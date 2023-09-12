Президент России рассказал о количестве подписавших контракт на службу в ВС РФ россиян

В течение последних 6-7 месяцев примерно 270 тысяч человек заключили контракты с Министерством обороны Российской Федерации на прохождение военной службы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.По словам главы государства, каждый день по одной – полторы тысячи человек заключают контракты. Все они принимают решение добровольно и осознанно, понимая, что могут оказаться в зоне проведения специальной военной операции.Тем самым, Путин ответил на вопрос о возможности новой мобилизации военнообязанных в стране. Необходимости в ее проведении, исходя из озвученных президентом цифр, нет, поскольку российская армия и так покрывает потребность в личном составе за счет набора граждан на службу по контракту.Затронул глава российского государства и тему мобилизации на Украине. По утверждению Путина, там идет постоянная насильственная мобилизация. Кроме того, характеризуя украинское контрнаступление, президент удивился безжалостному отношению киевского режима к украинским гражданам, будто бы это и не граждане Украины совсем. Киев не жалеет принудительно мобилизованных украинцев, а ВСУ несут колоссальные потери в зоне боевых действий, утверждает глава российского государства.Между тем, ранее руководители ряда регионов РФ подняли вопрос о предоставлении отпусков мобилизованным военнослужащим, многие из которых уже почти год находятся в зоне боевых действий.