Одна из израильских оборонных компаний намерена поставить Британии систему активной защиты Trophy для её нового танка Challenger-3

Министерство обороны Великобритании заключило контракт с одной из израильских оборонных компаний на поставку в страну систем активной защиты Trophy для оснащения ими новых танков Challenger-3. Об этом сообщил ресурс Defense News. Так, по данным американского издания, речь идёт об оборонном концерне Rafael Advanced Defense Systems.
Стоит отметить, что вышеупомянутая система, выпускаемая в Израиле, служит для защиты боевых машин от противотанковых средств поражения. Принцип её работы заключается в наличии в ней различных сенсоров, благодаря которым комплекс активной защиты (КАЗ) определяет направление огня, пытаясь перехватить летящую гранату или же ракету огнём пулемёта, а также специальными перехватчиками.
Общая же стоимость контракта оценивается в 25 млн долларов. Что же касается количества систем, планируемых к отправке в Британию, то данная информация отсутствует. Однако вполне вероятно, что речь может идти об одном ротном комплекте для танков в количестве 14 штук, если исходить из приблизительной стоимости одного такого комплекса, когда 5 лет тому назад США приобрели пилотную партию Trophy для нужд своей армии. Тогда его цена составляла 1,7 млн долларов за одну единицу.
Вышеупомянутая боевая бронемашина, как ожидается, будет введена в эксплуатацию уже к 2027 году, над разработкой которой трудились 2 военно-промышленные компании – немецкая Rheinmetall и британская BAE Systems. Создана машина на модификации шасси Challenger-2. В танке будет использоваться пушка калибра 120 мм. Количество машин, которых ожидает переоборудование, достигает 148 единиц.