По данным Федерального статистического управления Германии, ФРГ осуществляет импорт значительных объемов российской нефти через Индию.Как сообщает немецкое издание Spiegel, за первые семь месяцев текущего года объемы импорта нефтепродуктов из Индии в Германию выросли более чем в двенадцать раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, Индия закупает большие объемы сырой нефти из России.По данным немецкого издания, основу импорта из Индии составляла газойль, используемая для производства дизельного или печного топлива. Индийские предприятия производят эти нефтепродукты из сырой нефти, закупаемой в больших количествах у России.Из-за санкций Германия приостановила осуществление прямого импорта нефти и нефтепродуктов из России, однако фактически продолжает ее закупать через Индию, при этом значительно наращивая объемы закупок.Также сообщается, что Чехия также наращивает использование российской нефти – в первой половине текущего года доля нефти, импортируемой через российский нефтепровод "Дружба", составила более 65%, тогда как в прошлом году эта доля составляла 56%.Таким образом, можно в очередной раз убедиться в том, что западные санкции не работают и оказывают негативное влияние не столько на экономику России, сколько на экономики стран Евросоюза, испытывающих спад производства из-за отсутствия недорогих российских энергоносителей и сырья.