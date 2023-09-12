Военное обозрение
Войти Регистрация

Подоляк назвал Индию и Китай странами с низким интеллектуальным потенциалом

25
Подоляк назвал Индию и Китай странами с низким интеллектуальным потенциалом

На Украине оскорбили Индию и Китай, назвав их странами с "низким интеллектуальным потенциалом". Такое заявление сделал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.


Представитель киевского режима считает, что Индия и Китай ведут неправильную политику, не просчитывая последствия от своих действий. По его словам, сейчас эти страны зарабатывают на войне, поддерживая Россию в войне с Украиной. Но они "не понимаю" современного мира, потому что у них "слабый интеллектуальный потенциал". Таким образом, по мнению украинского советника, две великие страны не совсем понимают свои действия.

В чем проблема Индии и Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению…

- заявил советник Ермака.

При этом он признал, что Индия активно реализует космическую программу и даже посадила на поверхность Луны космический модуль с луноходом. Да и Китай является одним из лидеров мира, развивая все возможные сферы, в том числе космос. Однако, подчеркнул он, это не говорит о понимании ими современных реалий, происходящих в мире.

Возможно, Подоляк перепутал Китай и Индию с Украиной, которая не только не обладает каким-либо интеллектуальным потенциалом, а попросту его уничтожает во благо США и их союзников. Война до последнего украинца за "демократию" - это единственное достижение, которым могут похвастаться нынешние украинские власти. Так что рассуждать о потенциалах других стран представителю Украины, живущей только западной милостью, лучше не стоит. Тут явно попахивает психическими отклонениями.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 13:43
    +7
    Типичные нацисты. Все о превосходстве одних рас над другими.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 13:52
      +4
      Подоляк назвал Индию и Китай странами с низким интеллектуальным потенциалом

      А есть ли у самого Подоляки интеллект? Похоже у него в голове в место мозгов пустота, даже опилков не наблюдается.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:00
        +2
        Кстати, на счёт, что есть у Подоляка.
        Если посмотреть официальную Структуру Офиса президента Украины, то должность советника президента там есть, а вот должности советника главы офиса - там нет.
        Получается, что Подоляка не Зеленский нанял, а Ермак, в частном порядке.
        С одной стороны - влиятельное лицо на Украине (3-е место по версии Форбс), а с другой - он не входит в официальные должности, и на любое его оскорбление Киев может ответить, что это неофициальное мнение, не отражающее мнение правительства.
        Удобно.
        Но оскорблять Китай будет только идиoт
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:33
          +1
          Война до последнего украинца за "демократию" - это единственное достижение, которым могут похвастаться нынешние украинские власти. Так что рассуждать о потенциалах других стран представителю Украины, живущей только западной милостью, лучше не стоит. Тут явно попахивает психическими отклонениями.

          Добавлю, что ВОЙНА до последнего украинца не за "демократию" вообще и не за демократию в Украине для украинцев, а именно за "АМЕРИКАНСКУЮ демократию" - т.е. за "демократию" американской "верхушки" - до ПОСЛЕДНЕГО украинца!

          По сути Подоляк из украинского нациста в бандеровской шкуре превратился именно в АМЕРИКАНСКОГО фашиста! Ибо Зеленский уже распродал русские земли Украины в своём Укрорейхе своим иностранным спонсорам и хозяевам из США.

          Кроме того, у всех в офисе Зеленского, включая и Подоляка, финансовое состояние за годы правления Зеленского в Украине выросло минимум до свыше 500 млн. американских долларов (Внимание! МИНИМУМ!!!) на прокси-войне США против России в исполнении прозападного - проамериканского - марионеточно-коррупционного киевского режима.

      2. Комментарий был удален.
      3. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:35
        0
        Не только опилок, но и иголок... для остроты ума.....
    2. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 14:04
      +6
      Афигеть....Люди - смотрите КТО
      КОГО критикует и указывает на низкий интеллектуальный уровень...Дожили... Нацистский хряк из Салорейха принялся учить уму разуму те Цивилизации Востока,которым как минимум -- 3000 лет и которые сейчас являются ПЕРВОЙ(не опечатка...) и ПЯТОЙ экономикой Мира...Наверное у киевских прихвостней англосаксов (,которые дорвались до руля власти при поддержке того же Запада) -- выше пупка одни только мозги .А у самого ПодЛОляка - череп не треснет от обилия и давления извилин в мозгах??? Прям не голова у ПодЛОляка ,а Дом Советов....
      Бедная Украина-- ты сейчас убедилась в том,кого именно Запад приставил к рулю украинской власти???? Терпи,Дорогая....Терпи...Пока Россия не спасёт тебя....
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:44
    +3
    Что то Подоляк разошелся, наверное увольнение зарабатывает, хочет как Резник с шампусиком и барышнями на яхте да в Е. С.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:45
    +3
    Ну если просуммировать все пролёты и идиотизмы шароварных, то они даже на скудоумных не потянут.....
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:45
    +3
    Индия и Китай разумеется утрутся и сделают вид, что не заметили
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:47
      0
      alexoff hi, конечно, они же ВЫШЕ всего этого, да и как это говориться, а они очень прагматичные))).
    2. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 13:48
      +4
      А кто для них этот господин , что бы его замечать?)
  5. JD1979
    JD1979 Сегодня, 13:50
    +2
    Представитель киевского режима считает, что Индия и Китай ведут неправильную политику, не просчитывая последствия от своих действий.

    Ахах, моське забыли одень намордник, но она забыла/не знала - если у бегемота плохое зрение, то последствия проблема не бегемота, а того кто не успел увернуться)) Дурачек уверен, что если пара слоников в лице Индии и Китая, с суммарной численностью населения и экономической мощью большей чем у всего мира вместе взятого (ну почти) решат условно присесть на лицо Украине, то она успеет хотя бы издать писк Heeelp?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:56
      +1
      JD1979 hi, вот не помню кто из прибалтов следом за Пелоси летал на Тайвань целой делегацией, и это в обход китайских учений и китайского недовольства. И что?! Присел Пекин на этих мосек? Ах да там из какого-то списка их исключили, только вот моськи этого не почуяли. Киев кинул Пекин на Мотор Сичь и чего? Почуял пятую точеу Китая?
  6. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:58
    +3
    А шо этот подоляк не так сказал, кто придумал и изготовил самый большой в мире"тризуб", кто борщ запатентовал, кто в трусах испачканных кетчупом по всей европе шарится, кто кастрюли на голове придумал носить. Ни один китаец или индус до подобного не сможет додуматься wink ибо недостаточный интеллектуальный уровень wink
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:58
    +3
    Зато безграничный интеллектуальный потенциал Украины - почему-то до сих пор так и не помогает им вдуплить, что Запад их держит за обезьян и недоразвитых аборигенов - заставляя их умирать сотнями тысяч за американские интересы...
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:01
    0
    Подоляк назвал Индию и Китай странами с низким интеллектуальным потенциалом

    Там и сало украинское - не особо... no
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:04
    0
    Подоляк назвал Индию и Китай странами с низким интеллектуальным потенциалом

    А разве не так? wassat
    Пока миды этих стран пытаются защищать украинские интересы перед россией, он смачно плюнул в их лицо, зная точно что они утрутся и будут всё равно давить на россию. Жаль что про своих хозяев эта обезьяна так же выражается только без свидетелей, а то можно было бы понаблюдать за их выражением лица, когда они бы это услышали. wassat
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:05
    0
    У руководства шаровар после выхода из СССР хватило интеллекта разворовать-распродать наследство Союза. А так же втянуть страну в кровопролитную войну за чужие интересы. Интеллектуалы бу-га-га.
  11. Romanovski
    Romanovski Сегодня, 14:07
    -1
    Цитата: alexoff
    Индия и Китай разумеется утрутся и сделают вид, что не заметили

    ----
    Глубоко ошибаетесь...Не утрутся...и не простят
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:09
    +1
    Заявление некоего чиновника страны, с 30 летней историей, в отношении стран, история которых письменно зафиксирована 3 - 3,5 тысячи лет назад, о слабом интеллектуальном потенциале?
    Уберите уже психического от микрофона. Не уверен, что это чудовище имеет потенциал написать диктант на мове без ошибок.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:09
    0
    Подоляк назвал Индию и Китай странами с низким интеллектуальным потенциалом
    . Понятно, совсем ку кус fool ... впрочем, это у них там заразно.
  14. лесник1971
    лесник1971 Сегодня, 14:13
    +1
    Подоляк считает, что те народы, у кого "высокий интеллектуальный потенциал" должны скакать на майдане с кастрюлями на головах, а затем умирать за интересы англосаксов.
    Исходя из этой ущербной логики, Китай и Индия действительно недостойны похвалы "великого" Подоляка.
  15. KCA
    KCA Сегодня, 14:16
    0
    Подляка, наверное, не в курсе, что в любой команде программистов на западе большинство индусы, или очно, или на удалёнке, а вот про ххлов-программистов как-то не слышал
  16. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:41
    0
    Подоляк назвал Индию и Китай странами с низким интеллектуальным потенциалом

    Знакомое что-то, в детстве учили в школе, помните - Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться.
  17. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 14:57
    0
    На Украине оскорбили Индию и Китай, назвав их странами с "низким интеллектуальным потенциалом".


    Вообще-то китайские и индийские программёры лидируют по числу в мире. Правда у них своеобразный подход к этому делу. smile