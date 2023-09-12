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Глава МИД Германии предложила сделать над инфраструктурой Украины «зонт» из систем ПВО

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Глава МИД Германии предложила сделать над инфраструктурой Украины «зонт» из систем ПВО

Перед приближающейся зимой над инфраструктурными объектами Украины следует создать «оборонительный зонт» из систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.


По утверждению главы германского дипломатического ведомства, нужно защитить объекты электро-, водо- и теплоснабжения Украины перед наступающими холодами. В связи с этим Бербок обратилась к руководству ФРГ и странам-партнерам Германии по НАТО, чтобы они обеспечили защиту украинского неба с помощью систем ПВО.

Как сообщила министр иностранных дел ФРГ, до начала зимы Германия собирается передать Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Она рассчитывает, что и другие страны НАТО хотя бы на время передадут Украине свои системы ПВО. Впрочем, «временные» системы ПВО могут быть уничтожены ударами российских ракет, как это уже случилось с ЗРК Patriot американского производства.

При этом Бербок уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, будет ли Берлин передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Украина, напомним, практически требует от Германии передачи этих ракет, причем в довольно хамской манере. Но ничего удивительного в этом нет – ранее сама Бербок заявляла, что интересы немецких избирателей для нее вторичны по сравнению с поддержкой Украины.

Пока неизвестно, какие еще страны решат передать Украине дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Ведь фактически это означает расставание с системами, так как есть очень высокий риск того, что с Украины назад они уже привезены не будут.
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25 комментариев
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  1. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 17:59
    +2
    анна или лена(или обе сразу) видимо живёт в стране фей, раз высказывает такие фантазии!)
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:13
      +1
      Эта жертва нетрадиционного зачатия фактически напрямую предлагает НАТО принять участия в боевых действиях. Задумалась бы для начала, что может получить бесполётную зону над гейропой в обраточку. Прямо дружно мечтают превратить свои земли в радиационную пустыню.
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 18:45
        +2
        Так вы уж определитесь,участвует НАТО или нет.Тем более больше полутора лет,оружие от НАТО идёт потоком
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 19:26
          +1
          Чингачгук не понимает: АннаЛена не жертва, а продукт "нетрадиционного" зачатия.)
          Как говорила мне подружка синт (syntheric woman) в Fallout 4: "мы, в принципе, одинаковые, только у вас инструкция по сборке веселее.)
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 18:43
      0
      Так и вспоминается фильм "Зелёный фургон".
      "Старшему Уполномоченному. Просю выдать мне со склада вещественных доказательств бутылку самогона во временное пользование. Только пшеничного, а то от кукурузного башка поутру трещщыт!"
    3. ser-pov
      ser-pov Сегодня, 18:55
      0
      Еще одна Наполеонша.. Интересно, а немцы думают, что придется ответить, когда это все закончится?
  2. Комментарий был удален.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:02
    -1
    Бабла хватит?
    Пупок не развяжется?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:09
      +2
      Цитата: Румaтa
      Бабла хватит?
      Пупок не развяжется?

      Так она же не из своего кармана платить будет! ))) Может предлагать! )))
    2. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 18:40
      0
      Так пусть делают. Оружие должно совершенствоваться. Будет над чем работать нашим конструкторам и разработчикам! Где ещё можно в режиме реального времени потренироваться на НАТОвской системе ПВО?! Вот пусть и делают подарок нам.
  4. Normann
    Normann Сегодня, 18:04
    +1
    Я так думаю что полезно было бы получить данную систему для изучения, правда - получится или нет?
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 18:08
    +3
    Она рассчитывает, что и другие страны НАТО хотя бы на время передадут Украине свои системы ПВО.
    А они передать должны вместе со своими расчетами или как?
    Всё ей неймется... Все не знает как за "загубленную" жизнь своей бабушки отомстить... А она не задавалась вопросом, что жениха то бабушки может тогда украинец убил?
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:12
    +2
    Может легче отопление из Германии протянуть, и электроэнергию о Франции закупать и Зеленскому перегонять, задаром, естественно?
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:12
    0
    Зонт? Против гиперзвука?! Фрицы совсем со своей радужной голубятни утратили чувство реальности. А их сухопутный пират капитан Ливерная Колбаса вообще дЭбил.
    Зонтик ПВО от капитана Ливерная Колбаса. sad
  8. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 18:20
    +1
    Откуда из какого публичного дома появилась эта дама. Тупой еще тупее конкурс для главной мид ши
  9. Загребун
    Загребун Сегодня, 18:24
    +1
    Я предлагаю вообще от войн отказаться, распустить армии и нюхать цветы. Жаль, я не глава МИД Германии, и нести ахинею на весь мир мне не удастся.
  10. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 18:27
    +2
    Девочка, а у вас есть столько ПВО????????????...................
  11. sabakina
    sabakina Сегодня, 18:29
    +1
    Она рассчитывает, что и другие страны НАТО хотя бы на время передадут Украине свои системы ПВО.

    Одному мне это напомнило?
  12. Sith
    Sith Сегодня, 18:31
    +1
    Коротко звучит так ... дайте нам тоже "продать" что то втуда ... дорогое ... типа побольше IRIS-T
    1. Влодек
      Влодек Сегодня, 19:41
      0
      Передать не равно "Продать". Желто-голубым платить нечем. Если только органами мобилизованных...
  13. Семен Семенов_2
    Семен Семенов_2 Сегодня, 18:47
    +1
    Бербок возвращалась в Германию через Голландию или еще после встречи с Зеленским не отпустило.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:49
    +1
    Эти системы ПВО должны стать приорететной целью для для наших Искандеров.
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:08
    +1
    laughing
    Пятачка с зонтиком все помнят? Хорошо, что на Западе на ключевые посты назначают дур. Неясно, что нам лучше - чтоб военные объяснили Бербок, что Германия сама стоит с голой ж. перед российскими Искандерами-Калибрами-Кинжалами-Геранями, которые сбивать просто нечем, или она продавит это решение и ее вместе Шольцом просто скинут в Берлине? Немцы, конечно, терпилы, но ведь для зонтика над Окраиной надо передать не десяток Леп со склада, а все Ирисы с мест развертывания! А потом, чтоб их не замочили Геранями сразу - окружить кучей просто МЗА, а ее и вовсе взять в приемлимом количестве неоткуда? Кстати, Ирис с кучей МЗА - прекрасная групповая цель уже для Калибра, а они кажись на минимальной высоте от 10 м летают, привет Ириска, ты меня так и не увидела?
    Ну это коротко...
    Расход у нас будет, только так она - весь ЕС ВООБЩЕ без ЗРК оставит, это просто не дадут, ее скорей тупо грохнут в подвале
  16. cmax
    cmax Сегодня, 19:30
    +1
    Оптимизм в комментариях так и брызжет, я бы все же не стал так принижать возможности ПВО от НАТО.
  17. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:51
    0
    так по германии будет нанесен ядерный удар ? или пусть делают и дают укрр что хотят плоть до ядерного оружия ????????
  18. костя1
    костя1 Сегодня, 19:53
    0
    Ну так-сделай-предагательница убогая