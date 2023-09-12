В Генштабе ВСУ скептически отнеслись к возможности взять Токмак до наступления холодов

Залужный в открытую начал саботировать решения ставки, не позволяя Тарнавскому задействовать резервы и ограничив переброску новых подразделений на южный фронт

Несмотря на требования США, украинская армия вряд ли возьмет Токмак к ноябрю, даже если положит на данном направлении все оставшиеся резервы. К такому выводу пришли в Генштабе ВСУ, изучив реальную обстановку на линии боевого соприкосновения. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе Зеленского.На последней ставке Зеленский потребовал взять Токмак во что бы то ни стало до холодов, поскольку такую задачу поставили США, дав Киеву время до ноября. От результатов контрнаступления зависит дальнейшее финансирование режима, без которого Украине не протянет и месяца. Кроме того, США могут поднять вопрос начала мирных переговоров, что не устраивает политическую верхушку Украины, желающую воевать "до полной победы".Однако, пока украинским гражданам вешают на уши лапшу про "прорыв" первой линии обороны и "успехи" на фронте, в украинском Генштабе скептически отнеслись к возможностям ВСУ взять Токмак к требуемому сроку. Сообщается, что категорически против усиления давления выступил главком ВСУ Залужный, который считает, что так можно потерять все оставшиеся резервы и остаться ни с чем перед потенциальным наступлением российской армии. Как бы там не было, но в Генштабе ВСУ тоже не дураки сидят, реальную ситуацию на фронте они видят.На этом фоне Залужный запретил переброску новых подразделений на Запорожское направление, и тем более снимать их с других участков, как того ранее требовали американцы.- пишут украинские паблики.Зеленский же продолжает настаивать на вводе резервов на линии Работино - Вербовое, чтобы прорваться к Токмаку. Потери личного состава его не волнуют, в отличие от угрозы потерять финансирование.