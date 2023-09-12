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В Генштабе ВСУ скептически отнеслись к возможности взять Токмак до наступления холодов

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В Генштабе ВСУ скептически отнеслись к возможности взять Токмак до наступления холодов

Несмотря на требования США, украинская армия вряд ли возьмет Токмак к ноябрю, даже если положит на данном направлении все оставшиеся резервы. К такому выводу пришли в Генштабе ВСУ, изучив реальную обстановку на линии боевого соприкосновения. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе Зеленского.


На последней ставке Зеленский потребовал взять Токмак во что бы то ни стало до холодов, поскольку такую задачу поставили США, дав Киеву время до ноября. От результатов контрнаступления зависит дальнейшее финансирование режима, без которого Украине не протянет и месяца. Кроме того, США могут поднять вопрос начала мирных переговоров, что не устраивает политическую верхушку Украины, желающую воевать "до полной победы".

Однако, пока украинским гражданам вешают на уши лапшу про "прорыв" первой линии обороны и "успехи" на фронте, в украинском Генштабе скептически отнеслись к возможностям ВСУ взять Токмак к требуемому сроку. Сообщается, что категорически против усиления давления выступил главком ВСУ Залужный, который считает, что так можно потерять все оставшиеся резервы и остаться ни с чем перед потенциальным наступлением российской армии. Как бы там не было, но в Генштабе ВСУ тоже не дураки сидят, реальную ситуацию на фронте они видят.

На этом фоне Залужный запретил переброску новых подразделений на Запорожское направление, и тем более снимать их с других участков, как того ранее требовали американцы.

Залужный в открытую начал саботировать решения ставки, не позволяя Тарнавскому задействовать резервы и ограничив переброску новых подразделений на южный фронт

- пишут украинские паблики.

Зеленский же продолжает настаивать на вводе резервов на линии Работино - Вербовое, чтобы прорваться к Токмаку. Потери личного состава его не волнуют, в отличие от угрозы потерять финансирование.
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11 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:15
    +2
    Зря Е. С. врачи спасали этого Залужного(если спасали) вон он оказывется какой негодяй и поперек "линии партии" и поперек самого Вашингтона прет(если верить СМИ).
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:49
      0
      Я вообще не думаю,что ВСУ будет брать Токмак.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 14:54
        +1
        Я вообще не думаю, что они к нему подойдут.
      2. chemberlen
        chemberlen Сегодня, 15:06
        0
        Цитата: Арон Заави
        Я вообще не думаю,что ВСУ будет брать Токмак.

        Скорее всего ,Израиль волной беженцев и вплавь даже будут штурмовать .
        Их будут депортировать из европы на восточный фронт ..
        Примите таких на кораблях беженцев Арон ? Их много будет ..
  2. kromer
    kromer Сегодня, 14:15
    +2
    Зеленский же продолжает настаивать на вводе резервов на линии Работино - Вербовое, чтобы прорваться к Токмаку. Потери личного состава его не волнуют, в отличие от угрозы потерять финансирование.


    Не видать Зеле Токмака, при любом раскладе. Так и резервы потеряет и финансирование.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:20
      +1
      kromer hi, вот и я про то зря Залужного спасали)
  3. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 14:15
    +3
    Зеленский, похоже за собой в могилу все население Украины готов утащить.
  4. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:17
    0
    Я бы такую концепцию предложил. Сделать заминированный, заранее пристрелянный коридор до Токмака, запустить ВСУ, пусть посмотрят издалека ну и потом счастливых (они видели Токмак) похоронить. yes
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:24
      +2
      Солдатов В hi, не получиться во первых там тоже не дураки сидят, тем более после Херсона ученые стали, а во вторых даже контролируемый "прорыв" такой КОЗЫРЬ и Киеву и Вашингтону даст что и фиолетово им на погибших и их число. Так что нет, нужно свести к нулю наступление ВСУ что покажет без полезность помощи Запада и деморолизует ВСУ.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:21
    +2
    Залужный в открытую начал саботировать решения ставки, не позволяя Тарнавскому задействовать резервы и ограничив переброску новых подразделений на южный фронт
    - пишут украинские паблики.
    . Большие начальники резервы не поделят, между собой...
    Впрочем, иллюзий, в штабах, давно уже не питают, хотя докладываю ся на верх, так как надо, а не так как есть.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:42
    +1
    Что значит до наступления холодов? Оптимисты недобитые, ЕПРСТ!
    "Генштабе ВСУ скептически отнеслись к возможности взять Токмак", без всяких холодов.