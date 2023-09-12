Экс-президент США удивился своей фотографии с Евгением Пригожиным

Что меня шокирует, так это то, что недавно я увидел фото, где он был парнем, который подавал мне еду

Экс-президент США Джордж Буш-младший, рассматривая на днях фотографии с саммита G8, который в 2006 году проходил в России, сильно удивился, увидев себя рядом с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом бывший хозяин Белого дома рассказал в своем недавнем интервью.Напомним, что 43 президент США занимал свою должность с 2001 по 2009 год. В июле 2006-го Буш со своей женой Лорой находился в России, где тогда проходил саммит «Большой восьмерки».На фотографии 17-летней давности запечатлен президент России Владимир Путин со своей бывшей женой Людмилой, а также семья Бушей за ужином в Большом Стрельнинском дворце (Санкт-Петербург). В кадре рядом с американским лидером находится Евгений Пригожин, которого Буш назвал «поваром Путина». Судя по всему, бизнесмен тогда подавал президентам России и США напитки.- заявил Буш-младший.Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа текущего года. Бизнесмен похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.На данный момент в России ведется расследование вышеупомянутой авиакатастрофы. Никакие выводы по нему пока не озвучивались.Стоит добавить, что в прессе Пригожина также нередко называли «поваром Путина». При этом сам бизнесмен подчеркивал, что никогда не был близко знаком с российским президентом. Как заявлял глава Группы Вагнера, он был успешным ресторатором и иногда выходил к гостям, среди которых встречались и видные политики.