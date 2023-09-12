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Президент России рассказал о количестве подписавших контракт на службу в ВС РФ россиян

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Президент России рассказал о количестве подписавших контракт на службу в ВС РФ россиян

В течение последних 6-7 месяцев примерно 270 тысяч человек заключили контракты с Министерством обороны Российской Федерации на прохождение военной службы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.


По словам главы государства, каждый день по одной – полторы тысячи человек заключают контракты. Все они принимают решение добровольно и осознанно, понимая, что могут оказаться в зоне проведения специальной военной операции.

Тем самым, Путин ответил на вопрос о возможности новой мобилизации военнообязанных в стране. Необходимости в ее проведении, исходя из озвученных президентом цифр, нет, поскольку российская армия и так покрывает потребность в личном составе за счет набора граждан на службу по контракту.

Затронул глава российского государства и тему мобилизации на Украине. По утверждению Путина, там идет постоянная насильственная мобилизация. Кроме того, характеризуя украинское контрнаступление, президент удивился безжалостному отношению киевского режима к украинским гражданам, будто бы это и не граждане Украины совсем. Киев не жалеет принудительно мобилизованных украинцев, а ВСУ несут колоссальные потери в зоне боевых действий, утверждает глава российского государства.

Между тем, ранее руководители ряда регионов РФ подняли вопрос о предоставлении отпусков мобилизованным военнослужащим, многие из которых уже почти год находятся в зоне боевых действий.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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11 комментариев
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  1. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 14:04
    0
    Ну сейчас начнется ..Такой сякой ,пенсионеры дороги и Кац предлагает сдаться ..
    Пинайте )))
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:18
      -4
      Ну сейчас начнется ..
      Пол года-год назад может и началось бы, сейчас посмотрите под заявлениями Путина комментариев не особо больше чем лидера какой ни будь Африканской республики, а те которые есть по больше части носят юмористический характер.
      1. chemberlen
        chemberlen Сегодня, 14:45
        0
        Цитата: Trapp1st
        Пол года-год назад может и началось бы,

        Ну давайте проверим ..))) Сколько злобных коментов будет сейча ..
        Да впрочем и раньше .."2014-и т.д."
        Цитата: Trapp1st
        какой ни будь Африканской республики,

        Ну это вы зря .Африка континент с большим потенциалом ..Они выгоняют сейчас всю эту колониальную нечисть кровь сосущих и стравливающих их французиков , бельгийце (особое внимание ) ..
        Мир должен быть другим на всех континентах мира ..
        Это все Россия добивается опять и не ради себя и прибыли
        ПРОСТО за Правду !
  2. Комментарий был удален.
  3. Alex66
    Alex66 Сегодня, 14:15
    +3
    По словам главы государства, каждый день по одной – полторы тысячи человек заключают контракты.
    А зачем тогда все ужесточения законодательства за неявку в военкомат, не обязательность вручать повестку лично, а через госуслуги?
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 14:18
      +3
      возможна война с нато или на украине может что-то поменяться
      1. Alex66
        Alex66 Сегодня, 14:49
        0
        возможна война с нато
        Надеюсь ракетно-ядерная? Мы в рай а они просто...
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 14:23
      +6
      Цитата: Alex66
      А зачем тогда все ужесточения законодательства за неявку в военкомат, не обязательность вручать повестку лично, а через госуслуги

      Что бы у всяких маргиналов и предателей небыло возможности спрятаться за границей. Интернет он и в Африке Интернет.
      1. Alex66
        Alex66 Сегодня, 14:46
        0
        Господа с панами дерутся, а у холопов чубы трещат. Сколько детей панов и господ погибло? И не они ли (дети панов и господ) те самые маргиналы и предатели, которые прячутся за границей?
    3. spirit
      spirit Сегодня, 14:24
      0
      А зачем тогда все ужесточения законодательства за неявку в военкомат, не обязательность вручать повестку лично, а через госуслуги?

      Тут же написано)
      принимают решение добровольно и осознанно,

      Что бы вы приняли правильное решение.
      Так сказать сделают предложение от которого невозможно откозаться.У дона Корлеоне все добровольцы, все по обоюдному согласиюhi
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:18
    +5
    Ну да, профессиональная армия... но резервы должны быть и контрактниками их не заполнить, так как надо.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:40
      +1
      Ну так призыв вроде не отменяли....