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Минобороны Эстонии и Латвии решили присоединиться к системе ПВО Евросоюза и закупить системы ПВО IRIS-T

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Минобороны Эстонии и Латвии решили присоединиться к системе ПВО Евросоюза и закупить системы ПВО IRIS-T

Главы оборонных ведомств Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали со своим немецким коллегой Борисом Писториусом совместный документ, свидетельствующий о намерении вышеназванных прибалтийских стран присоединиться к системе противовоздушной обороны Евросоюза "Европейский небесный щит" (European Sky Shield Initiative, SSI). Об этом сообщают представители немецкой оборонной компании Diehl Defense.


Кроме того, власти Эстонии и Латвии подписали с немецкой компанией рамочное соглашение, предполагающее закупку систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM. Отмечается, что для обеих стран Прибалтики эта сделка является крупнейшей инвестицией в сектор обороны.

Представитель эстонского центра оборонных инвестиций заявил, что закупки проводились в рекордных темпах при условиях жесткой конкуренции, что позволило обеспечить необходимые возможности по доступным ценам.

Ранее сообщалось, что министр обороны представила новую концепцию обороны страны, согласно которой особое внимание предполагается уделить усилению восточных границ. Прежде всего, речь идет об установке противотанковых мин и других инженерных решениях.

Согласно обновленной концепции, границы Латвии предполагается усилить исходя из существующих угроз со стороны потенциального противника, которым является Россия. Кроме того, Латвия, Литва и Польша согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Boevaya mashina
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8 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:44
    +1
    Где вы деньги возьмете для покупки, систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM для ВСУ ? Что там происходит ,прокладки взбунтовались или это американцы финансируют так хитро
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:47
      +1
      Цитата: APASUS
      Где вы деньги возьмете для покупки, систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM для ВСУ ? Что там происходит ,прокладки взбунтовались или это американцы финансируют так хитро

      Вы за них действительно волнуетесь? Так стоит ли?
  2. Алексей52
    Алексей52 Сегодня, 14:51
    +1
    Хороший комплекс, интересно сколько они своего уже отдали Украине?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:03
      0
      эта сделка является крупнейшей инвестицией в сектор обороны.
      Где деньги, Зин ?
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:52
    +2
    После прочтения новости... Почему-то навеяло... из детства.
    - Рыбка, сделай нас опять маленькими!
    - Кро-о-охотными, чтобы не попал. (с)
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:53
    +1
    Минобороны Эстонии и Латвии решили присоединиться к системе ПВО Евросоюза и закупить системы ПВО IRIS-T
    Ну да, все хорошо будет.... вот только у кого?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:55
      +2
      Цитата: rocket757
      Минобороны Эстонии и Латвии решили присоединиться к системе ПВО Евросоюза и закупить системы ПВО IRIS-T

      Это одну на двоих?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:57
        0
        Они такие... мелкие, что скоро под одной все уместятся.