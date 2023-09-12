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Шведские военные изучат возможность поставки Украине истребителей Gripen

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Шведские военные изучат возможность поставки Украине истребителей Gripen

В ближайшее время представители вооруженных сил Швеции займутся изучением вопроса о возможности поставки на Украину истребителей Gripen шведского производства. Об этом сообщило Sveriges Radio со ссылкой на источники в правительственных кругах.


С соответствующей просьбой к военным обратилось правительство королевства. Что интересно, еще в конце августа 2023 года Швеция отклонила просьбу Украины о передаче самолетов. Тогда правительство страны заявило, что Стокгольму тоже нужны эти истребители.

Однако теперь, спустя несколько недель, позиция шведского руководства поменялась. Власти страны хотят узнать у военных, каким образом передача истребителей Украине может повлиять на обороноспособность шведского государства. Кроме того, правительство интересует, как скоро военная промышленность сможет передать армии новые истребители взамен тех, которые могут быть переданы Украине.

Saab 39 Gripen представляет собой многоцелевой истребитель четвертого поколения. Аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt — истребитель, Attack — штурмовик, Spaning — разведчик, а «Gripen» в переводе – «Грифон».

В 2016 году Швеция располагала 98 такими истребителями. Кроме Швеции, самолеты Gripen находятся на вооружении военно-воздушных сил Венгрии, Чехии, Бразилии, ЮАР, Таиланда. Если Швеция согласится на перспективную передачу Украине истребителей, то это будут вторые обещанные западные самолеты после истребителей F-16 американского производства.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Alan Wilson
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6 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:49
    +1
    Чем больше неудач и поражений будет у ВФУ - тем больше оружия будет поставлять Запад.
    Цель - максимально затянуть войну.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:51
    0
    Им на антирекламу пофиг - все равно все продажи Грифонам перекрыли США. Так что они хоть ИГИЛ поставят, но - только за деньги
  3. ASM
    ASM Сегодня, 16:54
    0
    Ну Грипены штуки вообще одноразовые. Если Фе16 хотя бы широко распространены и для них можно найти обслугу и запчасти, то с какой стороны тут Грипен непонятно.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:59
    +1
    Такое чувство, что есть таки у них хитрый план- сбыть старье за не плохие бабки, а пин...досы оплатят. А дальше смехота одна. Шведские аппараты сгорят, понесут имиджевые потери и потомки Карла- отмудоханного пересядут на матрасные полуфабрикаты. laughing
  5. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:11
    +3
    Не вижу повода для радости и насмешек.

    Грипен современный самолёт и может нести крылатые ракеты в частности "Таурус", возможно сможет использовать и "Джазм" с дальностью под 1000 км.

    Вероятно наши удары по авиации ВСУ принесли результаты и Запад срочно решил предоставить Украине носителей крылатых ракет. Отсюда и такое изменение риторики Швеции, то не дадим, а то уже думаем как и сколько дать.

    Рано или поздно ВСУ получат современные истребители и средства поражения и нам к этому надо быть готовыми.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 17:56
    +1
    И этих нейтралов "вылечили"... А то прямо в позу вставали, самим мол мало, никому ничего не дадим.