Мы говорим «нет» срыву польского аграрного рынка и нанесению вреда потребителям и производителям. Именно наша жесткая позиция остановила импорт украинского зерна на общий рынок ЕС

В преддверии выборов в Сенат и Сейм, которые должны состояться в Польше 15 октября этого года, правящая партия Качиньского «Право и справедливость» начала использовать в предвыборной агитации тему запрета на ввоз в страну украинского зерна и некоторых других видов продовольствия.Запрет на импорт зерновых из Украины, кроме транзита, в Польшу, Болгарию, Венгрию, Словакию и Румыние Еврокомиссия приняла в начале мая этого года. С учетом однократного продления он действует до 15 сентября. При этом польские власти объявили, что продлят эмбарго как минимум до конца года даже в случае отсутствия соответствующего решения Брюсселя. Аналогичные решения готовы принять и в остальных четырех соседних с Украиной государствах Восточной Европы.Такая позиция руководства Польши уже привела к дипломатическому скандалу и взаимным претензиям Киева и Варшавы. Украинское руководство даже ввело временный запрет на выезд в Польшу депутатам Верховной рады.Накануне премьер-министр правительства Польши Матеуш Моравецкий, избранный на этот пост как раз депутатами парламента фракции «Право и справедливость», выложил от имени правящей партии предвыборный ролик, в котором заявил, что «не позволит затопить» страну украинским зерном независимо от решения Еврокомиссии по этому вопросу.— заявил Моравецкий.Глава польского кабмина напомнил, что Варшава более всех европейских стран радеет и осуществляет поддержку Украины. Но когда дело касается интересов своих аграриев, продолжил Моравецкий, «только правительство партии «Право и справедливость» гарантирует, что интересы наших фермеров будут защищены».Ранее американское издание Politico сообщило со ссылкой на свои источники в ЕС на раскол среди стран Евросоюза по поводу продления запрета на ввоз в пять государств Восточной Европы украинской агропродукции. Послы 22 стран не поддержали эту идею, более всего против эмбарго возражают Берлин и Париж. Один из дипломатов заявил изданию, что польские власти открыто используют данную тему в рамках предвыборной кампании, стараясь заручиться поддержкой правящей партии местными фермерами.Президент Украины Владимир Зеленский вообще пригрозил соседним государствам и ЕС в целом судебными исками и обращением в международные инстанции в случае, если запрет на импорт украинского зерна все-таки останется в силе. Глава киевского режима отметил, что в то время как из-за ударов ВС РФ остановлена работа не только морских, но и речных портов Украины, такое решение останавливает и наземную логистику.При этом Зеленский откровенно лукавит: ведь соседние государства не возражают против транзита украинского продовольствия по своим территориям дальше в Европу.