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Украинский эксперт рассказал о влиянии огромных потерь ВСУ на мотивацию военнослужащих

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Украинский эксперт рассказал о влиянии огромных потерь ВСУ на мотивацию военнослужащих

Колоссальные потери украинской армии на фронте после начала контрнаступления ВСУ привели к увеличению случаев дезертирства и сдачи в плен военнослужащих. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.


Выступая на своем YouTube-канале, украинский эксперт рассказал о влиянии огромных потерь ВСУ на мотивацию военнослужащих. По утверждению аналитика, сейчас на фронте уже есть случаи, когда в плен сдаются целые группы украинских военнослужащих.

Эксперт связывает такую ситуацию с осознанием военнослужащими ВСУ того факта, что их отправили на верную смерть. В результате контрнаступления украинские войска несут огромные потери. Из-за этого ВСУ столкнулась с дефицитом живой силы. Украинские мужчины отказываются идти воевать добровольно, а принудительная мобилизация еще негативнее сказывается на мотивации личного состава.

Хватают и насильно отправляют. В XXI веке такое делать, что Зеленский вытворяет — это, конечно, преступление и, однозначно, нарушение конституции

- подчеркнул украинский аналитик.

О проблеме кадрового дефицита в ВСУ свидетельствуют последние решения киевского режима по возможной мобилизации военнообязанных – женщин и по мобилизации лиц, ограниченно годных к несению службы, включая даже больных тяжелыми заболеваниями. Территориальным центрам комплектования уже все равно, кого забирать в ВСУ, могут мобилизовать и лиц с инвалидностью.
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11 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:26
    +16
    sad Да, ладно. Неужели "щирые" не мечтают сдохнуть за "неньку", Що ещё не вмерла, и ножками дрыгает?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:32
      +1
      Да! И эти мечты их сбываются! Уряяяяя! laughing
    2. bambr731
      bambr731 Сегодня, 17:42
      +1
      Мечта разбилась о реальность. Дошло наконец, что они не высшая раса великих укров, а дешёвое пушечное мясо
  2. ASM
    ASM Сегодня, 16:38
    +3
    Большая нагрузка на Фсб будет. Ведь кроме действительно принудительно призванных, есть еще часть реальных террористов и нацистов. И это дело нужно разруливать - принудительно призванных на работы по восстановлению их собственных территорий, а вот тех, за кем кровавый шлейф - на зону, чтобы работали до потери пульса и оттуда не вышли, ну или вышли полными инвалидами.
  3. Александр Кочурков
    Александр Кочурков Сегодня, 16:41
    +1
    Территориальным центрам комплектования уже все равно, кого забирать в ВСУ, могут мобилизовать и лиц с инвалидностью.
    Как-то странно там все у них... кого-то на улицах хватают, а кто-то спокойно по рынку гуляет (на ютубе есть ролики с одесского Привоза - полно народу).
    Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
    А этот эксперт имеет реальную информацию или просто логически мыслит?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:49
      +5
      Цитата: Александр Кочурков

      А этот эксперт имеет реальную информацию или просто логически мыслит?

      А мне гораздо интереснее где сейчас этот эксперт проживает.
      1. Комментарий был удален.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:23
        +2
        Цитата: Арон Заави
        А мне гораздо интереснее где сейчас этот эксперт проживает.

        В августе месяце жил в Киеве. Но не все его высказывания идут в разрез с политикой Киева. Вот пару з нх:
        В 2011 года Соскин, заявил "Московиты украли у украинского народа язык, православную веру, название страны, а сейчас пришло время это все нам вернуть. А они должны возвратиться к своему финно-угорскому, тюркскому фундаменту".
        Соскин: "− Я считаю, что в приграничных областях – в Воронежской, Брянской, Смоленской, Курской, Белгородской, Ростовской, а также в Кубанском крае – везде живет наш народ. Поэтому, когда Российская Федерация начнет распадаться, малое начнет притягиваться к большему. Это все – часть нашего этноса, нашего народа. Это – славяне, русичи, православные. Все они станут нашей частью. Нам просто нужно будет изменить административно-территориальную модель – прийти к краевому принципу, тогда частям распадающейся РФ легко будет войти в состав Руси-Украины. "
        Есть такой журналист в Одессе, зовут его Игорь Димитриев. Ему в свое время удалось убедить Олега Соскина отказаться от своих воззрений по поводу места Украины в НАТО. Суть метода: прямо на пиар-конференции Игорь метко заехал ботинком, снятым с ноги, прямо в лоб «украинскому политологу, президенту Института трансформации общества Олегу Соскину». Результат превзошел все самые смелые ожидания — через полгода Соскин не менее эпатажно и красноречиво вещал о том, что Украине в НАТО делать нечего!
    2. ASM
      ASM Сегодня, 16:51
      0
      Тут дело неоднозначное. У меня есть знакомый, который внешне выглядит среднестатистически, но постоянно сам ходит на рынок за нужными продуктами, поскольку его язва может скрутить в любой момент. Еще есть знакомый спортсмен - выглядит вообще великолепно, только у него кардиостимулятор и аритмия - он тупо до передовой не доедет.
      1. Александр Кочурков
        Александр Кочурков Сегодня, 16:55
        +2
        для вручения повестки это не помеха
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:41
    +1
    Соскин подключился..Макгрегор ,Риттер и Ко уже не тянут пропаганду? belay
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:49
      +1
      Ну, по идее, у всех есть аккаунты в соцсетях и стало быть этим экспертам-генераторам новостей имя легион.