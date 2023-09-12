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Зеленский «в узком кругу» провёл заседание военного кабинета по поводу ситуации на фронте

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Зеленский «в узком кругу» провёл заседание военного кабинета по поводу ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провёл сегодня заседание военного кабинета в «узком кругу», в ходе которого провёл дискуссии по «узкому кругу вопросов». Об этом глава украинского государства сообщил в своём ТГ-канале.


Сегодня мы обсуждали только ситуацию на фронте, связанную с продолжением наших наступательных действий, направлением (наступления), прогнозами, снабжением, оружием и боеприпасами, собственным производством и разведывательной информацией. Также коснулись мы и темы принятия определённых мер с тем, чтобы защитить себя от врага. Данные действия заключаются в возведении соответствующих укреплений, усилении позиций наших защитников на определённых участках, равно как и в получении разведывательных данных о датах и направлениях

– сказал Зеленский на заседании Ставки.

В этом контексте обращает на себя внимание заявление, сделанное раннее украинским президентом по поводу трудностей, с которыми приходится сталкиваться бойцам ВСУ в ходе так называемого контрнаступления. Зеленский всё же признал огромные потери, которые понесли украинские войска. В то же время, добавил он, даже при получении страной различных вооружений западного образца достигнуть быстрого результата на поле боя не получится.

В принципе ничего нового украинский лидер и не сказал, поскольку за 3 с лишним месяца «контрнаступа» действительно каких-то прорывных результатов добиться украинским боевикам так и не удалось. Чтобы хоть как-то это скрыть, преступный киевский режим придумал очередную выдумку про то, что мешают то высокая трава, то кусты, то мины, то ещё что-нибудь.
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4 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Обычный
    Обычный Сегодня, 14:02
    +3
    Переговоры могут и должны выглядеть именно так.
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:09
    +1
    Ага, на заседании хвастались друг перед другом как хороши дела на фронте и как успешно развивается контрнаступ.
    1. Пензяк
      Пензяк Сегодня, 14:27
      0
      Дела на фронте действительно идут хорошо. даже антоша блинкин подтвердил это, когда увидел огромное поле с ровными рядами дохлых шароварников. Сказано было - до последнего украинца - вот и отчитались на кладбище о проделанной работе. Еще и из цээвропы подтянут свежее "мясо".
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:14
    0
    Если воспринимать курсив как прямую речь зели в "узком кругу", анекдот про окраинский партизанский отряд становится притчей.