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Telegram-каналы сообщили об авиаударе ВС РФ по острову Змеиный в Черном море

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Telegram-каналы сообщили об авиаударе ВС РФ по острову Змеиный в Черном море

Вооруженными силами Российской Федерации сегодня мог быть нанесен авиаудар по объектам военного назначения на острове Змеиный в Черном море. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы и ряд российских военных корреспондентов.


По утверждению украинских пабликов, по целям на острове могли быть применены высокоточные авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. Это означает, что российскими военными могла быть получена информация о нахождении на острове украинских военных объектов, на которые не жалко потратить такие авиабомбы.

О том, что именно могло быть поражено на острове Змеиный, пока не сообщается. Нет информации и о последствиях авиаударов, включая возможное количество погибших, раненых и уничтоженной военной техники ВСУ.


Российские войска продолжают массированные удары по целям военного назначения на контролируемых киевским режимом территориях. Остров Змеиный тоже регулярно подвергается российским ударам с воздуха, поскольку на нем сейчас находится контингент украинских войск.

Сам остров имеет для Киева важное значение, не столь давно его посещал даже сам глава киевского режима Владимир Зеленский в сопровождении шефа военной разведки Кирилла Буданова. Это объясняется тем, что остров позволяет контролировать проходы к трем портам Украины, а также находится в непосредственной близости от дельты реки Дунай.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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14 комментариев
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  1. guest
    guest Сегодня, 16:34
    +9
    не столь давно его посещал даже сам глава киевского режима Владимир Зеленский в сопровождении шефа военной разведки Кирилла Буданова.

    А нельзя было лучше в тот момент и нанести удар по острову?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 16:46
      -4
      sad По хромокею что ли лупить? Дураков нет добро переводить.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:35
    +6
    Вооруженными силами Российской Федерации сегодня мог быть нанесён авиаудар по объектам военного назначения на острове Змеиный
    По утверждению украинских пабликов, по целям на острове могли быть применены высокоточные авиабомбы ФАБ-500
    Это означает, что российскими военными могла быть получена информация о нахождении на острове украинских военных объектов
    О том, что именно могло быть поражено на острове Змеиный, пока не сообщается.

    ***
    — Информативно ...
    ***
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:36
    0
    Скоро от острова ничего не останется. После Победы придётся, как китайцы свои рифы, наращивать бетоном, чтобы из воды выступал. Идеальное место для аквалангистов. Военных и спортивных, просто любителей. Там вода чистая. В прибрежной зоне на Чёрном море такой нет.
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 17:14
      0
      Идеальное место для аквалангистов

      Там рядом wreck есть: Эсминец «Лейтенант Зацаренный», его половинка, носовая часть, кормовая где то тоже не далеко.
      https://topwar.ru/13995-tayny-leytenanta-zacarennogo.html
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:36
    +4
    К концу СВО сточат этот остров до фундамента.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:40
    +7
    Странная формулировка..МОГ БЫТЬ авиаудар.Так был,или что это?
    1. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 18:38
      -1
      был вылет ) и то не факт) хотя вряд ли он с загрузкой вернулся. все равно где то скинул)_)) для отчета
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:46
    +2
    Раз наши нанесли удар по о Змеиный, значит там есть что то радиоизлучаещее.Ждём проверку Гепардов Геранями на Дунайских портах Украины.И напомню для забывчивых в дельте Дуная идут учения стран НАТО.Удар мог был нанесён в профилактических целях.Не знаю что это было но в Одессе с 15 : 26 по 15 : 50 была воздушная тревога.Кстати между Румынии и Украиной намечается срач из за углубления последней 4 км участка одного из протоков Дуная ,от Измаила.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:49
    0
    Дайте же возможность бандерве там скучковаться, ЕПТЬ! А потом и можно вдарить. Цели же как на полигоне. С закрытыми глазами трудно промазать.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:55
    -2
    Змеиный должен быть уничтожен: жестоко и показательно...
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:01
    +3
    Ранее не раз писал, что размещение (захват как они писали) шаровар на змеином не имеет смысла. Остров маленький и накрывается парой мощных ФАБ с модулями планирования, самолетам удобно заходить на него с моря не входя в зону ПВО. Так что выждали пока бандеровцы на нем обустроятся и сметут все ФАБами и дальше ждем когда завезут очередную партию смертничков.
  10. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:02
    0
    Почему бы нашим ВС не контролировать приграничную территорию на суше и на море с помощью ударных БЛА типа Форпоста и Иноходца, чтобы сразу можно было и нанести поражение ДРГ и вызвать дополнительные силы если требуется?!
  11. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 18:12
    0
    Так какого рожна мы все оставили. Не заминировав остров и прибрежные воды???