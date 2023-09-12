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Украинские СМИ обеспокоились риском прихода к власти в Словакии считающегося «пророссийским» Роберта Фицо

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Украинские СМИ обеспокоились риском прихода к власти в Словакии считающегося «пророссийским» Роберта Фицо

До последнего времени Словакия была одним из активных союзников Украины в Восточной Европе, но скоро все может измениться. Об этом пишет украинская пресса, рассуждая о риске прихода к власти считающегося «пророссийским» экс-премьера Словакии Роберта Фицо.


30 сентября в Словакии пройдут внеочередные парламентские выборы. Шансы на победу партии «Курс –социальная демократия» (СМЕР), которую возглавляет Роберт Фицо, довольно высоки.

Что интересно, Фицо ранее не только осудил антироссийские санкции Запада, но и пообещал в случае прихода к власти прекратить поставки вооружений Украине и запретить транзит оружия через территорию Словакии по примеру Венгрии. Сейчас Словакия играет важную роль в плане логистики, здесь же ремонтируется поврежденное в боях вооружение ВСУ. Потеря Словакии в качестве союзника будет весьма ощутимой для киевского режима.

Украинскую прессу возмущает и то, что в 2022 году Фицо обвинил в начале вооруженного конфликта «украинских фашистов». Кроме того, словацкий политик заявлял о том, что Крымский полуостров вернуть под контроль Киева невозможно, а также сомневался в официальной украинской версии о событиях в Буче.

Наконец, Фицо опубликовал в своем аккаунте в социальных сетях информацию о том, как по территории Словакии перевозят предназначенные для Украины ЗРК С-300, за что его даже подозревали в шпионаже. Конечно, приход такого политического деятеля к власти в Братиславе – страшный сон для украинского режима, поскольку в некоторых вопросах Фицо будет даже порадикальнее, чем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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5 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 17:43
    +5
    Ну не стал бы записывать Фицо и Орбана в друзья России, просто они ставят интересы своих стран выше мнимой Украины, хотя догадываюсь как на них давит Евросоюз и ох как не просто удержаться. Помню и в Италии тоже были возгласы в отказе помощи Украине, но придя к власти забывают многое сказанное их ломают "друзья" с океана.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:52
    +4
    Надеюсь, что ни Фицо, ни Орбан не отступят. Хотя США и будет давить.
  3. ASM
    ASM Сегодня, 18:21
    +1
    Кстати, возможно. У меня в бывшей Чехословакии есть знакомые, так они уже давно говорят, что собственных, национальных, Сми у них нет, Славянский Мир гнобят, насаждают каких-то гомосеков и заставляют выращивать рапс для евродизеля. Там национальных (в смысле владения контрольным пакетом акций) производств тупо не осталось. Так, только мелкие производства.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:12
    +1
    Не допустят хлопца к власти, а если и допустят будет как та итальянка. В этом европейском свинарнике у матрасов всё схвачено. И всякие сказочки про демократию и свободные выборы это для лохов.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 19:18
    +2
    Зачем впереди паровоза бежать? Поживём, - увидим. Ну, а пока, весь Запад - нам враг, так что расслабляться ещё долго не придётся.