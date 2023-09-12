Киев грозит подать иск на европейцев в арбитраж Всемирной торговой организации

В случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ

Официальный Киев грозит подать судебный иск на европейцев в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО). При этом ответчиком может стать Польша, запретившая ввоз в страну украинского зерна.На такую возможность намекнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем посте, который он опубликовал на странице в социальной сети.- написал глава украинского правительства, подразумевая нарушения положений Генерального соглашения по тарифам и торговле ВТО, которые якобы допустила Варшава в отношении Украины.Чиновник также отметил, что киевские власти всегда строго соблюдали требования соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также правила, установленные нормами ВТО.Ранее о намерении вступить в тяжбу с европейскими странами заявлял и глава киевского режима Владимир Зеленский.Гневному заявлению Шмыгаля предшествовало заявление польских властей о необходимости не допустить ввоза в страну украинского зерна и после того, как срок действия эмбарго закончится. Это произойдет 15 сентября.Несмотря на бурную реакцию украинских чиновников, Варшава не собирается идти на уступки, тем более, что в польском обществе ее действия пользуются поддержкой. Некоторые политики даже стали активно использовать данный фактор в ходе предвыборной агитации.