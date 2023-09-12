Советник офиса Зеленского назвал ООН и МАГАТЭ «фиктивными организациями»

В последнее время Киевские власти все чаще стали резко критиковать своих партнеров, которых еще недавно благодарили за помощь. Вероятно, это связано с серьезными неудачами на фронтах, которые в последнее время демонстрируют ВСУ.Так, буквально на днях Владимир Зеленский пытался пугать Запад «непредсказуемой реакцией» миллионов его сограждан, находящихся в Европе, в случае прекращения помощи Украине.Теперь с резкой критикой, но уже в адрес крупнейших международных организаций обрушился советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.В частности, в эфире YouTube-шоу «Власть vs Влащенко» чиновник назвал ООН «отсутствующей организацией», а также «лоббистской конторой», целью которой является зарабатывание денег «на старость» людям, занимающим руководящие должности. С его слов, данная организация не может вести юридическую борьбу с Россией ввиду своей бессмысленности.Также «фиктивными организациями» Подоляк назвал МАГАТЭ, Красный Крест и Amnesty International (признана иноагентом в РФ). Как он выразился, многие вопросы можно было бы решать гораздо быстрее и лучше, если бы всех этих международных организаций вообще не существовало.Стоит отметить, что это тот самый, из ряда вон выходящий, случай, когда с советником офиса Зеленского, на самом деле, трудно спорить.Достаточно вспомнить черноморскую инициативу, из которой не так давно вышла Россия. Здесь сразу становится понятна цена обещаний и посредничества со стороны ООН.Недалеко ушла и МАГАТЭ, делегация которой на ЗАЭС не увидела опасности со стороны ВСУ для ядерного объекта как не увидела опасности в применении ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном.