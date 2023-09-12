До последнего времени Словакия была одним из активных союзников Украины в Восточной Европе, но скоро все может измениться. Об этом пишет украинская пресса, рассуждая о риске прихода к власти считающегося «пророссийским» экс-премьера Словакии Роберта Фицо.
30 сентября в Словакии пройдут внеочередные парламентские выборы. Шансы на победу партии «Курс –социальная демократия» (СМЕР), которую возглавляет Роберт Фицо, довольно высоки.
Что интересно, Фицо ранее не только осудил антироссийские санкции Запада, но и пообещал в случае прихода к власти прекратить поставки вооружений Украине и запретить транзит оружия через территорию Словакии по примеру Венгрии. Сейчас Словакия играет важную роль в плане логистики, здесь же ремонтируется поврежденное в боях вооружение ВСУ. Потеря Словакии в качестве союзника будет весьма ощутимой для киевского режима.
Украинскую прессу возмущает и то, что в 2022 году Фицо обвинил в начале вооруженного конфликта «украинских фашистов». Кроме того, словацкий политик заявлял о том, что Крымский полуостров вернуть под контроль Киева невозможно, а также сомневался в официальной украинской версии о событиях в Буче.
Наконец, Фицо опубликовал в своем аккаунте в социальных сетях информацию о том, как по территории Словакии перевозят предназначенные для Украины ЗРК С-300, за что его даже подозревали в шпионаже. Конечно, приход такого политического деятеля к власти в Братиславе – страшный сон для украинского режима, поскольку в некоторых вопросах Фицо будет даже порадикальнее, чем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.