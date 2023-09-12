«Для нас всё очевидно»: В офисе Зеленского отказались проводить расследование ракетного удара по Константиновке

Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Для нас очевидно и подтверждено, что это один из ракетных ударов Российской Федерации. (...) Ракета была российская, это система РСЗО

Киев не будет проводить расследования ракетного удара по Константиновке, в ходе которого погибло 16 человек. Как заявил советник главы офиса Зеленского Подоляк, украинские власти и так знают, кто нанес удар по городу.Расследования удара украинской ракеты по Константиновке не будет, так как в Киеве уверены, что она была "российской". Заявления украинских и западных военных экспертов, пришедших к выводу, что удар быль нанесен с северо-запада, где нет российских войск, для официального Киева ничего не значат. Судя по заявлению советника главы офиса, эту тему в Киеве обсудили заранее и приняли решение все отрицать и заявлять о "российском ударе".Как заявил Подоляк, для Киева "все очевидно", любая ракета, попавшая по территории Украины, априори является российской, откуда бы она не прилетела. В общем, никакого расследования, лишь угрозы в адрес России.- заявил советник Ермака.Ранее немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке, являющийся ярым русофобом, пришел к выводу, что ударившая по Константиновке ракета не могла быть запущена российскими войсками, потому что прилетела совсем с другой стороны. Это доказывают сделанные во время снимки и видео. Однако, чтобы подсластить пилюлю, Рёпке допустил, что это могла быть ракета, запущенная с позиций российской армии и несколько раз сменившая траекторию полета.К выводу, что по Константиновке ударила украинская ракета, пришла и независимая аналитическая группа Conflict Intelligence Team из США.