Минобороны Эстонии и Латвии решили присоединиться к системе ПВО Евросоюза и закупить системы ПВО IRIS-T

Главы оборонных ведомств Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали со своим немецким коллегой Борисом Писториусом совместный документ, свидетельствующий о намерении вышеназванных прибалтийских стран присоединиться к системе противовоздушной обороны Евросоюза "Европейский небесный щит" (European Sky Shield Initiative, SSI). Об этом сообщают представители немецкой оборонной компании Diehl Defense.Кроме того, власти Эстонии и Латвии подписали с немецкой компанией рамочное соглашение, предполагающее закупку систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM. Отмечается, что для обеих стран Прибалтики эта сделка является крупнейшей инвестицией в сектор обороны.Представитель эстонского центра оборонных инвестиций заявил, что закупки проводились в рекордных темпах при условиях жесткой конкуренции, что позволило обеспечить необходимые возможности по доступным ценам.Ранее сообщалось, что министр обороны представила новую концепцию обороны страны, согласно которой особое внимание предполагается уделить усилению восточных границ. Прежде всего, речь идет об установке противотанковых мин и других инженерных решениях.Согласно обновленной концепции, границы Латвии предполагается усилить исходя из существующих угроз со стороны потенциального противника, которым является Россия. Кроме того, Латвия, Литва и Польша согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией.