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СМИ США: Китай модернизирует свой разведывательный центр на Кубе, расширяя глобальное присутствие

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СМИ США: Китай модернизирует свой разведывательный центр на Кубе, расширяя глобальное присутствие

Китай якобы модернизирует свой разведывательный центр наблюдения на Кубе, расширяя глобальное присутствие. Предположительно он расширяет свои возможности по прослушиванию глобальной сети и сбору информации.


Такое мнение высказывается в The Wall Street Journal.

СМИ США утверждает, что такие действия Пекина угрожают изменить подводный ядерный баланс сил и могут спровоцировать новые витки распространения ядерного оружия. Речь о том, что китайские военные, по мнению журналистов, получают возможность отслеживать американские субмарины с ядерным оружием на борту.

В статье также заявляется, что Китай пытается скопировать возможности Соединенных Штатов, касающиеся глобального наблюдения. Американские журналисты предполагают, что в данном плане ключевую роль может сыграть Куба, так как она расположена очень близко к побережью Соединенных Штатов.


Издание отмечает, что и Пекин, и Вашингтон уже давно используют прослушивающие посты. С их помощью они отслеживают телефонные разговоры, текстовые сообщения, электронную почту, местоположение объектов, передаваемые данные и различные сигналы.


WSJ утверждает, что китайский разведывательный пост на Кубе будет иметь четкую миссию: прослушивать спутники, которые передают значительный объем военной, дипломатической и коммерческой информации, имеющей отношение к США и другим странам мира.

Ряд американских экспертов и правительственных чиновников считают, что Китай располагает на Кубе несколькими объектами разведывательного назначения. В первую очередь, они собирают информацию в юго-восточной части Соединенных Штатов.

Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/Matt Crypto, https://greydynamics.com/
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11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 18:03
    +4
    Вот и да.... Когда напишут о Русских постах на Кубе?....
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:36
      0
      Хорошо хоть китайцы там сидят, раз уж у России сил и наглости на такое не хватает.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 18:06
    0
    Сколько уже можно? Этот гегемон решил что только ему все позволено на этой планете.
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:07
    +2
    который профукал один ярчайший геополитик
    ловко он разбазарил всё наследие Ссср от образования-науки
    до самолетостроения-космоса

    зато дегтя добавил "галошами"
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:07
    +1
    США можно модернизировать свои разведцентры, всем остальным - "низзя" Дискриминация, однако! Надо подать жалобу во все инстанции! )))
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 18:33
      0
      А чьи еще разведцентры, кроме китайских на Кубе?
      1. bars042
        bars042 Сегодня, 19:34
        0
        На Кубе, на военно-морской базе в Гуантанамо, есть центр слежения за обстановкой в Мексиканском заливе.
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:17
    +3
    Хорошо, если так, а то обидно, легендарный отец ГРУ генерал Ивашутин пробил организацию технического пункта контроля в Лурдесе, а кое-кто (не будем говорить) по широте души и ума одновременно - прикрыл, хотя сами кубинцы однозначно не хотели нашего ухода.
  7. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 18:19
    +2
    Если это правда, то остаётся только позавидовать. Правда у нас есть великие геостратеги, так что...
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 18:28
    +4
    Свято место пусто не бывает. Мы оттуда - чинцы туда, на прогретое место...
  9. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 19:25
    +2
    Кстати, как помнится, СССР убрал ядерные ракеты с Кубы в обмен на освобождение Турции от американского ядерного оружия. Сейчас американское ЯО снова в Турции. Почему же наше ЯО не возвращается ЯО на Кубу. По-моему, самое время. Глядишь и по окраине удалось бы договориться. С 404 говорить бесполезно.. Они ничего не решают.