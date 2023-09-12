Военное обозрение
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В Ереване обвинили ВС Азербайджана в обстреле позиций армянской армии

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В Ереване обвинили ВС Азербайджана в обстреле позиций армянской армии

Судя по поступающей в последнее время информации, между Баку и Ереваном назревает очередной виток вооруженного противостояния.


Буквально несколько дней назад начали поступать сообщения, что Азербайджан перебрасывает свои войска к границе с Арменией, в связи с чем многие эксперты заговорили о скорой эскалации. Одной из причин, которая может прервать хоть и шаткое, но все же перемирие 2020 года, специалисты называют глубокий дипломатический тупик, возникший на фоне так и неурегулированных споров по поводу Нагорного Карабаха.

В то же время вчера, 11 сентября, в Баку заявили об обстреле со стороны ВС Армении. Инцидент произошел в Гедабейском районе. Как отметили в ВС Азербайджана, в ответ на атаку были предприняты соответствующие меры.

В свою очередь, сегодня об агрессии со стороны уже азербайджанских военных заявили в Минобороны Армении. В сообщении говорится, что позиций армянской армии на участке Верин Шоржа Гегагркуникской области сегодня днем были обстреляны из стрелкового оружия. О последствиях данной атаки ничего не сообщается.

Стоит отметить, что аналогичная картина наблюдалась и в ходе предыдущего обострения. Власти Армении и Азербайджана наперебой обвиняли друг друга в нарушении границы, обстрелах и прочих агрессивных действиях.

При этом стоит напомнить, что Армения является членом ОДКБ. Пользуясь данным положением, ее премьер Никол Пашинян нередко упрекает Россию в отсутствии реакции на агрессию против союзника. При этом сам Ереван не спешит оказывать поддержку Москве в конфликте на Украине, где наша страна воюет со всем коллективным Западом.

Более того, вчера ВС Армении начали совместные с ВС США учения на своей территории. Как сообщается, данные маневры завершатся 20 сентября.
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14 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:23
    +1
    Все претензии своей крысе пашиняну. Всё идет по плану сороса и пинов.
    1. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 16:39
      -3
      Ну,вот опять,в ВО-- на дилетанском уровне начали пургу гнать про Армению....
    2. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 16:41
      +1
      Азербайджан намерен стереть Арцах с лица земли

      Мнение российского военного эксперта Алексея Леонкова о недавнем похищении в Лачинском коридоре троих армян.

      Леонков говорит, что Азербайджан по отношению к Арцаху давно ведет оккупационную политику, не признавая за жителями общечеловеческих прав, которые изложены в Всеобщей декларации о правах человека. Это выражается в продовольственной блокаде, указывает эксперт, и это произвол, когда человека хватают без суда и следствия, а потом придумывают ему вину, по которой его осуждают.

      Азербайджан демонстрирует намерения стереть с земли народ Арцаха, преследуя его за то, что они говорят на другом языке, исповедуют другую веру, и хотят отстаивать свои дома, свои национальные интересы.

      Декларация ООН о правах человека защищает подобного рода пожелания наций и народов, и население Арцаха вправе обращаться в ООН о том, что на самом деле против них проводится скрытый геноцид, не только по национальному признаку, но и по признаку религиозному, указывает Леонков.
      Все, что сейчас делает Азербайджан, на самом деле граничит с понятием "преступление", которое должно преследоваться по международному закону. Поэтому граждане Арцаха должны еще обращаться во все международные организации, которые это защищают», - подчеркнул эксперт.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:47
        +1
        Цитата: Romanovski
        Азербайджан намерен стереть Арцах с лица земли

        Пашинян тоже в этом заинтересован. Скажет: "Россия не помогла. Нужно дружить с Запроливьем."
    3. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 16:42
      -2
      «...Турецкие племена появились в 10 веке, в 11 веке достигли территории исторической Армении. Армяне жили на этой земле с 15 века до нашей эры. То есть армяне жили на этих землях около 2500 лет до турецкого вторжения. Кстати, первое армянское Араратское царство возникло в IX веке до нашей эры. А турецкое государство - через 1800 лет после этого. Азербайджанское государство было создано турками в 20 веке. Теперь вы можете себе представить, как нация, живущая на этих землях 4500 лет, должна уступить место стране, существующей столетие?...»

      Евгений Сатановский
      1. Seal
        Seal Сегодня, 17:05
        -1
        Страбон "География":
        "12. Древняя история этой народности приблизительно такова. Как я уже сказал, Армен из фессалийского города Армения, расположенного между Ферами и Ларисой на озере Беба, отправился походом в Армению вместе с Иасоном. Кирсил из Фарсала и Мидий из Ларисы, участники похода Александра, утверждают, что Армения получила от него свое имя. Часть спутников Армена поселилась в Акилисене (которая в прежние времена была подвластна софенам), тогда как другие — в Сиспиритиде вплоть до Калахены и Адиабены за Армянскими горами (в Малой Азии – Р.Г.). Рассказывают далее, что одежда армян — фессалийская; так, например, длинные хитоны, называемые в трагедиях фессалийскими, перетянутые поясом около груди, и верхняя одежда на застежках…"
        "Армен происходил из Армения — одного из городов близ озера Бебеиды, между Ферами и Ларисой. Спутники Армена заняли области Акилисену и Сиспиритиду вплоть до Калаханы и Адиабены, а он даже оставил после себя одноименную с ним Армению". (Страбон. "География", XI часть, стр. 503)
        Страбон привел все это, ссылаясь на выходцев из Фессалии - Кирсила из Фарсала и Мидия из Ларисы - участников похода Александра Македонского.
        А римский историк III века Марк Юниан Юстин также отмечал, что Армен был из города Армения в Фессалии (близ озера Бебеида) и являлся основателем Армении. А у северо-восточного побережья Эгейского моря располагалась область Фракия, ставшая следующей стоянкой армян, которые, попав сюда, далее селились во Фригии в Малой Азии. Затем армяне расселились вглубь Малой Азии - южнее озера Ван и у истоков Евфрата – то есть на стыке границ современной Турции, Сирии и Ирака. Именно этот маршрут Фессалия-Фракия-Фригия и далее до реки Евфрат и юга озера Ван показан античными авторами как путь кочевания армян.
        А согласно "отцу истории" Геродоту, Фригия находилась рядом с другой исторической областью - Каппадокией. Во времена Геродота (V в. до н.э.) предки армян жили "выше ассирийцев", вверх по Евфрату - реке, отделявшей, по словам историка, Армению от Киликии. Он специально отметил, что армяне пришли в свою страну с Запада. Геродот также указывал, что армяне являются потомками фригийцев.
        А Страбон (I до н. э. - I н. э.) пишет о новой Армении в Малой Азии, куда армяне переселялись с Балкан: "Аракс (Араз – Р.Г.) протекает через Армению, а Кир (Кура – Р.Г.) — через Иберию и Албанию…" "Самая большая из них Кир. Он берет начало в Армении…".
        О том, что прародина армян находится за пределами Южного Кавказа и даже Малой Азии, пишет выдающийся русский ученый И.М.Дьяконов. На основе лингвистического анализа древнеармянского языка "выявляется, прежде всего, что он является индоевропейским…". Далее Дьяконов констатирует: "поскольку древнеармянский язык не родственен языкам автохтонов Армянского нагорья - хурритов, урартов, ясно, что он занесен сюда извне". К сходным выводам пришел в специальном исследовании о "докавказской родине" армян известный арменист Г.А.Капанцян, который считал, что армян нужно приурочить в основном к пространству между верховьями Евфрата (Кара-су), Чороха и Аракса", куда они переселились с Балкан (Фессалия).

        На основе вышеуказанного можно констатировать, что армяне не являются автохтонами Малой Азии, тем более Южного Кавказа.
      2. Seal
        Seal Сегодня, 17:14
        0
        Абу Ханифа ад-Динавари - учёный-энциклопедист, автор трудов в области астрономии, сельского хозяйства, ботаники, металлургии, географии, математики и истории. Родился: 815 г., умер: 896 г. (81 год)
        VI
        Хосрой Ануширвaн стал царствовать после своего отца; он приказал схватить Маздака, сына Мазаййaра ..

        VII

        |69| Затем Хосрой Ануширвaн разделил свое царство на четыре части, 222 поручив управление каждой частью одному из своих доверенных людей: одна часть обнимала Хорасан, Седжестан 223 и Кирман, 224 другая — Исфахан, 225 Кум, 226 Джибал, 227 Азербайджан и Армению; третья — Фарс 228 и Ахваз 229 вплоть до Бахрейна 230 и, наконец, четвертая часть обнимала Ирак до границы царства Рума.231 Каждый из этих четырех наместников был окружен чрезвычайным почетом и уважением. Хосрой отправил войска в страну эфталитов и завоевал Тохаристан, 232 Забулистан, 233 Кабулистан 234 и Саганийан. 235 Тогда царь турок, хaкaн Синджибу, 236 собрал свой народ, снарядился и пошел походом против земли Хорасанской; он овладел Шашем, 237 Ферганой, Самаркандом, Кешем 238 и Несефом 239 и дошел до самой Бухары. Узнав [478] |70| об этом, Хосрой поставил своего сына и наследника Ормузда во главе многочисленного войска и отправил его на войну с турецким хaкaном. Ормузд отправился в поход, но когда он приблизился к хaкaну, тот покинул захваченные им области и вернулся восвояси, а Хосрой отправил Ормузду послание с приказом вернуться обратно.

        VIII

        |71| У Хосроя Ануширвaна был сын по имени Ануш-зaд; его мать, христианка, была такой красавицей, что Хосрой пленился ею... ее сын Анушзaд унаследовал от нее эту [приверженность к христианству] и разошелся со своим отцом в вопросе о вероучении. Хосрой разгневался на него и велел заточить его в темницу в городе Джундишапуре. 240 Но когда Хосрой отправился в поход против Сирии и Ануш-зaд узнал, что его отец заболел и остановился к Химсе, 241 он подговорил бывших с ним в тюрьме заключенных, послал послов к христианам Джундишапура242 и других округов Ахваза, 243 разрушил тюрьму и вышел на волю. Вокруг него объединились все эти христиане; он изгнал из округов Ахваза чиновников-сборщиков податей 244 своего отца, захватил казну, распространил слух о смерти своего отца и стал готовиться к походу в Ирак.

        Наместник Хосроя в Ктесифоне 245 написал ему о том, что сделал его сын, и о том, на что он пошел. Хосрой написал ему: «Вышли против него войска, настойчиво борись с ним и постарайся захватить его. А если его настигнет судьба и он будет убит, то будет пролита самая незначащая кровь и |72| погублена самая пустая душа. Человек смышленый понимает, что земная жизнь не бывает без мук и блага ее не долговечны... Вырви с корнем ту бородавку, что выросла на твоей щеке, и да не устрашит тебя многочисленность этих людей, ибо нет в них стойкой отваги, да и как могут устоять христиане, раз их вера учит, что если ударят человека по левой щеке, он должен подставить и правую. А если Ануш-зaд и его сторонники сдадутся, то всех тех из них, кто ранее был в темнице, верни в темницу, но не усугубляй их бедственного положения и недостатка в пище и в одежде против того, что было с ними раньше, рыцарям же из них отруби головы я не проявляй к ним сострадания, а тех из них, которые принадлежали к простому народу и к черни, отпусти и не задерживай их. [479]

        «Теперь я понимаю то, что ты мне говорил о наказании людей, открыто поносивших Ануш-зaда с поминанием его матери; знай, что это люди, полные тайной злобы и скрытой вражды, и поношение Ануш-зaда они сделали маской, под которой поносят кас, и лестницей, по которой добираются до поминания нашего имени. Тебе удалось их наказать, так и впредь не разрешай подобных разговоров».

        Затем Хосрой выздоровел и вернулся со своим войском в свою столицу. Его сын Ануш-зaд был захвачен в плен, и с ним поступили, как он приказал.


        Речь идет о третьем веке нашей эры. Есть и турки и даже турецкий царь. И о боже, даже Азербайджан !!!
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:45
      0
      Цитата: Пленник
      Все претензии своей крысе пашиняну. Всё идет по плану сороса и пинов.

      Претензии к тем, кто его выбрал.
    5. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 16:45
      0
      считает политолог.

      По мнению Анпилогова конфликтная ситуация имеет все шансы перекинуться и на Арцах и на другие участки границы с Арменией.

      «С моей точки зрения, Азербайджан сейчас чувствует свою полную безнаказанность в вопросе двусторонних взаимоотношений и у Баку нет тормозов, которые могли бы привести ситуацию вокруг Сотского месторождения к каким-то цивилизованным рамкам.

      Мы видим ,что Баку взял курс на военное разрешение конфликта, что свидетельствует о том, что похожую картинку мы будем скорее всего наблюдать для Арцаха и для других спорных участков азербайджно-армянской границы, поскольку международных внешних тормозов сейчас у Баку просто нет»,- считает эксперт.


      Будь в курсе.
    6. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 16:47
      -2
      https://t.me/golos_artsakha
      ----
      Александр Бордов: «на карабахской земле вот уже два столетия происходит взаимопроникновение и взаимообогащение двух христианских культур»

      Большинство карабахцев причисляют себя к носителям русской культуры, не отказываясь при этом от принадлежности к родовой армянской культуре. И это делает карабахских армян во всех смыслах богаче — как, впрочем, и карабахских русских, пропитанных армянской культурой.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:26
    +1
    Пристрелят там полосатого вояку, вот и будет повод для заварухи. Для этого и учения планировались. ЦРУ сейчас кандидата подбирает. А там план-война покажет, главное в регион залезть.
  3. Константин Шевченко
    Константин Шевченко Сегодня, 17:01
    +1
    В ОДКБ не только Россия, а к Казахстану почему нет претензий? В ОДКБ должны защищать военные интересы данного объединения но учения с врагом, что за странный союзник? Не очень понятно, что потеряет Россия такого особенного, если Армения перестанет быть союзником?
  4. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 18:42
    0
    и куда побежали жаловаться? в ООН Гаагу?...в посольство США? мы то там ЧТО забыли? еще там русская кровь снова за армяшек не лилалсь?
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 19:15
    0
    Странные высказывания автора статьи по поводу кто кому должен помогать по договору ОДКБ. Договор действует на случай обороны стран участниц. На Армению никто не нападал. Юридически она ведет военные действия на территории непризнанной республики Арцах, возникшей на территории Азербайджана. По этому договору Россия ну никак не должна помогать Армении. Так же как и Армения России, которая юридически ведет СВО, а не оборонительную войну.