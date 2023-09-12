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Польская правящая партия начала использовать в предвыборной агитации тему запрета на импорт украинского зерна

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Польская правящая партия начала использовать в предвыборной агитации тему запрета на импорт украинского зерна

В преддверии выборов в Сенат и Сейм, которые должны состояться в Польше 15 октября этого года, правящая партия Качиньского «Право и справедливость» начала использовать в предвыборной агитации тему запрета на ввоз в страну украинского зерна и некоторых других видов продовольствия.


Запрет на импорт зерновых из Украины, кроме транзита, в Польшу, Болгарию, Венгрию, Словакию и Румыние Еврокомиссия приняла в начале мая этого года. С учетом однократного продления он действует до 15 сентября. При этом польские власти объявили, что продлят эмбарго как минимум до конца года даже в случае отсутствия соответствующего решения Брюсселя. Аналогичные решения готовы принять и в остальных четырех соседних с Украиной государствах Восточной Европы.

Такая позиция руководства Польши уже привела к дипломатическому скандалу и взаимным претензиям Киева и Варшавы. Украинское руководство даже ввело временный запрет на выезд в Польшу депутатам Верховной рады.

Накануне премьер-министр правительства Польши Матеуш Моравецкий, избранный на этот пост как раз депутатами парламента фракции «Право и справедливость», выложил от имени правящей партии предвыборный ролик, в котором заявил, что «не позволит затопить» страну украинским зерном независимо от решения Еврокомиссии по этому вопросу.

Мы говорим «нет» срыву польского аграрного рынка и нанесению вреда потребителям и производителям. Именно наша жесткая позиция остановила импорт украинского зерна на общий рынок ЕС

— заявил Моравецкий.

Глава польского кабмина напомнил, что Варшава более всех европейских стран радеет и осуществляет поддержку Украины. Но когда дело касается интересов своих аграриев, продолжил Моравецкий, «только правительство партии «Право и справедливость» гарантирует, что интересы наших фермеров будут защищены».

Ранее американское издание Politico сообщило со ссылкой на свои источники в ЕС на раскол среди стран Евросоюза по поводу продления запрета на ввоз в пять государств Восточной Европы украинской агропродукции. Послы 22 стран не поддержали эту идею, более всего против эмбарго возражают Берлин и Париж. Один из дипломатов заявил изданию, что польские власти открыто используют данную тему в рамках предвыборной кампании, стараясь заручиться поддержкой правящей партии местными фермерами.

Президент Украины Владимир Зеленский вообще пригрозил соседним государствам и ЕС в целом судебными исками и обращением в международные инстанции в случае, если запрет на импорт украинского зерна все-таки останется в силе. Глава киевского режима отметил, что в то время как из-за ударов ВС РФ остановлена работа не только морских, но и речных портов Украины, такое решение останавливает и наземную логистику.

При этом Зеленский откровенно лукавит: ведь соседние государства не возражают против транзита украинского продовольствия по своим территориям дальше в Европу.
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:51
    +1
    Польская правящая партия начала использовать в предвыборной агитации тему запрета на импорт украинского зерна
    . Самое то, что надо... ещё яблоки нашли б куда пристроить, тогда совсем лафа у них будет.
    Впрочем, им наобещали, что они будут делать всякое разное, для большого босса, а это, как им кажется, большой плюс.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:57
    +1
    А что, есть какие-то договоры стран ЕС с окраиной, которые можно оспорить в суде ЕС? Шас еще молдоване подтянуться со своими яблоками и виноградом.
  3. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 14:58
    0
    Поляки жутко боятся ,что на их клубнику и прочии плантации ,вернутся вооруженные и злые укронацики ..
    Ведь они раньше на плантациях работали и много их было и дешево ..И в Россию все отправляли с огромной выгодой ))))
    Вот ждите поляки волну, на ваши плантации саранчи с оружием !!!
    Не завидую я вашим ..
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 14:58
    0
    Президент Украины Владимир Зеленский вообще пригрозил соседним государствам и ЕС в целом судебными исками и обращением в международные инстанции в случае, если запрет на импорт украинского зерна все-таки останется в силе.

    А Польша так испугалась! Так испугалась! Эй! А как же "Украина и Польша братья навек"? )))