Сегодня мы обсуждали только ситуацию на фронте, связанную с продолжением наших наступательных действий, направлением (наступления), прогнозами, снабжением, оружием и боеприпасами, собственным производством и разведывательной информацией. Также коснулись мы и темы принятия определённых мер с тем, чтобы защитить себя от врага. Данные действия заключаются в возведении соответствующих укреплений, усилении позиций наших защитников на определённых участках, равно как и в получении разведывательных данных о датах и направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский провёл сегодня заседание военного кабинета в «узком кругу», в ходе которого провёл дискуссии по «узкому кругу вопросов». Об этом глава украинского государства сообщил в своём ТГ-канале.– сказал Зеленский на заседании Ставки.В этом контексте обращает на себя внимание заявление, сделанное раннее украинским президентом по поводу трудностей, с которыми приходится сталкиваться бойцам ВСУ в ходе так называемого контрнаступления. Зеленский всё же признал огромные потери, которые понесли украинские войска. В то же время, добавил он, даже при получении страной различных вооружений западного образца достигнуть быстрого результата на поле боя не получится.В принципе ничего нового украинский лидер и не сказал, поскольку за 3 с лишним месяца «контрнаступа» действительно каких-то прорывных результатов добиться украинским боевикам так и не удалось. Чтобы хоть как-то это скрыть, преступный киевский режим придумал очередную выдумку про то, что мешают то высокая трава, то кусты, то мины, то ещё что-нибудь.