказывают сделанные во время снимки и видео. Однако, чтобы подсластить пилюлю, Рёпке допустил, что это могла быть ракета, запущенная с позиций российской армии и несколько раз сменившая траекторию полета.

К выводу, что по Константиновке ударила украинская ракета, пришла и независимая аналитическая группа Conflict Intelligence Team из США.
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12 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    +4
    украинские власти и так знают, кто нанес удар по городу
    Конечно знают, ведь решение о нанесении удара перед приездом Блинкена принимали наверное коллегиально. Рёпке не отличающийся "любовью" к России и тот конкретно указал на Киев.
  2. Sith
    Sith Сегодня, 12:45
    +3
    С высокой вероятностью ... (с)США
    На нас тперь свалят всё , что угодно ... хоть выход из чёрного моря Годзиллы
    1. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Сегодня, 13:44
      0
      А мы, в свою очередь, на них должны свалить всё!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:46
    +4
    Такая же и от туда, как и на вокзале в Краматорске...., там заселфили Точку-У, поэтому и осколки на дают селфить. Далее по списку, Буча, роддом, драмтеатр......
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:50
    +3
    Да я помню как они свалили расстрел гражданина Израиля в Киеве на Путина лично, типа если б не он украинские солдаты не стреляли бы направо и налево
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:50
    +4
    Киев не будет проводить расследования ракетного удара по Константиновке
    И я согласен с Киевом.
    Это - не его дело.
    Это - дело будущего Киевского Трибунала.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:00
    +2
    Да нам в очередной плюс. Суть в том, что липа должна быть липовой, а когда она дубовая, то это работает против заявителя - мало того, что им не верят в конкретном случае, но и начинают сомневаться в остальных. А у них такая дубовая липа - не первый десяток раз, начиная с Выпрошенко с куском жести от автобуса в Волновахе, при том что еще вечером дня подрыва украинский же корреспондент сфоткал укроп, снимающий МОНки у блок-поста а к моменту клоунады выпрошенко появилось и видео подрыва на мине человека рядом с автобусом! И все - Выпрошенко с жестью просто не слушали даже на антироссийском форуме
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:12
    +2
    После взрывов на «СП» Россия просто убеждена, что это дело рук украинских дайверов и польских яхтсменов...
    Честно говоря, России похрену, что о ней думает какая-то подлюка...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:14
    0
    «Для нас всё очевидно»: В офисе Зеленского отказались проводить расследование ракетного удара по Константиновке
    . Они, уже, не врут как дышат... для них дышать, совсем не обязательно.
  9. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 13:18
    +1
    А пофиг, пусть хоть все там об стенку самоубъются, снарядов меньше потратим.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:04
    0
    Однако, чтобы подсластить пилюлю, Рёпке допустил, что это могла быть ракета, запущенная с позиций российской армии и несколько раз сменившая траекторию полета.

    Сплю я что ли? Ведь достоверно известно, что это была ракета из РСЗО.
    Ну и какая конкретно РСЗО такие финты может выписывать?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      Однако, чтобы подсластить пилюлю, Рёпке допустил, что это могла быть ракета, запущенная с позиций российской армии и несколько раз сменившая траекторию полета.

      Сплю я что ли? Ведь достоверно известно, что это была ракета из РСЗО.
      Ну и какая конкретно РСЗО такие финты может выписывать?

      И почему бы НАШЕЙ ракете не менять несколько раз траекторию?Ну и что что она РСЗОшная...
      Новая модель - сказали цель, а маршрут движения она сама выбирает.Может ей по делам за угол приспичило залететь??? belay belay lol