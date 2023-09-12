Военное обозрение
Войти Регистрация

Киев грозит подать иск на европейцев в арбитраж Всемирной торговой организации

4
Киев грозит подать иск на европейцев в арбитраж Всемирной торговой организации

Официальный Киев грозит подать судебный иск на европейцев в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО). При этом ответчиком может стать Польша, запретившая ввоз в страну украинского зерна.

На такую возможность намекнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем посте, который он опубликовал на странице в социальной сети.

В случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ

- написал глава украинского правительства, подразумевая нарушения положений Генерального соглашения по тарифам и торговле ВТО, которые якобы допустила Варшава в отношении Украины.

Чиновник также отметил, что киевские власти всегда строго соблюдали требования соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также правила, установленные нормами ВТО.

Ранее о намерении вступить в тяжбу с европейскими странами заявлял и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Гневному заявлению Шмыгаля предшествовало заявление польских властей о необходимости не допустить ввоза в страну украинского зерна и после того, как срок действия эмбарго закончится. Это произойдет 15 сентября.

Несмотря на бурную реакцию украинских чиновников, Варшава не собирается идти на уступки, тем более, что в польском обществе ее действия пользуются поддержкой. Некоторые политики даже стали активно использовать данный фактор в ходе предвыборной агитации.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. CheeRock
    CheeRock Сегодня, 17:37
    +2
    Ну пусть подают. Арбитраж ВТО не работает с 2019 года из-за их американских патронов.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 19:34
      0
      Да причём тут киевский цирк... и ВТО.
      Окраина уже давно не владеет своей землёй, а вывозом "своего" зерна обеспокоены европейские и американские фирмы.
  2. ASM
    ASM Сегодня, 17:43
    +1
    Это же весьма приятно. Как только иск придет в суд, помощь окраине от стран-ответчиков будет или заморожена, или будет саботироваться, нисмотря на кукареканье п-сов.
  3. Юрий Т.
    Юрий Т. Сегодня, 17:55
    +1
    Меня не перестаёт удивлять наглость небратьев. Это же реальный диагноз "мании величия".