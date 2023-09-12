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Экс-президент США удивился своей фотографии с Евгением Пригожиным

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Экс-президент США удивился своей фотографии с Евгением Пригожиным

Экс-президент США Джордж Буш-младший, рассматривая на днях фотографии с саммита G8, который в 2006 году проходил в России, сильно удивился, увидев себя рядом с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом бывший хозяин Белого дома рассказал в своем недавнем интервью.


Напомним, что 43 президент США занимал свою должность с 2001 по 2009 год. В июле 2006-го Буш со своей женой Лорой находился в России, где тогда проходил саммит «Большой восьмерки».

На фотографии 17-летней давности запечатлен президент России Владимир Путин со своей бывшей женой Людмилой, а также семья Бушей за ужином в Большом Стрельнинском дворце (Санкт-Петербург). В кадре рядом с американским лидером находится Евгений Пригожин, которого Буш назвал «поваром Путина». Судя по всему, бизнесмен тогда подавал президентам России и США напитки.

Что меня шокирует, так это то, что недавно я увидел фото, где он был парнем, который подавал мне еду

- заявил Буш-младший.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа текущего года. Бизнесмен похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

На данный момент в России ведется расследование вышеупомянутой авиакатастрофы. Никакие выводы по нему пока не озвучивались.

Стоит добавить, что в прессе Пригожина также нередко называли «поваром Путина». При этом сам бизнесмен подчеркивал, что никогда не был близко знаком с российским президентом. Как заявлял глава Группы Вагнера, он был успешным ресторатором и иногда выходил к гостям, среди которых встречались и видные политики.
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6 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:29
    +5
    Так вот кто Бушу отупина подсыпал...
    1. mann
      mann Сегодня, 18:38
      +1
      Цитата: Bingo
      Так вот кто Бушу отупина подсыпал...

      Буш такой с рождения
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:41
    +3
    Да, тернист его путь. Из официантов в мятежники...
  3. alystan
    alystan Сегодня, 17:54
    +5
    Что меня шокирует, так это то, что недавно я увидел фото, где он был парнем, который подавал мне еду.


    От жеж алкоголик чертов, для него все жидкое было и осталось его едой...

    А меня шокировало то, как наевшись своей еды он полез целовать первую даму России...
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:23
    +1
    А потом Буш с самоката падал, давился сушками и нес эпос, как Кличко. Пригожин чего-то точно капнул в напитки.
  5. Семен Семенов_2
    Семен Семенов_2 Сегодня, 18:38
    0
    Вот так вот бывает в жизни, кормятся с твоих рук а потом ... .