Мещанский суд Москвы продлил арест Стрелкова ещё на три месяца

Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу

Игорь Стрелков (Гиркин) останется в СИЗО до декабря, суд продлил срок ареста экс-министру обороны ДНР еще на 3 месяца. Об этом сообщают сразу несколько российских изданий.Мещанский суд Москвы продлил срок ареста Стрелкову до 18 декабря 2023 года, удовлетворив ходатайство следователя. Как утверждается, следствие объяснило необходимость продления ареста особой сложностью расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Стрелкова из-за публичных призывов к экстремизму. Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую. Суд встал на сторону обвинения, посчитав доводы следствия весомее.- говорится в сообщении.Напомним, что в конце августа защита Стрелкова подала апелляцию на арест экс-министра, пытаясь перевести его под домашний арест или подписку о невыезде, но Мосгорсуд признал решение Мещанского суда законным, отклонив требование адвокатов.Сам Стрелков уже заявлял, что не понимает причин своего ареста, так как "бегать и скрываться" от правоохранительных органов не намерен. В то же время он не считает себя виновным в призывах к экстремизму. Адвокаты заявляют о его примерном поведении и добровольном сотрудничестве со следствием.Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали 21 июля 2023 года в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). Мещанский суд удовлетворил ходатайство ФСБ и вынес в отношении задержанного постановление о заключении под стражу сроком до 18 сентября, которое сегодня продлили еще на три месяца.