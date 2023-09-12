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Президент РФ: Россию как будто провоцируют на удары по атомным объектам на Украине

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Президент РФ: Россию как будто провоцируют на удары по атомным объектам на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские диверсанты пытались подорвать опоры линий электропередач у российской атомной электростанции с целью нарушить деятельность энергетической установки. Проникших на российскую территорию украинских террористов взяли в плен сотрудники ФСБ в ходе боевого столкновения.


Российский лидер добавил, что на допросе украинские диверсанты дали показания, свидетельствующие о подготовке под руководством инструкторов британских спецслужб. Путин подчеркнул, что руководство британских спецслужб знает, что он говорит правду, и подобные вещи не могут не беспокоить.

Путин предположил, что таким образом Россию пытаются спровоцировать на ответные удары по атомным объектам на Украине. Также глава государства допустил, что британское руководство могло не знать о таких действиях своих спецслужб и подготовка украинской диверсионной группы происходила по просьбе властей США.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что согласно данным российской разведки, украинское военное и политическое руководство намеревалось нанести удары по российской Запорожской АЭС, при этом озвучивая нелепые обвинения в существовании подобных планов у командования ВС РФ.

МАГАТЭ разместило на территории Запорожской АЭС своих наблюдателей, которые фиксируют атаки боевиков киевского режима на этот энергетический объект, однако в каком виде эта информация будет подаваться мировому сообществу, решают на Западе.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Dmitriy 92
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:36
    0
    Президент РФ: Россию как будто провоцируют на удары по атомным объектам на Украине
    . Простой вопрос... бить или не бить?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 13:39
      +12
      Бить по атомным объектам Украины - глупость полная. Это все равно, что бить по Курской АЭС на радость англосаксам. Если уж и бить, то по Британии.
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 13:53
        +2
        *Если уж и бить, то по Британии*.
        все верно. чтобы на своей шкуре почувствовали. но их же методами-диверсией.
        * Главное, ребята, с винтовкой не расставайся, – отозвался еще один из-под нар. – До самой смерти держи ее, матушку, наизготовку, и никакая собака к тебе не подступится, потому хотя она кусаться и любит, а голова у ней всего-навсего одна*. ( с )
      2. Петя Кузьмин
        Петя Кузьмин Сегодня, 13:57
        0
        Если уж и бить, то по Британии.

        А я так и понял, что про Британию он сказал. Украину вроде не называл.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:36
    +2
    А вот ОРУ,скажкм на АЭС..Хорошая для нас цель.Пусть станции на останов и подлерживают собственные нужды автономными генераторами,они жрут нехило,кстати
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:43
    0
    Не как будто, а именно провоцируют. И не только на удары по АЭС, но еще всячески будут провоцировать на применение хотя бы ТЯО. И очень хорошо, что в Кремле мнение блохеров и прочих "давай вдарим", в т.ч. с этого сайта - не читают.
    Правильно сказали, применять ТЯО - только по центрам принятия решений.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 13:50
      0
      До центров наше ТЯО не дотянется ) Там тысячи км.
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 13:59
      -1
      когда нато будет готово воевать с Россией, сша прикажут украине атаковать все до чего та сможет дотянуться. Сейчас это лишь проба вариантов идет. А тяо и сяо мы не будем применять по простой причине,его слишком мало,чтобы всем врагам нанести катастрофический урон и остановить.
      тут нужна ядерная бомба,которая океаны в радиоактивную лужу превратит.
      но кремль предпочтет проиграть и разделить судьбу индейцев.
  4. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 13:48
    +1
    Бахни по Британии, в потом скажи, мы не знали и эти удары не направлены против государства Великобритания
  5. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:16
    +1
    Реально убить мотивацию "партнеров" поставлять оружие (или угробить их экономику) может только отключение их от ресурсов. Причем резкое и внезапное. С заморозкой денег, внесенных как предоплата. Отключить газ, нефть, аммиак... А порты, аэродромы, мосты, АЭС - это уже вторично.