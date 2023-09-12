Президент РФ: Россию как будто провоцируют на удары по атомным объектам на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские диверсанты пытались подорвать опоры линий электропередач у российской атомной электростанции с целью нарушить деятельность энергетической установки. Проникших на российскую территорию украинских террористов взяли в плен сотрудники ФСБ в ходе боевого столкновения.Российский лидер добавил, что на допросе украинские диверсанты дали показания, свидетельствующие о подготовке под руководством инструкторов британских спецслужб. Путин подчеркнул, что руководство британских спецслужб знает, что он говорит правду, и подобные вещи не могут не беспокоить.Путин предположил, что таким образом Россию пытаются спровоцировать на ответные удары по атомным объектам на Украине. Также глава государства допустил, что британское руководство могло не знать о таких действиях своих спецслужб и подготовка украинской диверсионной группы происходила по просьбе властей США.Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что согласно данным российской разведки, украинское военное и политическое руководство намеревалось нанести удары по российской Запорожской АЭС, при этом озвучивая нелепые обвинения в существовании подобных планов у командования ВС РФ.МАГАТЭ разместило на территории Запорожской АЭС своих наблюдателей, которые фиксируют атаки боевиков киевского режима на этот энергетический объект, однако в каком виде эта информация будет подаваться мировому сообществу, решают на Западе.