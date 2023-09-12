Президент РФ о переговорах с Украиной: Пусть для начала свой закон о запрете на переговоры отменят

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на экономическом форуме ВЭФ назвал обязательное условие, которое должны выполнить в Киеве для начала мирных переговоров.Со слов российского лидера, госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет о готовности Украины садиться за стол переговоров. Но на данный момент это невозможно, так как президент Зеленский подписал закон, запрещающий ему и всем остальным представителям киевской власти вести диалог с Россией.Таким образом, как выразился Владимир Путин, для начала в Киеве должны принять решение об отмене вышеупомянутого указа. Это и станет первым шагом для начала переговоров, о готовности Украины к которым говорят в США.Между тем российский лидер допустил, что Киев может использовать дипломатию в качестве одного из вариантов своей тактики. Как пояснил президент РФ, власти Украины, подталкиваемые западными партнерами, попытаются в текущем контрнаступлении «откусить максимальный кусок», а затем, когда людские и технические ресурсы иссякнут, запросить переговоры. При этом последние будут нужны Киеву для получения паузы, во время которой он полностью восстановит боеспособность своей армии.Стоит отметить, что именно по такому сценарию, о котором рассказал наш президент, действовали киевские власти в ходе подписания обоих минских соглашений. Чем это все закончилось, все мы знаем.В то же время на вопрос о прекращении боевых действий в зоне СВО Владимир Путин ответил, что Россия этого сделать сейчас не может, так как именно противник ведет контрнаступление.