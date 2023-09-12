Telegram-каналы сообщили об авиаударе ВС РФ по острову Змеиный в Черном море

Вооруженными силами Российской Федерации сегодня мог быть нанесен авиаудар по объектам военного назначения на острове Змеиный в Черном море. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы и ряд российских военных корреспондентов.По утверждению украинских пабликов, по целям на острове могли быть применены высокоточные авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. Это означает, что российскими военными могла быть получена информация о нахождении на острове украинских военных объектов, на которые не жалко потратить такие авиабомбы.О том, что именно могло быть поражено на острове Змеиный, пока не сообщается. Нет информации и о последствиях авиаударов, включая возможное количество погибших, раненых и уничтоженной военной техники ВСУ.Российские войска продолжают массированные удары по целям военного назначения на контролируемых киевским режимом территориях. Остров Змеиный тоже регулярно подвергается российским ударам с воздуха, поскольку на нем сейчас находится контингент украинских войск.Сам остров имеет для Киева важное значение, не столь давно его посещал даже сам глава киевского режима Владимир Зеленский в сопровождении шефа военной разведки Кирилла Буданова. Это объясняется тем, что остров позволяет контролировать проходы к трем портам Украины, а также находится в непосредственной близости от дельты реки Дунай.