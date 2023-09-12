Военное обозрение
Войти Регистрация

Мещанский суд Москвы продлил арест Стрелкова ещё на три месяца

46
Мещанский суд Москвы продлил арест Стрелкова ещё на три месяца

Игорь Стрелков (Гиркин) останется в СИЗО до декабря, суд продлил срок ареста экс-министру обороны ДНР еще на 3 месяца. Об этом сообщают сразу несколько российских изданий.


Мещанский суд Москвы продлил срок ареста Стрелкову до 18 декабря 2023 года, удовлетворив ходатайство следователя. Как утверждается, следствие объяснило необходимость продления ареста особой сложностью расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Стрелкова из-за публичных призывов к экстремизму. Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую. Суд встал на сторону обвинения, посчитав доводы следствия весомее.

Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу

- говорится в сообщении.

Напомним, что в конце августа защита Стрелкова подала апелляцию на арест экс-министра, пытаясь перевести его под домашний арест или подписку о невыезде, но Мосгорсуд признал решение Мещанского суда законным, отклонив требование адвокатов.

Сам Стрелков уже заявлял, что не понимает причин своего ареста, так как "бегать и скрываться" от правоохранительных органов не намерен. В то же время он не считает себя виновным в призывах к экстремизму. Адвокаты заявляют о его примерном поведении и добровольном сотрудничестве со следствием.

Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали 21 июля 2023 года в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). Мещанский суд удовлетворил ходатайство ФСБ и вынес в отношении задержанного постановление о заключении под стражу сроком до 18 сентября, которое сегодня продлили еще на три месяца.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
46 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. isv000
    isv000 Сегодня, 17:38
    +19
    Дело шито белыми нитками. Тот самый случай для этой поговорки. Не зря эту странную операцию с 1-й мировой сравнивают. Вот сейчас ещё Армения полыхнёт и будет всё по плану, "Петля анаконды" называется...
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:45
      +9
      Дело шито белыми нитками.
      Да, человека который постоянно говорил что ничего хуже выступление против власти сейчас в России быть не может, судят за экстремизм laughing королевство кривых зеркал.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 18:25
        +2
        Цитата: Trapp1st
        королевство кривых зеркал.

        Ну в сравнении с Империей кривых зеркал - США, у нас еще более-менее.
        Игорь Стрелков (Гиркин) останется в СИЗО до декабря,
        Г-н Стрелков к этому делу ни имеет ни какого отношения, судят г-на Гиркина. Стоит напомнить, что даже великий Ильич ни когда не писал свой псевдоним спереди фамилии, а тут,что за честь такая?
    2. Sanych81
      Sanych81 Сегодня, 17:48
      -7
      Это называется конец мира "Pax americano" описано Эманюэлем Тоддом еще в начале 2000-х.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 19:11
        -5
        Ну что Вы говорите такое...Гиркин на отдыхе в СИЗО за наш счёт... и это "конец мира"? Конец это у верёвочки, которая как не вьётся, но всё же...
        Говорила мама Гиркину: "не пей, сыночек, козлёночком станешь... не послушался, даже бородка отросла.)
        Рогов только не видно.)
        1. иван2022
          иван2022 Сегодня, 19:29
          +3
          Цитата: Egeny
          Ну что Вы говорите такое...Гиркин на отдыхе в СИЗО за наш счёт... и это "конец мира"? Конец это у верёвочки, которая как не вьётся, но всё же...
          Говорила мама Гиркину: "..

          А вы под кроватью в это время сидели и посему все слышали что кому мама говорила ?

          А ежели в СИЗО так уютно-- то и вам не плохо бы за наш счёт отдохнуть......
          Я даже не прочь скинуться на благое дело. laughing
        2. Egeny
          Egeny Сегодня, 19:29
          -1
          Ну надо же, процесс пошёл... с почином, диванные....
    3. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 17:58
      +3
      а чему там полыхать.все армяне в рф и москве) а те кто там остался. так те уже привыкли-изучают турецкий и азербайджанские языки
    4. DimCorvus
      DimCorvus Сегодня, 18:04
      -12
      Дело шито бутылками водки которые выпил Стрелков. Он делал всё чтобы на него обратили внимание, вот обратили. Он получил, то чего добивался.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 18:20
        +4
        Цитата: DimCorvus
        Дело шито бутылками водки которые выпил Стрелков. Он делал всё чтобы на него обратили внимание, вот обратили. Он получил, то чего добивался.

        Сколько плюсов ты получаешь от своих за полученные здесь минусы?...
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 18:25
        +1
        Дело шито бутылками водки которые выпил Стрелков.
        Так получается теперь судят за употребление спиртного ?))
        1. DimCorvus
          DimCorvus Сегодня, 18:49
          -3
          Ефремов тоже пил, по твоему его за водку посадили? Надо следить за своими действиями и словами когда напьёшься. Снизу вон кто то вообще говорит дескать за правду пострадал, ну да, Стрелков ещё обещал на фронт вернутся - говорил правда правда вернусь, а потом как трезвее стал, сразу передумал вдруг, оказалось неправда, как и всё что он говорил.
      3. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 19:15
        -3
        Если бы не такие статьи про него давно бы забыли.
  2. ASM
    ASM Сегодня, 17:38
    +35
    За что? Гиркин, хоть и неоднозначный человек, никаких секретов не выдавал и своих не предавал. А свобода совести у нас в Конституции записана. Имеет собственное мнение - его право высказать. Это, по моему, пархатое политическое преследование, как и у Кагарлицкого.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:44
      +14
      Цитата: ASM
      Это, по моему, пархатое политическое преследование, как и у Кагарлицкого.

      ...или Платошкина ...
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 17:48
      +18
      Цитата: ASM
      За что?

      За правду. Время такое.
      1. DimCorvus
        DimCorvus Сегодня, 18:09
        -8
        Скорее уж за водку. Правды он отродясь не говорил.
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 18:22
          +2
          Цитата: DimCorvus
          Скорее уж за водку. Правды он отродясь не говорил.

          Чмудак ты, шипишь как тебе под хвост скипидару плеснули...
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 19:38
        +2
        Цитата: Stas157
        Цитата: ASM
        За что?

        За правду. Время такое.

        Не время,а власть.
    3. spirit
      spirit Сегодня, 18:11
      +4
      За что?

      А вы теперь представьте что "договорничок" заключат о котором так мечтают наверху.Сколько будут недовольных?А тут вон уже сколько примеров для таких создали)такой "намек" кто будет возбухать ,то дорога либо к Стрелкову либо к Пригожину. Ну на крайняк в Сирию,как Попова.Вhi
    4. ААК
      ААК Сегодня, 18:22
      +6
      Высказался 2 раза не так - под арест! Попытался пойти наперекор - получи авиакатастрофу!Про...любили всю подготовку к СВО, допустили позорное бегство и отказ идти в бой со стороны придворной "ипотечной" гвардии, потеряли две трети первоначально освобождённых земель, в том числе и в 4-х новых конституционных субъектах, допустили гибель десятков тысяч наших солдат и офицеров, обгадились как лохи позорные при всех "договорняках" и "сделках" - спасители Отечества и Величайший гений всех времён и народов...
    5. g1v2
      g1v2 Сегодня, 18:34
      -1
      Сериал "Рожденная революцией" помнишь? Сцену расстрела пропагандиста ? Тот ведь тоже всего лишь говорил. request Военное время не щадит тех, кто пытается организовывать мятежи или призывать к ним. А уж после мятежа Пригожина снисходительность к мамкиным революционерам останется наверняка в прошлом. Если товарищ Гиркин реально хотел попасть на фронт, как говорил , а не балаболил, то у него все шансы. Рота z его наверняка примет.
    6. Альф
      Альф Сегодня, 19:56
      +1
      Цитата: ASM
      А свобода совести у нас в Конституции записана.

      Власть гарантирует свободу слова.
      Но не гарантирует свободу ПОСЛЕ слова...
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:42
    +21
    На фоне этого уголовного дела амнистии «азовцев», вызывают в лучшем случае, недоумение...
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 17:50
      +11
      Цитата: ROSS 42
      На фоне этого уголовного дела амнистии «азовцев», вызывают в лучшем случае, недоумение...

      Ни один олигарх за Стрелкова не заступится. И не накормит пироженным!
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 17:58
        +9
        Цитата: Stas157
        Ни один олигарх за Стрелкова не заступится. И не накормит пироженным!

        Он "этих" не жаловал, за то и сидит... Что то много мы начали "хавать" - Суровикин, Павлов, Пригожин, Уткин, Стрелков. Список долгий...
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 17:53
      +24
      Цитата: ROSS 42
      На фоне этого уголовного дела амнистии «азовцев», вызывают в лучшем случае, недоумение...

      Практически то же самое пришло в голову: Стрелкова под подписку выпустить отказываются - а Волыну с Калиной на пляжи Анталии загорать отправили...
    3. g1v2
      g1v2 Сегодня, 18:48
      +2
      Я изначально писал, что их поменяют. Уголовные дела и приговоры просто увеличивают их цену при обмене. Пока у салорейха будет кого менять - обмены будут идти. Как бы интернет-герои не потрясали потными кулачками в гневе. feel
  4. certero
    certero Сегодня, 17:51
    +2
    Цитата: ROSS 42
    На фоне этого уголовного дела амнистии «азовцев», вызывают в лучшем случае, недоумение...

    Недоумение ?
  5. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 17:56
    +8
    ну кто бы сомневался. доказательная то база увы и ах) А так или падишах сдохнет или осел.Боюсь что скорее осел в застенках
  6. Drugov
    Drugov Сегодня, 17:56
    +11
    При всей спорности его фигуры, поведение власти в отношении него омерзительно и трусливо.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 18:02
      +7
      При всей спорности его фигуры, поведение власти в отношении него омерзительно и трусливо.
      Обычное поведение, хорошо пока живой, не всем так повезло.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 18:04
      +7
      Цитата: Drugov
      При всей спорности его фигуры, поведение власти в отношении него омерзительно и трусливо.

      Как бы ни была сегодня противоречива фигура Стрелкова но Донецк задушить это он не дал! И людей спас немало грамотным отводом отрядов. Что то мода у нас неправильная, пожирать людей героических, соль земли нашей...
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:01
        +4
        Цитата: isv000
        Что то мода у нас неправильная, пожирать людей героических, соль земли нашей...

        Похоже, кого пожирать, кого отвозить на курорты абрамовичи решают. am
    3. DimCorvus
      DimCorvus Сегодня, 18:29
      -8
      Согласен, надо было в тайгу его отправить на лесоповал, а не это вот всё.
    4. g1v2
      g1v2 Сегодня, 18:39
      -3
      Ну по факту себе на срок он наговорил давным давно. Почему его не посадили с началом сво в прошлом году - хз. Но после мятежа пригожина его арест был логичен.
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:57
    +6
    следствие объяснило необходимость продления ареста особой сложностью расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Стрелкова из-за публичных призывов к экстремизму.

    И сколько "следствию" уплатили? Вот поэтому, те, кто и помогал ЛДНР в 14-15гг. не стремятся к публичности, да и сомневаются ребята, а стоит ли в РФ перебираться.
  8. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 17:58
    +13
    А куда он может сбежать, за границей на него ордер выдан, по сути он невыездной. Всё это странно что сейчас происходит.
  9. Huggi
    Huggi Сегодня, 18:00
    +3
    Стрелков писал плохие посты в телеге - он опасен для государства и его надо сажать в СИЗО .Пригожин погнал наемную армию на столицу по пути сбивая вертолеты и самолеты - он не опасен для государства, его можно не арестовывать. Главное не перепутать.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 18:07
      +7
      Стрелков писал плохие посты в телеге - он опасен для государства
      Посты в телеге??? Вы серьезно??? У нас реально опасные люди для государства, своими действиями наносящий реальный ущерб могут свободно покидать страну, а президент недоумевает почему же они уезжают или хуже того занимают самые высокие посты.
  10. PVV66
    PVV66 Сегодня, 18:04
    +12
    Мдя уж... чудны дела твои царь всея Руси. Ворюгу рыжего чубайса отпустил с Богом, а человека воевавшего с бандеровцами посадил. Не ладно что то в российском королевстве.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 18:25
      +4
      Цитата: PVV66
      Ворюгу рыжего чубайса

      Для кого-то ворюга, а для кого-то другом был хорошим и покровителем.......не будем тыкать в имена и называть пальцы.
  11. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 18:23
    +6
    следствие что ? сложность сбора доказательной базы? ну да..тут сложно сову на глобус натянуть))..как сказать ложанулись..не то к делу стали пришивать)) высказывания про то когда ДНР еще даже россией не был))..Это же не племянник зам МО миллиард спер... и получил условно).) тут дело серьезнее..тут на домашний арест нельзя... вдруг убежит..прямо в Гаагу)
  12. Petio
    Petio Сегодня, 18:29
    -3
    Он хотел конкурировать президента .После виборов и випустят
  13. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 18:35
    -2
    БЕжал первый из всей армии!! Его я думаю, первым в расход пустят!!
  14. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 18:35
    +3
    Да-да-да, "особой сложностью", сказочники laughing Видать доказуха валится и хоть что-то и где-то пытаются найти.