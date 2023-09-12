Хватают и насильно отправляют. В XXI веке такое делать, что Зеленский вытворяет — это, конечно, преступление и, однозначно, нарушение конституции

Колоссальные потери украинской армии на фронте после начала контрнаступления ВСУ привели к увеличению случаев дезертирства и сдачи в плен военнослужащих. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.Выступая на своем YouTube-канале, украинский эксперт рассказал о влиянии огромных потерь ВСУ на мотивацию военнослужащих. По утверждению аналитика, сейчас на фронте уже есть случаи, когда в плен сдаются целые группы украинских военнослужащих.Эксперт связывает такую ситуацию с осознанием военнослужащими ВСУ того факта, что их отправили на верную смерть. В результате контрнаступления украинские войска несут огромные потери. Из-за этого ВСУ столкнулась с дефицитом живой силы. Украинские мужчины отказываются идти воевать добровольно, а принудительная мобилизация еще негативнее сказывается на мотивации личного состава.- подчеркнул украинский аналитик.О проблеме кадрового дефицита в ВСУ свидетельствуют последние решения киевского режима по возможной мобилизации военнообязанных – женщин и по мобилизации лиц, ограниченно годных к несению службы, включая даже больных тяжелыми заболеваниями. Территориальным центрам комплектования уже все равно, кого забирать в ВСУ, могут мобилизовать и лиц с инвалидностью.