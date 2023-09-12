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Советник офиса Зеленского назвал ООН и МАГАТЭ «фиктивными организациями»

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Советник офиса Зеленского назвал ООН и МАГАТЭ «фиктивными организациями»

В последнее время Киевские власти все чаще стали резко критиковать своих партнеров, которых еще недавно благодарили за помощь. Вероятно, это связано с серьезными неудачами на фронтах, которые в последнее время демонстрируют ВСУ.


Так, буквально на днях Владимир Зеленский пытался пугать Запад «непредсказуемой реакцией» миллионов его сограждан, находящихся в Европе, в случае прекращения помощи Украине.

Теперь с резкой критикой, но уже в адрес крупнейших международных организаций обрушился советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.

В частности, в эфире YouTube-шоу «Власть vs Влащенко» чиновник назвал ООН «отсутствующей организацией», а также «лоббистской конторой», целью которой является зарабатывание денег «на старость» людям, занимающим руководящие должности. С его слов, данная организация не может вести юридическую борьбу с Россией ввиду своей бессмысленности.

Также «фиктивными организациями» Подоляк назвал МАГАТЭ, Красный Крест и Amnesty International (признана иноагентом в РФ). Как он выразился, многие вопросы можно было бы решать гораздо быстрее и лучше, если бы всех этих международных организаций вообще не существовало.

Стоит отметить, что это тот самый, из ряда вон выходящий, случай, когда с советником офиса Зеленского, на самом деле, трудно спорить.

Достаточно вспомнить черноморскую инициативу, из которой не так давно вышла Россия. Здесь сразу становится понятна цена обещаний и посредничества со стороны ООН.

Недалеко ушла и МАГАТЭ, делегация которой на ЗАЭС не увидела опасности со стороны ВСУ для ядерного объекта как не увидела опасности в применении ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном.
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16 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:50
    0
    И не говори, кума, "чумадед" совсем уже мышей не ловит.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:55
      +1
      Забавно. Фиктивный "советник", фиктивного "офиса", даёт фиктивные "оценки"...
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:06
        0
        Но забавно и то, что в данном случае я с ним соглашусь
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:56
      +4
      так и Украину можно назвать фиктивным государством ею управляют те же кто правит в ООН и Магатэ
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:04
        +1
        Зеленского готовятся слить вот у них и истерика.Цели Киева и Запада в конфликте с Москвой больше не совпадают, и западные страны будут все больше сомневаться, что Украина осуществит задуманное, пишет, например, вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье на сайте телеканала Sky News.

        По мнению Белла, Россия после распада Советского Союза стремилась стать мировой сверхдержавой. Но, как считает Белл, конфликт на Украине якобы ослабил позиции Москвы. По его мнению, она больше не представляет угрозу Европе. Таким образом, считает Белл, Запад достиг своей цели и теперь должен заняться внутренними проблемами. Однако Украина все еще стремится вытеснить силы России. А раз так, считает английский вице-маршал, «цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников».


        А как на Западе поступают с теми, цели которого «не совпадают» с его собственными, — хорошо известно из истории. Их ликвидируют за ненадобностью. А ускорить этот неизбежный процесс устранения ставшего неугодным сателлита, могут провалы ВСУ на фронте. Как пишет Asia Times, Зеленский надеется захватить Артемовск, и когда эта авантюра провалится, его ждут огромные проблемы. Просчеты украинского президента могут заставить ВСУ взять власть в свои руки и свергнуть его, считает автор статьи Стивен Брайен — старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института.

        https://www.stoletie.ru/tekuschiiy_moment/chto_zhdet_zelenskogo_770.htm

        Обстановка на фронтах.
        По большому счету, это ни о чем, тем более Генштаб ВСУ информировал щирых громадян, что россияне перебросили под Работино части ВДВ и провели более десяти контратак. Одна из них увенчалась успехом. Под контроль ВС РФ вернулась критически важная высота 153.3, после чего населенный пункт автоматически оказался в серой зоне. ... Успех пришел к ВСУ, когда они «подловили» наших солдат на ротации в лесопосадках и захватили высоту 153.3. Созданный на ней в спешке опорник был разбомблен «умными» ФАБ-500. После этого, судя по «плачу Ярославны» в самостийной армии, выжившие, но оглушенные захисники незалежностi были ликвидированы нашими ВДВшниками.


        Согласно инсайдерским раскладам, Зе-команда и Генштаб ВСУ решили изменить направление главного удара с Мелитопольского направления с последующим окружением Энергодара и выходом к Азовскому морю. Теперь враг планирует сконцентрироваться на Артемовском направлении.«Командование [ВСУ] пришло к выводу, что если шансы взять Токмак небольшие, то можно попробовать взять Бахмут.При этом информационно-политическое и символическое (в отличие от военного) значение освобождения Бахмута будет даже сильнее, чем у Токмака", — пишет известный в незалежной блогер, вхожий в политическое закулисье.По инсайдерским данным, «таких мощных укреплений, как на юге, у россиян здесь нет. Однако продвижение тут тоже идет не быстро. Особенно в последние месяцы. Бои за Клещеевку начались еще в мае. Был красивый план обойти город и вынудить ВС РФ отойти. Но пока серьезными успехами похвастаться у ВСУ не получается».

        https://svpressa.ru/war21/article/386802/
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 13:10
          0
          Зеленского готовятся слить..

          Очень и очень сомнительно. Зеленский как и сам этот конфликт целиком исключительно удобен для "кукловодов", а сам Зеленский просто отлично справляется с возложенными на него обязаннастями. Их все, абсолютно все в сложившейся ситуации устраивает и сами они её менять не станут. Выжимать и Зеленского и Украину они намеренны до самого конца. А пока до конца далеко, никто его не сольет.
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:03
      +1
      Кстати, что ещё примечательно...

      В своё время, Дядя Сэм, для противодействия СССР (России) вырастил Усаму. Самонадеянно полагаю, что "всё под контролем". И получил, как минимум, ВТЦ и "всё остальное"...

      Теперь, тот же Дядя Сэм, устроивший, под "раздачу печенюшек" т.н. "евромайдан", для противодействия той же России и под боком у неё и т.н. "европы", вырастил целый крысятник. Обитатели которого, пока ещё "находясь при жизни", начинают перенимать замашки и нравы Усамы... В том числе и в отношении бывших своих "воспитателей"...
  2. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 12:54
    +5
    Как бы я не относился к бандеровцам но они правы,причем на все сто.Эти конторы давно изжили себя...Да,вот ещё олимпийский комитет...
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:01
      0
      Ну, это ещё, как сказать...

      Ведь и Дядя Сэм, пока этими канторами, на фоне и вследсвии развала СССР, "рулящий", себя неуклонно изживает. Без тенденций к "оздоровлению", скорее, - с тенденциями к "суициду"...

      Но Россия сегодня, уже далеко не "ельцинская" и не "козыревская". Та же ООН, - ЗАКОНОМЕРНЫЙ результат победы СССР в Великой Отечественной. Можно понять потуги обитателей шапито на Банковой, - внучат и последышей бандеро - нациков, "похоронить" всё и вся, что связано с советским наследием. Но был бы трудно понять отказ от этого ЗАКОННОГО наследия и роли в нем, со стороны ПРАВОПРОДОЛЖАТЕЛЬНИЦЫ СССР, - России...

      Полагаю, что надо просто последовательно использовать эту поляну, для максимального противодействия антироссийской активности Штатов, т.н. "запада" и их остающихся марионеток - шестёрок...

      И параллельно, создавать новые и независимые от давления США, англосаксов, в целом и "прочего запада" международные структуры, члены которых, ориентированы на национальные, суверенные интересы. С пониманием того, что оптимальное достижение оных, возможно лишь на путях равноправного и суверенного взаимодействия. Что, кстати (создание таких структур...), будет, если не "напрямую", то косвенно, степень "фиктивности" ООН в отношении решения возложенных на неё задач, неуклонно снижать. В первую очередь, в вопросах обеспечения глобальной безопасности и стабильности...

      Принцип такой, - не надо спешить "хоронить" ООН, пока не создано равноценной ей замены по статусу и роли...

      А вот что надо начинать постепенно хоронить, так это всяких, "расплодившихся" при ООН-новской кормушке,, политически забюрократизированных нахлебников, типа всяких "трибуналов", "юнеско", "воз" и т.д., к решению ГЛАВНОЙ задачи ООН, - обеспечению глобальной безопасности и стратегической стабильности, НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮЩИХ, а выступающих больше, в роли ДОРОГОСТОЯЩИХ "декораций" при ООН...
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:59
    0
    . Также «фиктивными организациями» Подоляк назвал МАГАТЭ, Красный Крест и Amnesty International

    Ну понятно, а офис президента Украины это не иначе как правление планеты Земля.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:10
    0
    Наглость киевской клики уже давно перешагнула все возможные пределы. Запад начинает потихоньку понимать кого они взрастили, выкормили и продолжают кормить. Но борьба с Россией перевешивает откровенную наглость и неблагодарность за содержание бандеровской верхушки. А поливание кормящего по всей видимости будет только усиливаться и все эти шмольцы-мольцы и остальная западная нечисть будут это терпеть и утираться до тех пор пока Украине не будет нанесено сокрушительное поражение. И вот тогда западные политики отыграются за все свои унижения.
  5. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 13:11
    +1
    Большинство "международных институтов власти" давно стали проводниками желаний и диктата определённых кругов, а не площадкой для обсуждения и решения проблем между странами. Может и украинцы прозреют, глядя, как их используют и чьи интересы в действительности представляют и защищают "международные организации"? Кроме России украинцы никому не нужны, в отличии от территории Украины. Да и России... Пока ещё нужны.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:11
    0
    Ах какое горе у миши подоляки, некоторые организации не выгнали Россию из своих рядов.А что должны были?Обратите внимание ,наш Президент ни одну международную организацию не оскорбил- а иногда нахваливает.От его похвальбы эти организации зубами скрипят от злости,а сделать ни чего не могут радикального против нас.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:12
    0
    Советник офиса Зеленского назвал ООН и МАГАТЭ «фиктивными организациями»
    ХА, ха, мелкая сявка тявкает на конторы, которые под патронажем его хозяина.
    Можно подумать, что живут они как в последний раз... хотя, они ж временщики, закончат со скакуасией и дружно свалят, куда подальше.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:02
    0
    Как он выразился, многие вопросы можно было бы решать гораздо быстрее и лучше, если бы всех этих международных организаций вообще не существовало.

    Да кто б спорил! Если бы их не существовало - то Украина по зерновой сделке уже сосала бы лапу второй год подряд и не смогла бы вывозить зерно и ввозить оружие по Черному морю еще с прошлого июля!
  9. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:46
    0
    Советник офиса Зеленского назвал ООН и МАГАТЭ «фиктивными организациями»

    По сути недалек от истины, собака, правда список фиктивных проамериканских лобистских организаций на самом деле этими двумя не ограничивается.
    Что поделаешь, продажные шкуры имеются повсюду, наша страна ,увы, не исключение.
    Но, как показывает опыт, при наличии желания со всей этой дрянью можно бороться.
    Главное, чтобы желание появилось.