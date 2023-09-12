Шведские военные изучат возможность поставки Украине истребителей Gripen

В ближайшее время представители вооруженных сил Швеции займутся изучением вопроса о возможности поставки на Украину истребителей Gripen шведского производства. Об этом сообщило Sveriges Radio со ссылкой на источники в правительственных кругах.С соответствующей просьбой к военным обратилось правительство королевства. Что интересно, еще в конце августа 2023 года Швеция отклонила просьбу Украины о передаче самолетов. Тогда правительство страны заявило, что Стокгольму тоже нужны эти истребители.Однако теперь, спустя несколько недель, позиция шведского руководства поменялась. Власти страны хотят узнать у военных, каким образом передача истребителей Украине может повлиять на обороноспособность шведского государства. Кроме того, правительство интересует, как скоро военная промышленность сможет передать армии новые истребители взамен тех, которые могут быть переданы Украине.Saab 39 Gripen представляет собой многоцелевой истребитель четвертого поколения. Аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt — истребитель, Attack — штурмовик, Spaning — разведчик, а «Gripen» в переводе – «Грифон».В 2016 году Швеция располагала 98 такими истребителями. Кроме Швеции, самолеты Gripen находятся на вооружении военно-воздушных сил Венгрии, Чехии, Бразилии, ЮАР, Таиланда. Если Швеция согласится на перспективную передачу Украине истребителей, то это будут вторые обещанные западные самолеты после истребителей F-16 американского производства.