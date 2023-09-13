Направления модернизации РСЗО «Торнадо-С»

Несколько лет назад на вооружение российской армии поступила реактивная система залпового огня 9К515 «Торнадо-С» – глубоко модернизированная версия более старого изделия 9К58 «Смерч». За счет замены некоторых агрегатов и внедрения новых приборов удалось повысить все основные тактико-технические характеристики. При этом потенциал такого комплекса реактивной артиллерии до сих пор не исчерпан, и возможны новые доработки, направленные на повышение основных параметров и расширение возможностей.
Усовершенствованная платформа
Проект модернизации РСЗО «Смерч» под названием «Торнадо-С» разрабатывался силами тульского НПО «Сплав» и пермских «Мотовилихинских заводов» в начале десятых годов. К середине десятилетия готовую технику довели до испытаний, а позже началась серийная модернизация имеющихся в войсках боевых машин по новым проектам. Как ранее планировалось и сообщалось, полный переход на новые «Торнадо-С» завершится в течение двадцатых годов.
Возможность использования существующих боевых машин обусловлена характером проекта 9К515 «Торнадо-С». Он предусматривает сохранение базовой платформы и части ее оснащения при одновременной замене ключевых агрегатов и приборов, а также внедрении новых устройств. Кроме того, важным направлением развития становится разработка и внедрение новых типов реактивных снарядов.
Основой комплекса 9К515 является боевая машина 9А54. Как и в базовом проекте, она построена на четырехосном шасси белорусского производства и несет пусковую установку с 12 направляющими калибра 300 мм. Для экипажа предназначены две кабины с необходимыми приборами и органами управления. Несмотря на все доработки и улучшения, ходовые, технические и эксплуатационные характеристики платформы не меняются.
В ходе модернизации боевая машина получила новую автоматизированную систему управления наведением и огнем. С ней соединены средства спутниковой навигации, связи, приводы наведения пусковой установки и т.д. Процессы топопривязки, получения целеуказания, расчета данных для стрельбы и подготовки к пуску максимально автоматизированы и ускорены. Также имеется возможность ввода данных в электронику ракет.
По результатам проведенной модернизации, «Торнадо-С» сохраняет все основные возможности базового «Смерча». В частности, осталась полная совместимость со старой номенклатурой реактивных снарядов. При этом повышается эффективность их применения. Кроме того, создан задел для внедрения новых боеприпасов с повышенными характеристиками.
Вопросы дальности
В составе системы «Смерч» используются реактивные снаряды серии 9М55. Изделия калибром 300 мм и массой 800-810 кг несут разные варианты боевой нагрузки и доставляют их на дальность до 70 км. При помощи боевых частей нескольких типов эти ракеты могут поражать разные цели, включая бронетехнику, а также осуществлять дистанционное минирование.
Одним из основных способов повышения боевого потенциала «Смерча» / «Торнадо-С» является повышение дальности стрельбы. Работы в этом направлении идут достаточно давно, и регулярно сообщается об их новых результатах. Так, еще несколько лет назад сообщалось о создании снарядов 9М528, 9М534 и т.д. с дальностью полета 90 км.
При этом отмечалось, что в используемом калибре можно сделать и более дальнобойную систему. В последние годы разработчики «Торнадо-С» рассказывали о проектировании ракеты с дальностью не менее 100 км. В ноябре-декабре 2022 г. отечественные СМИ сообщили о начале производства и поставки таких ракет в войска. Кроме того, их уже использовали в рамках Спецоперации – поступила новость об успешном поражении цели на дальности 105 км.
Подробная информация о последних серийных моделях дальнобойных 300-мм ракет пока не поступала. Их точные тактико-технические характеристики, боевая нагрузка, средства управления и т.д. остаются неизвестными. Впрочем, отсутствие открытой информации можно считать лишь временной проблемой. Главное же в этой ситуации – появление новых боеприпасов в войсках.
Ранее представители промышленности неоднократно сообщали, что дальность снаряда в существующем калибре можно довести до 200 км. Известно несколько способов решения такой задачи. Прежде всего, это совершенствование конструкции двигателя – увеличение заряда твердого топлива и/или его энергетических характеристик позволит придать ракете больший импульс. Кроме того, рассматривается возможность внедрения своего рода двухступенчатой схемы с дополнительным двигателем, дающим импульс в верхней части траектории.
Средства управления
Большое значение имеет точность и кучность огня реактивными снарядами. За счет тех или иных решений необходимо компенсировать возможное отклонение ракеты от точки прицеливания либо обеспечивать появление новых функций и возможностей.
Изначально 300-мм снаряды для «Смерча» стабилизировались только вращением, придаваемым направляющей пусковой трубы. В последних проектах внедряется полноценная система коррекции. Приборы ракеты ориентируются по сигналам спутниковой навигации и управляют полетом ракеты при помощи аэродинамических рулей.
В 2021 г. стало известно о разработке ракеты для «Торнадо-С» с полноценной головкой самонаведения. В ней должны были присутствовать телевизионный, тепловизионный и полуактивный лазерный каналы. За счет такой ГСН перспективная ракета сможет поражать удаленные малоразмерные цели, в т.ч. движущиеся. На момент появления новостей о таком проекте велась подготовка к стендовым испытаниям ключевых компонентов ГСН. В дальнейшем новости об этом проекте не поступали. Вероятно, работы продолжаются, но показывать их результаты пока нельзя.
Полезная нагрузка
300-мм снаряды для «Смерча» / «Торнадо-С» могут нести достаточно крупную и тяжелую боевую нагрузку. Так, в рамках семейства 9М55 разработали несколько вариантов оснащения с разными особенностями и возможностями. Существуют моноблочная осколочно-фугасная БЧ большой массы, термобарический заряд, а также несколько версий кассетной головной части – с осколочными, кумулятивно-осколочными и самоприцеливающимися противотанковыми элементами. Кроме того, имеется снаряд дистанционного минирования с противотанковыми минами ПТМ-3.
В последних проектах 300-мм снарядов для «Торнадо-С» используются готовые БЧ от существующих ракет или их модернизированные версии. В зависимости от требований заказчика, сохраняют моноблочные заряды или кассеты с обновленным наполнением. Ведется разработка новых суббоеприпасов, включая самоприцеливающиеся.
Предлагались и более смелые проекты. Так, снаряд 9М534 является носителем разведывательного БПЛА типа «Типчак». Ракета обеспечивает быструю доставку беспилотника в заданный район, где он начинает самостоятельный полет с целью разведки целей и корректировки огня. Прогресс в сфере беспилотной авиации способствует появлению новых проектов такого рода. При этом современные БПЛА позволят получить более высокие технические и рабочие характеристики.
Потенциал для модернизации
Поставки модернизированных РСЗО «Торнадо-С» и новых боеприпасов для них начались в середине десятых годов. Полный переход отечественной реактивной артиллерии со «Смерчей» на такую технику запланирован на текущее десятилетие. По результатам этих процессов, современный комплекс 9К515 сможет оставаться на вооружении в течение длительного времени, в т.ч. проходя новые модернизации.
Текущие процессы и планы на будущее показывают, что «Смерч» / «Торнадо-С» обладает большим модернизационным потенциалом. Так, заменив часть приборов пусковой установки, НПО «Сплав» и «Мотовилихинские заводы» смогли значительно расширить функции и возможности базовой РСЗО. Теперь систему в целом развивают за счет создания более совершенных боеприпасов с теми или иными особенностями. При этом развитие снарядов идет сразу в нескольких направлениях с повышением как отдельных характеристик, так и их потенциала в целом.
Существующее семейство 300-мм реактивных снарядов, а также новые образцы боеприпасов прямо сейчас активно используются в ходе Спецоперации по защите Донбасса. К примеру, в прошлом году сообщалось о первом применении ракеты с дальностью более 100 км. Во время боевых действий наша армия получает возможность использовать новые возможности современных РСЗО для решения реальных задач, а также накапливает опыт, необходимый для дальнейшего эффективного применения и для будущих этапов развития «Торнадо-С».