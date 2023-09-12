Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинского морпеха осудили в России на 29 лет за военные преступления в Мариуполе

14
Украинского морпеха осудили в России на 29 лет за военные преступления в Мариуполе

Попавший в российский плен военнослужащий морской пехоты военно-морских сил Украины Сергей Макеев приговорен к 29 годам лишения свободы. Соответствующий приговор был вынесен Верховным судом Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости.


Как стало известно, Макеев проходил службу в разведывательной роте 36-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Украины в должности наводчика-оператора. Первое военное преступление, о котором стало известно следствию, он совершил в марте 2022 года. Он убил 32-летнего мариупольца выстрелами из автомата в спину. В апреле 2022 года военный преступник убил 25-летнего мужчину, который занимался на турниках во дворе жилого дома.

Затем Макеев попал в руки российского правосудия. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Изучив все обстоятельства дела, установленные следственными органами, суд пришел к выводу о том, что Макеев виновен в инкриминируемых ему деяниях.

Как сообщает РИА Новости, Макееву назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, бывшему украинскому морпеху придется выплатить родственникам погибших компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей.

Тем временем, российские следственные органы продолжают расследование военных преступлений, совершенных украинскими нацистами в Донбассе и других регионах. В процессе следственных мероприятий выявляются впечатляющие подробности о зверствах украинских нацистов как из националистических формирований, так и из частей регулярной украинской армии.
Использованы фотографии:
https://ru.freepik.com/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 17:20
    +3
    Первое военное преступление, о котором стало известно следствию, он совершил в марте 2022 года. Он убил 32-летнего мариупольца выстрелами из автомата в спину. В апреле 2022 года военный преступник убил 25-летнего мужчину, который занимался на турниках во дворе жилого дома.

    Это - только те преступления, которые удалось доказать следствию. А сколько еще этот гад поубивал людей, это - вопрос. То, как он лихо расстреливал жителей Мариуполя, говорит о том, что у этого гада руки по локоть в крови.
    ВОТ и ответ на вопрос: нужно ли возвращать смертную казнь в России для таких уродов!?
    1. cahekmosa
      cahekmosa Сегодня, 19:04
      +2
      Я думаю, для таких падонков, надо создавать такие условия отсидки (именно трудовые, что бы потраченный на него хлеб окупался), что бы они молили о казни. И желательно, что б на камеру умолял о казни.
  2. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 17:25
    +4
    И кормить это чудовище за наш счёт... Лучше к стенке, прилюдно, чтобы другие подобные звери видели и знали, что их ждёт.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 17:31
      0
      Если не в одиночку посадят, то кормить его не надо будет, он из параши будет кормиться, а в одиночке сколько протянет, если его ни на прогулку, никуда выводить не будут, не ну а чо, надзиратели вызывали его на прогулку, он отказывался
    2. Наган
      Наган Сегодня, 18:49
      0
      Цитата: КТМ-5
      Лучше к стенке, прилюдно, чтобы другие подобные звери видели и знали, что их ждёт.

      Как-то Вы про окружающую среду не подумали, а ведь пули - это свинец, и он так и будет годами отравлять природу. Веревка из натурального волокна безвредна, может быть использована многократно, а дереву или осветительному столбу вреда от процедуры не будет. И более наглядно.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 19:19
        -1
        Руки и ноги связать веревкой и закопать еще на видео снять чтобы другие знали.
  3. Borik
    Borik Сегодня, 17:25
    0
    29 лет кормить этого ушлёпка. А родственники погибших вместо 10 миллионов наверняка жаждут его видеть зарытым в яме.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:28
      +1
      Цитата: Borik
      29 лет кормить этого ушлёпка.

      Через год он умрет от несварения желудка.
      1. g1v2
        g1v2 Сегодня, 18:43
        -1
        Через год его поменяют на кого-то из наших, сидящих в подвалах сбу или лагере для военнопленных. И так будет до тех пор, пока у салорейха будет на кого менять. Привыкните уже. Этот срок просто повышает его цену при будущем обмене. Так поменяли бы на рядового, а так может на летчика или офицера.
  4. Stas157
    Stas157 Сегодня, 17:32
    +1
    . Украинского морпеха осудили в России на 29 лет за военные преступления в Мариуполе

    Главное Абрамовича к нему подпускать! А то увезет на своем самолете, накормит пироженным, подарит айфон и высадит на курорте в жаркой стране.

    Как думаете, если мобилизовать всех олигархов в зону СВО, экономика не развалится?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:31
      0
      Цитата: Stas157
      Как думаете, если мобилизовать всех олигархов в зону СВО, экономика не развалится?

      Экономика поднимется, а они сразу "руки в гору" и в плен к украим.
  5. ASM
    ASM Сегодня, 17:34
    0
    Вынесение приговора нужно показывать хотя бы на фото, чтобы другие тряслись от страха. Никакого снисхождения, никаких попыток Удо. Теперь его на красную зону - там заставят пахать и Родину любить.
  6. Sadok
    Sadok Сегодня, 17:46
    0
    у нас таких сроков нет. 20 или пожизненное
    1. ASM
      ASM Сегодня, 18:07
      +2
      Так его осудили в Днр. У нас пока переходный период и не все институты еще работают по законодательству РФ.