В чем проблема Индии и Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению…

На Украине оскорбили Индию и Китай, назвав их странами с "низким интеллектуальным потенциалом". Такое заявление сделал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.Представитель киевского режима считает, что Индия и Китай ведут неправильную политику, не просчитывая последствия от своих действий. По его словам, сейчас эти страны зарабатывают на войне, поддерживая Россию в войне с Украиной. Но они "не понимаю" современного мира, потому что у них "слабый интеллектуальный потенциал". Таким образом, по мнению украинского советника, две великие страны не совсем понимают свои действия.- заявил советник Ермака.При этом он признал, что Индия активно реализует космическую программу и даже посадила на поверхность Луны космический модуль с луноходом. Да и Китай является одним из лидеров мира, развивая все возможные сферы, в том числе космос. Однако, подчеркнул он, это не говорит о понимании ими современных реалий, происходящих в мире.Возможно, Подоляк перепутал Китай и Индию с Украиной, которая не только не обладает каким-либо интеллектуальным потенциалом, а попросту его уничтожает во благо США и их союзников. Война до последнего украинца за "демократию" - это единственное достижение, которым могут похвастаться нынешние украинские власти. Так что рассуждать о потенциалах других стран представителю Украины, живущей только западной милостью, лучше не стоит. Тут явно попахивает психическими отклонениями.