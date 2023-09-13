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Одна из израильских оборонных компаний намерена поставить Британии систему активной защиты Trophy для её нового танка Challenger-3

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Одна из израильских оборонных компаний намерена поставить Британии систему активной защиты Trophy для её нового танка Challenger-3

Министерство обороны Великобритании заключило контракт с одной из израильских оборонных компаний на поставку в страну систем активной защиты Trophy для оснащения ими новых танков Challenger-3. Об этом сообщил ресурс Defense News. Так, по данным американского издания, речь идёт об оборонном концерне Rafael Advanced Defense Systems.


Стоит отметить, что вышеупомянутая система, выпускаемая в Израиле, служит для защиты боевых машин от противотанковых средств поражения. Принцип её работы заключается в наличии в ней различных сенсоров, благодаря которым комплекс активной защиты (КАЗ) определяет направление огня, пытаясь перехватить летящую гранату или же ракету огнём пулемёта, а также специальными перехватчиками.

Общая же стоимость контракта оценивается в 25 млн долларов. Что же касается количества систем, планируемых к отправке в Британию, то данная информация отсутствует. Однако вполне вероятно, что речь может идти об одном ротном комплекте для танков в количестве 14 штук, если исходить из приблизительной стоимости одного такого комплекса, когда 5 лет тому назад США приобрели пилотную партию Trophy для нужд своей армии. Тогда его цена составляла 1,7 млн долларов за одну единицу.

Вышеупомянутая боевая бронемашина, как ожидается, будет введена в эксплуатацию уже к 2027 году, над разработкой которой трудились 2 военно-промышленные компании – немецкая Rheinmetall и британская BAE Systems. Создана машина на модификации шасси Challenger-2. В танке будет использоваться пушка калибра 120 мм. Количество машин, которых ожидает переоборудование, достигает 148 единиц.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/User:NatanFlayer.
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27 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:50
    0
    Так это не 3, а М.... ну или БИС - модификация!
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:51
    -2
    Кто мешает поставить арабам более современное оружие чем их ракеты из газовых баллонов запускаемые с крыш домов ? Видимо Израилю стало скучно жить.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:58
      -1
      Это не будет разумно.
      У Израиля тоже есть много чего для поставок Украине.
      Аналог Искандера, например, ракета Лора. Она проверена в Карабахе.
      Но Израиль воздерживается от поставок ракетного оружия Украине. России тоже следует быть умеренной.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 11:05
        0
        Разве я пишу о жестоком обращении с Израилем ? Просто военное сотрудничество, через третьи страны вполне законно, мы же как и Украина не объявляли войну, тогда поставки вооружений ООН запрещает, а преувеличивать мощь Израиля не стоит, к тому же у них не простая история отношений с Британией. Украина это полигон, и не секрет, что после встречи на Амуре в зоне СВО появятся РСЗО и дальнобойная артиллеррия из КНДР, а страшно подумать что они взамен получат кроме продовольствия.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 11:38
          0
          Встреча Путина и Кима на космодроме, как-бы намекае
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 11:05
        0
        Цитата: voyaka uh
        У Израиля тоже есть много чего для поставок Украине.
        Аналог Искандера, например, ракета Лора.

        Ничего что ОТРК дальностью больше 300 км , запрещены к экспорту .Хотя кому я это пишу
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 11:18
          +2
          Азербаджан получил Лору.
          Было ли там ограничение до 300 км? - не знаю.
          Базовая дальность 400 км, БЧ 450 кг, с уменьшенной БЧ - до 500 км.
        2. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 11:53
          0
          Цитата: APASUS
          Ничего что ОТРК дальностью больше 300 км , запрещены к экспорту

          Кем запрещены и кому? Насколько я помню, этот "запрет" - часть ДРСМД, и актуален для РФ и стран НАТО. Израиль к этому договору никакого отношения не имеет.
      3. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:15
        0
        Она проверена в Карабахе.
        ...барактар тоже в карабахе проверен был...и что в итоге...
      4. KCA
        KCA Сегодня, 11:43
        0
        О, у Лоры тоже есть свои средства РЭБ и отстрел ложных целей, пикирует тоже на 5МАХ? Сильно, не знал, не кинетический, а разлёт поражающих элементов от ракеты ПРО она выдерживает? Ну тогда кроме дальности и правда аналог ракет Искандер-М
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 11:58
          +1
          Цитата: KCA
          у Лоры тоже есть свои средства РЭБ и отстрел ложных целей

          Все зависит от готовности заказчика платить. В дешёвой версии нет, в дорогой есть.

          Цитата: KCA
          пикирует тоже на 5МАХ?

          Чуть медленнее (около 4), если по прямой, маневрирование разумеется скорость сжирает, как впрочем и у Искандера.

          Цитата: KCA
          кроме дальности и правда аналог ракет Искандер-М

          Лора просто мельче и легче, соответственно меньше топлива, и из за этого меньше дальность, но в целом так и есть.
          1. KCA
            KCA Сегодня, 12:31
            0
            Искандер маневрирует при подлёте, цель он атакует вертикально, уже без манёвров, так что скорость не теряет. Вот Искандер применяется в боевых условиях, фото отстрелянных ложных целей есть, попадания есть, а лорик как, сильно воюет? А то про непобедимые леопарды и челленджеры всем уши прожужжали, челленджер 3-й уже сожгли, осталось леклерки поджарить, ну и абрашек дождёмся, хотя у сшанцев отмазка будет - мы сняли секретную броню
            1. voyaka uh
              voyaka uh Сегодня, 13:08
              0
              " Искандер применяется в боевых условиях, фото отстрелянных ложных целей есть, попадания есть, а лорик как, сильно воюет?
              ----
              При боевом применении Искандеров в большинстве случаем заявленная точность - КВО 5 м - не была подтверждена. Коррекция на терминальном участке не всегда срабатывает.
              При боевом ударе Лоры по мосту в Карабахе КВО 5м было подтверждено. Удар в пешеходную часть моста в 4 м от его центра (по ширине).
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:02
      +1
      Цитата: Silver99
      Кто мешает поставить арабам более современное оружие чем их ракеты из газовых баллонов запускаемые с крыш домов ? Видимо Израилю стало скучно жить.

      Вы сударь живете в каком то странном мире, где у арабов не хватает современного оружия.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 11:09
        +1
        К сожалению сэр, я не питаю иллюзий в серьезности намерений в ведении СВО (у меня даже возникает мысль, что победа кое кому не нужна), вы правы во времена СССР была политика и даже прямое физическое воздействие на вашу страну, сейчас же какая-то подковерная возня с подмигиванием не трогать Зе и не трогать экономику Украины am
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 12:04
          0
          Цитата: Silver99
          во времена СССР была политика и даже прямое физическое воздействие на вашу страну

          И многим, судя по комментариям, этот урок не пошёл в прок.
          Сотни миллиардов в мусор, куча погибших "советников", а результат диаметрально противоположный планируемому.
          Именно СССР своими действиями, по сути закалил Израиль и сделал его силой, с которой сегодня многие предпочитают считаться.
          Стоит напомнить печальную историю про ваймеровскую Германию - раваншизм до добра не доводит.

          Цитата: Silver99
          сейчас же какая-то подковерная возня с подмигиванием

          Потому что те, кто достаточно умны, что бы управлять страной - достаточно умны для извлечения опыта из прошлых ошибок. А опыт говорит, что от хороших отношений с Израилем пользы намного больше, чем от плохих. Это как минимум экономия ресурсов, которые были бы потрачены на бессмысленное и бесполезное противостояние.

          Цитата: Silver99
          не трогать Зе

          Обычный пиар ход, это даже обсуждать всерьёз нет смысла.

          Цитата: Silver99
          не трогать экономику Украины

          А вот это уже ваши личные домыслы, Израиль ни о чем подобном не говорил.
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:23
        -1
        где у арабов не хватает современного оружия.
        ...окорок имел ввиду Ливан.Ливану ни чего не поставляется..по сему у них только камни ..бутылки с бензином и газовые баллоны
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 12:17
          +1
          Цитата: Крымский партизан 1974
          окорок имел ввиду Ливан

          Ливан предпочитает западное оружие, желательно на халяву, ибо нищий как церковная мышь.
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: Silver99
      Кто мешает поставить арабам более современное оружие чем их ракеты из газовых баллонов

      Объективная реальность мешает.
      1. Арабы побогаче предпочитают западное оружие.
      2. У арабов победнее, типа Сирии - нет денег.
      3. Палестине физически ничего серьёзного не поставить, она внутри пограничного периметра Израиля, и тоже нищие.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:20
    -3
    Ну, это уже не смешно. На этот хлам что не поставь, все равно лучше он не станет. Они же сами утверждали, что этот танк не был ни разу подбит, что по большому счету правда, так как он никогда не принимал участия в реальных боях. Но, как только он принял участие в реальном бою, его тут же сожгли. Поэтому хоть третья, хоть десятая модификация - результат будет тот же.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:33
    0
    Вот когда КАЗ применят в реальной войне с равным противником - посмотрим. А пока это все - филькина грамота, причем про белого бычка... Ф-35, вон, как ВВС США говорят теперь, тоже оказались "негодными для войны с Китаем"? Как и все ВВС США... А визга-то про стелс было...
    1. KCA
      KCA Сегодня, 11:47
      +1
      КАЗ это хорошо, когда рядом пехоты нет, хотя запросто всё навесное со своего-же танка смахнёт, ну чем не попадание снаряда? Танк не уничтожен, но слепой, глухой, значит выведен из строя, хотя можно все приборы наблюдения ограничить триплексами и смотровыми щелями, а вместо радиосвязи флажками сообщение осуществлять
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:57
        0
        Цитата: KCA
        КАЗ это хорошо, когда рядом пехоты нет,

        Это тоже, например матрасы УЖЕ начали разрабатывать танк для действий в городах, штурмовой, так там по ТЗ - никакой КАЗ! Но еще - для сердечника, РПГ-7 и Атаки - нужни ТРИ разных КАЗ! Ну будет, допустим КАЗ, сшибающая все Атаки, с тонкой броней, вместо которой - КАЗ, и все РПГ летят в цель, потому как КАЗ работает на снаряд со скоростью втрое!!!
        Но тут как с сектой БПЛА или вон Ф-35 - "выфсеврети, КАЗ сбивает ФСИЁ!!!"
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:49
          0
          потому как КАЗ работает на снаряд со скоростью втрое!!!
          ...да без разницы...если дуплетная атака то КАЗ хоть трофи хоть арена бесполезна...единственно СОЭП Штора это тема
  5. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:06
    0
    Никак не могу понять что за боеприсал в этой системе, чем там она поражает? Объясните кто знает
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:16
      0
      Это некая граната с полностью сгораемой оболочкой (чтобы не было осколков, урона для своей пехоты). Поражение взрывной волной. У кумм.боеприпасов - детонация БЧ и/или повреждение (сминание) кум.воронки, у ОБПСов - отклонение от курса.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 13:36
        0
        Цитата: voyaka uh
        чтобы не было осколков, урона для своей пехоты). Поражение взрывной волной.

        Надо думать, что не дающая осколков наступательная граната - миф и никакого эффекта, а также то, что для отклонения тяжелого вольфрамового/уранового лома с околонулевой парусностью - хватит взрывной волны от РГД! Пехтуру сдует нафиг так, что никакой санитар и не понадобится! И лом при этом - почти и не отклонит