За минувшие сутки обстановка на линии боевого соприкосновения в зоне СВО существенно не изменилась. Противник не оставляет попыток добиться хоть какого-то успеха на одних и тех же участках фронта. Российские военные держат активную оборону и контратакуют. ВСУ вновь стали задействовать во время атак бронетехнику, что, впрочем, приводит лишь к ее потерям.
На Ореховском направлении Запорожского фронта продолжаются бои в районе Работино и самом селе, которое так и не перешло под контроль ВСУ. Противник бросает в атаки в направлении Вербового бронегруппы, за сутки наши уничтожили три БМП «Брэдли» с личным составом на подходе к населенному пункту, который остается за российскими военными. Военкоры сообщают, что ВСУ удалось незначительно продвинуться в лесопосадках в направлении к северу от Новопрокоповки.
Восточнее Времевского направления у Новомайорского и Новодонецкого противник пытается провести ротацию и подтянуть резервы, одновременно атакуя позиции ВС РФ в основном небольшими группами. По наступающим штурмовым отрядам и местам сосредоточения живой силы ВСУ работает наша артиллерия.
На Донецком фронте ВС РФ в результате удачных атакующих действий вернули ранее утраченные позиции в районе Опытного и Спартака к северо-западу от столицы ДНР на подступах к Авдеевке. При этом некоторые источники сообщают, что противнику удалось закрепиться на окраинах поселка Опытное. У Новокалинова ВСУ отразили атаку наших штурмовых групп, несмотря на плотный огонь российской артиллерии.
На южном фланге Артемовска наши вновь контратаковали в Клещеевке, где ранее ВСУ сумели занять основную дорогу и контролируют половину села, и у Курдюмовки. К северо-западу ВС РФ осуществили штурмовые действия позиций врага в районе села Орехово-Васильевка. Идут постоянные встречные артобстрелы по всему данному участку.
На Угледарском участке российские войска при поддержке авиации контратаковали у Старомайорского. В свою очередь, украинские боевики после артобстрелов продолжили наступление на Новодонецкое и Новомайорское, наши бойцы позиции удерживают, все попытки прорыва пресечены.
В лесах у Кременной российские военные накрыли позиции противника зажигательными снарядами из РСЗО, сорвав очередную попытку пойти в контратаку. На Торском выступе и в Серебрянском лесничестве отражены шесть атак ВСУ.
На Херсонском направлении украинский десант зацепился за несколько островов у левобережья Днепра и контролирует небольшой участок суши в районе Антоновского моста, расширить плацдарм противник не может. В ночное время идет переброска подкреплений и боеприпасов, наши выявляют и уничтожают плавсредства ВСУ и засевших на брегу боевиков огнем артиллерии и минометов.
Очевидно доведенные до отчаяния украинские военнослужащие снова выкладывают в соцсетях обращения, в которых жалуются на огромные потери в своих рядах, причем уже в ходе наступления российской армии. Один из боевиков рассказывает, что за три месяца в ходе боев под Кременной в 21-й бригаде ВСУ осталось не более четверти личного состава. Причем в основном это необучнные деревенские жители, которых насильно призвали в армию и под дулом автомата заставляют идти в бессмысленные кровопролитные штурмы.
Военкоры сообщают, что вчера бойцы 21-й бригады группировки «Центр» ВС РФ выбили врага с важной высоты на одном из участков линии Сватово-Кременная. Противник попытался вернуть утраченные позиции, бросив в бой штурмовую ротную группу 25-й ОдШБр при поддержке трех танков.
Огнем артиллерии две единицы бронетехники врага были уничтожены, остатки пехоты бежали под прикрытием третьего танка. Кадры неудачной контратаки ВСУ опубликовал телеграм-канал «Военкоры руской весны».