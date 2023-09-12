В Ереване обвинили ВС Азербайджана в обстреле позиций армянской армии

Судя по поступающей в последнее время информации, между Баку и Ереваном назревает очередной виток вооруженного противостояния.
Буквально несколько дней назад начали поступать сообщения, что Азербайджан перебрасывает свои войска к границе с Арменией, в связи с чем многие эксперты заговорили о скорой эскалации. Одной из причин, которая может прервать хоть и шаткое, но все же перемирие 2020 года, специалисты называют глубокий дипломатический тупик, возникший на фоне так и неурегулированных споров по поводу Нагорного Карабаха.
В то же время вчера, 11 сентября, в Баку заявили об обстреле со стороны ВС Армении. Инцидент произошел в Гедабейском районе. Как отметили в ВС Азербайджана, в ответ на атаку были предприняты соответствующие меры.
В свою очередь, сегодня об агрессии со стороны уже азербайджанских военных заявили в Минобороны Армении. В сообщении говорится, что позиций армянской армии на участке Верин Шоржа Гегагркуникской области сегодня днем были обстреляны из стрелкового оружия. О последствиях данной атаки ничего не сообщается.
Стоит отметить, что аналогичная картина наблюдалась и в ходе предыдущего обострения. Власти Армении и Азербайджана наперебой обвиняли друг друга в нарушении границы, обстрелах и прочих агрессивных действиях.
При этом стоит напомнить, что Армения является членом ОДКБ. Пользуясь данным положением, ее премьер Никол Пашинян нередко упрекает Россию в отсутствии реакции на агрессию против союзника. При этом сам Ереван не спешит оказывать поддержку Москве в конфликте на Украине, где наша страна воюет со всем коллективным Западом.
Более того, вчера ВС Армении начали совместные с ВС США учения на своей территории. Как сообщается, данные маневры завершатся 20 сентября.