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Пресса ФРГ: импорт российской нефти через Индию в Германию вырос в 12 раз

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Пресса ФРГ: импорт российской нефти через Индию в Германию вырос в 12 раз

По данным Федерального статистического управления Германии, ФРГ осуществляет импорт значительных объемов российской нефти через Индию.


Как сообщает немецкое издание Spiegel, за первые семь месяцев текущего года объемы импорта нефтепродуктов из Индии в Германию выросли более чем в двенадцать раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, Индия закупает большие объемы сырой нефти из России.

По данным немецкого издания, основу импорта из Индии составляла газойль, используемая для производства дизельного или печного топлива. Индийские предприятия производят эти нефтепродукты из сырой нефти, закупаемой в больших количествах у России.

Из-за санкций Германия приостановила осуществление прямого импорта нефти и нефтепродуктов из России, однако фактически продолжает ее закупать через Индию, при этом значительно наращивая объемы закупок.

Также сообщается, что Чехия также наращивает использование российской нефти – в первой половине текущего года доля нефти, импортируемой через российский нефтепровод "Дружба", составила более 65%, тогда как в прошлом году эта доля составляла 56%.

Таким образом, можно в очередной раз убедиться в том, что западные санкции не работают и оказывают негативное влияние не столько на экономику России, сколько на экономики стран Евросоюза, испытывающих спад производства из-за отсутствия недорогих российских энергоносителей и сырья.
Использованы фотографии:
Pixabay
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13 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 17:30
    +2
    Индусы молодцы всех имеют. Прям по классике. drinks
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:56
      +5
      Арон Зави большое человеческое спасибо Израилю, за то что Израиль купил у России не смотря на все козни запада 1 млн 200 тонн зерна,внёс посильный вклад в утилизацию украинского режима в размере 4 млрд руб ,пошлины за зерно в бюджет Минфина РФ. drinks
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:34
    +2
    Я подозреваю что это товарищ Сечин так мстит Германии за конфискованные активы Роснефти.У товарища Сечина есть 50 % доля в НПЗ в Индии ,там ему ещё и принадлежит часть нефтяного глубоководного порта НПЗ и порт Вадинар..Утилизацию нацистского режима
    и Леопардов Германия оплачивает исправно,как бы ей нехотелось.И снова повторю свой пост ,на счёт российской нефти за рупии.И буду это повторять каждому кто напишет про рупии.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 18:01
      +1
      Цитата: tralflot1832
      И снова повторю свой пост ,на счёт российской нефти за рупии.И буду это повторять каждому кто напишет про рупии.

      В том-то и дело, что за рупии не то что 18 месяцев - а ВООБЩЕ НИ РАЗУ Индия пока не покупала... Евстафьев, добрая душа, наивно полагает, что Задорнова обманули нехорошие информаторы... но я уверен, что Задорнов намеренно вбрасывал эту чушь. Какие мотивы? Фиг знает... Достаточно того, что это яркий представитель ельцинско-чубайсовкой либеральной шайки, а у таких мотивы могут быть любые...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:12
        0
        Пётр Колдунов я с этим бьюсь уже давно,нефть за рупии ,постоянно мониторя Роснефть .Нефть за рупии это полная чушь,если смотреть на экономические показатели Росснефти и её многомиллирдные ( в долларах) совместные проекты в ЮВА.И девиденты два раза в год. Вот Лукойл тёмная лошадь с акционерами,можно сказать темнейшая. hi
  3. ASM
    ASM Сегодня, 17:49
    +3
    Что - то мне подсказывает, что в рамках Брикс уже все договорено, каждый получает свой процент, а Ес платит за всех. Ну в принципе правильно, страны нужно развивать без оглядки на кого-то "левого".
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:56
    0
    Пресса ФРГ: импорт российской нефти через Индию в Германию вырос в 12 раз

    Ага... и цена тоже выросла, как минимум, вдвое.
  5. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:58
    -3
    короче ес как покупало нефтепродукты по рынку так и покупает

    индусы скупают нефть по дешевке да еще за рупии, они же фантики
    на которые можно заказать лишь танцоров-диско но только в самой индии
    или плов на улице

    догадайтесь кто лососёт тунца, у кого всё по плану?
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:01
    -3
    Цитата: ASM
    , а Ес платит за всех.


    этот электорат не пробиваем, всё у него божья роса
    ну хоть для вида запретите европейцам покупать квартиры в пензе, и открывать рублевые счета в сбере
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 18:02
    0
    Германия приостановила осуществление прямого импорта нефти и нефтепродуктов из России, однако фактически продолжает её закупать через Индию, при этом значительно наращивая объёмы закупок —

    ***
    — По трубопроводам нынче опасно ...
    ***
  8. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 18:28
    0
    как это наши гениальные еще сами не додумались трубу в индию проложить))))
  9. БГфен
    БГфен Сегодня, 19:02
    0
    Интерсно как накопилис 40 милиарда долара в рупии от продажи в индии. Можно так росийских олигархов держат денги вне Россия.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:13
      0
      Минус не буду ставить,вроде вы болгарин ,мой коментарий вам трудно прочитать выше через яндекс переводчик.Рупии скопилось не за нефть,уголь и зерно.