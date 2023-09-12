Армия Польши получит 290 новых РСЗО HOMAR-K на основе южнокорейской системы K239 Chunmoo MLRS

Вооруженные силы Польши получат на вооружение новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HOMAR-K в количестве 290 единиц. Они представляют собой результат совместной работы южнокорейской компании Hanwha Aerospace и польских военно-промышленных предприятий.Новая РСЗО HOMAR-K по сути является адаптацией южнокорейской реактивной системы залпового огня K239 Chunmoo MLRS, которая была интегрирована с шасси польского грузовика Jelcz 8x8.Еще в сентябре 2022 года Минобороны Польши и компания Hanwha Aerospace из Республики Корея подписали соглашение на поставку 290 РСЗО K239 Chunmoo и боеприпасов различного типа к ним. Общая сумма сделки составляет 3,55 млрд долларов. Все поставки реактивных систем должны быть осуществлены до 2027 года.В последние годы Польша и Южная Корея серьезно расширили сотрудничество в военно-технической сфере. Развитие польско-корейских связей выгодно обеим странам. В Польше пришли к выводу, что американские и европейские виды вооружений и военной техники не столь результативны на поле боя, как хотелось бы польскому командованию. К тому же, они отличаются высокой стоимостью.Южная Корея, в свою очередь, расширяет рынки сбыта продукции своего военно-промышленного комплекса, и в этом плане очень заинтересована в сотрудничестве с потенциальными покупателями южнокорейского вооружения. Польша – один из таких типичных покупателей. Можно прогнозировать дальнейший рост связей и сотрудничества Варшавы и Сеула в данной сфере.