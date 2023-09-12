Попавший в российский плен военнослужащий морской пехоты военно-морских сил Украины Сергей Макеев приговорен к 29 годам лишения свободы. Соответствующий приговор был вынесен Верховным судом Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости.
Как стало известно, Макеев проходил службу в разведывательной роте 36-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Украины в должности наводчика-оператора. Первое военное преступление, о котором стало известно следствию, он совершил в марте 2022 года. Он убил 32-летнего мариупольца выстрелами из автомата в спину. В апреле 2022 года военный преступник убил 25-летнего мужчину, который занимался на турниках во дворе жилого дома.
Затем Макеев попал в руки российского правосудия. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Изучив все обстоятельства дела, установленные следственными органами, суд пришел к выводу о том, что Макеев виновен в инкриминируемых ему деяниях.
Как сообщает РИА Новости, Макееву назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, бывшему украинскому морпеху придется выплатить родственникам погибших компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей.
Тем временем, российские следственные органы продолжают расследование военных преступлений, совершенных украинскими нацистами в Донбассе и других регионах. В процессе следственных мероприятий выявляются впечатляющие подробности о зверствах украинских нацистов как из националистических формирований, так и из частей регулярной украинской армии.