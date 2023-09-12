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В зоне спецоперации обнаружили несработавший суббоеприпас 155-мм снаряда «BONUS» шведско-французского производства

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В зоне спецоперации обнаружили несработавший суббоеприпас 155-мм снаряда «BONUS» шведско-французского производства

Фото носит иллюстративный характер



На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ был найден несработавший суббоеприпас. Он принадлежит 155-мм снаряду «BONUS», пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Данные боеприпасы производятся шведской компанией «Bofors» совместно с французской «Nexter». Кассетный снаряд калибра 155 мм («калибр НАТО») с донным газогенератором несет 2 самонаводящихся суббоеприпаса. Он предназначен для борьбы с бронированными машинами и танками противника на средних дистанциях.

Как сообщают военные эксперты, когда происходит обнаружение цели, определяется точка прицеливания и производится выстрел. Он осуществляется кумулятивным зарядом с танталовой гильзой. С помощью таких боеприпасов можно пробивать гомогенную броню, толщина которой составляет 130 мм, с расстояния до 200 метров.


Если в зоне действия суббоеприпаса нет ни одной подходящей для уничтожения цели, снаряд самоуничтожается. Но в этот раз суббоеприпас по какой-то причине не разорвался.

Изначально такие боеприпасы были поставлены на вооружение армий Франции и Швеции еще в 2000 году. В 2014 году они появились на вооружении армии Финляндии, примерно в то же время – у норвежских вооруженных сил, в 2018 году партия снарядов была закуплена США для нужд своей армии. Наконец, с 2022 года данные снаряды поставляются на Украину, где используются украинскими формированиями против российских войск.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Swadim
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7 комментариев
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  1. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 14:23
    0
    а теперь удивляются что Финляндия и Швеция в НАТО
    они давно дорожки туда пробивали
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 14:28
      0
      тантал говорите? и почему их ещё не сдали в приёмку? это же тантал чистоганом!
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:29
    +7
    Финны те еще русофобы...

    Из истории... финские зольдатен расстреливают двух наших женщин.
    Так что в отношении Финляндии у меня нет никаких иллюзий...это враждебная нам территория.
    1. ДимчиК
      ДимчиК Сегодня, 14:56
      -1
      это из какого кина картинка? Или сам снимал в 30-х?
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:29
    +4
    По хорошему...
    Надо бы вернуть эту приблуду.
    Или Франции, или Швеции.
    Короче: на кого Бог пошлёт!
  4. Rage66
    Rage66 Сегодня, 14:49
    +1
    Это просто циничные скоты...
    Назвать бонусом суббоеприпас кассетного снаряда!
    Их уже не переделать negative
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:56
    0
    В зоне спецоперации обнаружили несработавший суббоеприпас 155-мм снаряда «BONUS» шведско-французского производства
    . Оружейный "интернационал"... кто б сомневался, что все они там будут, в конце концов.