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Президент РФ о переговорах с Украиной: Пусть для начала свой закон о запрете на переговоры отменят

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Президент РФ о переговорах с Украиной: Пусть для начала свой закон о запрете на переговоры отменят

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на экономическом форуме ВЭФ назвал обязательное условие, которое должны выполнить в Киеве для начала мирных переговоров.


Со слов российского лидера, госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет о готовности Украины садиться за стол переговоров. Но на данный момент это невозможно, так как президент Зеленский подписал закон, запрещающий ему и всем остальным представителям киевской власти вести диалог с Россией.

Таким образом, как выразился Владимир Путин, для начала в Киеве должны принять решение об отмене вышеупомянутого указа. Это и станет первым шагом для начала переговоров, о готовности Украины к которым говорят в США.

Между тем российский лидер допустил, что Киев может использовать дипломатию в качестве одного из вариантов своей тактики. Как пояснил президент РФ, власти Украины, подталкиваемые западными партнерами, попытаются в текущем контрнаступлении «откусить максимальный кусок», а затем, когда людские и технические ресурсы иссякнут, запросить переговоры. При этом последние будут нужны Киеву для получения паузы, во время которой он полностью восстановит боеспособность своей армии.

Стоит отметить, что именно по такому сценарию, о котором рассказал наш президент, действовали киевские власти в ходе подписания обоих минских соглашений. Чем это все закончилось, все мы знаем.

В то же время на вопрос о прекращении боевых действий в зоне СВО Владимир Путин ответил, что Россия этого сделать сейчас не может, так как именно противник ведет контрнаступление.
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10 комментариев
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  1. Omega option
    Omega option Сегодня, 14:03
    0
    Был бы Медведев давно бы победили.
    И гасили бы чертей.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:12
      +2
      Цитата: Omega option
      Был бы Медведев давно бы победили.

      с чего вы то взяли?
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:54
        0
        08.08.08. .... забыли?
        https://yandex.ru/video/preview/6723768745779894361?noreask=1
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 14:19
      -2
      медведеву дали победить в грузии, это была банальная наживка, чтобы про украину так же подумали.
      1. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 14:48
        0
        Дада гении на Западе все посчитали аж с 08 года все знали.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:27
    +4
    Не мне советовать, но...
    С этой... участившейся болтовнёй о "переговорах и их условиях", я бы (был бы я Царём) тоже похожий указ издал.
    Потому, что Россия всегда побеждала в бою и всегда проигрывала в "переговорах".
    Добрые больно.
    Очень больно.
  3. A2AD
    A2AD Сегодня, 14:30
    +3
    Как я понимаю, если 404 прекратят наступление, и отменят закон о переговорах, то и путин тут же согласится на договорняк. Ну а потом как всегда буратина скажет что его опять обманули. Ему не привыкать.
    1. Бледар
      Бледар Сегодня, 14:46
      0
      Ну а потом как всегда буратина скажет что его опять обманули. Ему не привыкать.

      Как пояснил президент РФ, власти Украины, подталкиваемые западными партнерами, попытаются в текущем контрнаступлении «откусить максимальный кусок», а затем, когда людские и технические ресурсы иссякнут, запросить переговоры. При этом последние будут нужны Киеву для получения паузы, во время которой он полностью восстановит боеспособность своей армии.
      Вот это для кого написано? Или президент такой тупой и не понимает очевидных вещей и без диванных икспердов никак не разберется что к чему?
  4. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:36
    +2
    Вот юристы ( и Медведев такой же) всё опираются на законы, договора какие то, международные положения. А враг всё отбросил, и действует так как ему надо и удобно. Мало того они будут убивать нас и органы использовать для трансплантации. Сами украинцы уже пол Европы обеспечили своими почками.
    Нам какая разница отменят они указ о переговорах или нет, у нас задача уничтожить эту стаю нацистов и бандеровцев. soldier
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 14:45
    +1
    Чую опять нашего Путина обманут . А он потом на всех углах всем будет плакаться рассказывать как он всем верил и как его в стопицотый раз кинули . Достало уже если честно