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Великобритания была вынуждена сократить программу подготовки украинских военных из-за жалоб местных жителей

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Великобритания была вынуждена сократить программу подготовки украинских военных из-за жалоб местных жителей

Великобритания сократила программу подготовки украинских военнослужащих почти на треть по причине жалоб местных жителей, которым надоели постоянные звуки выстрелов и взрывы на территории военной базы. Об этом сообщает The Times.


Украинские военные и так жаловались на программу подготовки, по которой западные военные инструкторы обучают прибывающих из Украины новобранцев, а тут еще и сроки подготовки сократили, причем сразу на треть. Как утверждает британская газета, причиной такого решения стали жалобы жителей города Дангенесс в английском графстве Кент, рядом с которым разместилась военная база Lydd Ranges.

Англичанам до того надоели постоянные взрывы и дым, поднимающийся над полигоном базы, что они накатали несколько коллективных жалоб в городской совет города Лидд, прося принять меры. Те пожаловались выше, в общем, дошло и до Минобороны Великобритании, где постановили сократить программу подготовки украинских военных на 30%, чтобы не мешать местным жителям.

Теперь в Киеве со спокойной душой могут обвинять англичан в неудачах на фронте, поскольку это они своими жалобами не дали подготовить украинских военных.

Стоит отметить, что Великобритания готовила украинских военных по "стандартам НАТО" еще до начала специальной военной операции, после начала СВО британцы открыли учебные центры на своей территории. Изначально Лондон запустил собственную программу подготовки, в дальнейшем еще и присоединился к программе подготовки НАТО.

В то же время, многие украинские военные, прошедшие подготовку на Западе, критиковали ее заявляя, что все то, чему учили, оказалось практически бесполезным. Ни у одной страны НАТО нет опыта войны с противником уровня России, их предел - Афганистан и Ирак.
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13 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:10
    +7
    Чегой-то местные жители недопонимают, оборзели совсем!
    А двери им г... обмазать! Тогда поймут! Ждуны, небось, Путина ждут...
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:32
      0
      Это английский ответ на радостное сообщение из Киева о прорыве первой линии обороны.
      Англы испугались, что у Киева может получиться выдавить русских, после чего подпишут мир.
      А мира англам не надо.
      Так же в ближайшее время стоит ожидать сокращения военной помощи, процентов на 20
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 19:45
      0
      Чегой-то местные жители недопонимают, оборзели совсем!

      Выявить причастных, установить личности, и согласно деРЬмократической процедуре выложить их данные на x0xляцкий специальный сайт - "цензура".
      Пусть англосаксы привыкают, а то поглядите на них, взрывы им мешают овсянку поутрам лопать.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:13
    +3
    Видимо, всех свиней переловили и съели. )) Зато у ВСУшников сбылась « мечта»- побывали в Европе. Не зря скакали.)
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 18:15
    +1
    Как утверждает британская газета, причиной такого решения стали жалобы жителей города Дангенесс в английском графстве Кент, рядом с которым разместилась военная база Lydd Ranges.


    Ну, да можно...особенно когда становиться понятным, что "украинская овчинка выделки не стоит"
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 18:18
    +4
    Заменить практику теорией всего-то делов!

    В освободившееся время пусть отрабатывают в казармах "Пожар", проводят ПХД и уборку территории!

    Четр, аж училище родное вспомнил (смахивает скупую слезу)
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:21
    +2
    Англичанам до того надоели постоянные взрывы и дым, поднимающийся над полигоном базы, что они накатали несколько коллективных жалоб в городской совет города Лидд, прося принять меры.

    Шо? Честно? А сами жалобы представить в прессе можно? А может МО Британии само на себя накатало телегу, чтобы от Киева отвязаться? )))
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:24
    +2
    Ну им повезло, что "военов бобра" из клеток хоть на улицы не выпускают, а то дым да выстрелы им за счастье показались)))
    А так больше всего умилила табличка в немецком центре, объясняющая укропу, что знаки третьего рейха типа свастики, сс и так далее - не просто не приветствуются, а свиней за это будут сажать в германии)))
  7. isv000
    isv000 Сегодня, 18:34
    +2
    Не понял - а до холопов там учений не проводилось совсем?! Британцы - воины с пелёнок? Или на компьютере побеждают всех врагов на свете?!.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:50
    +1
    Город ,скорее посёлок Дангенесс по словам россиян посетившим его это рай для отшельников.В Англии с этим строго,нельзя нарушать вековые традиции ,особенно в такой дыре.А то видишь ли стрельбы устроили - раздражает.И это правильно что жителей слушают.Там нет таких юмористов как в России.Сижу в тырнете в городской соцсети в эпоху ковида,явно слышно автоматные очереди.Спрашиваю что это может быть: Сразу ответ ,с юмором : Да нарушителей карантина в овраге расстреливают.А на самом деле рядом полигон Россгвардии и идут плановые стрельбы.А что у нас творится когда перепёлки летят,такое впечатление что их разрывными патронами бьют.
  9. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:08
    +2
    Ну правильно, страна маленькая, населенная, плотность большая. Стрельнуть толком некуда.
    То-ли дело у нас Тоцкий полигон, а ведь не самый большой
  10. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 19:15
    +1
    Что их готовить? Трупу нужен гроб, тут подготовка не требуется.
  11. лесник1971
    лесник1971 Сегодня, 19:58
    0
    Я еще мог бы понять если бы они обучали моряков ВМСУ - всё таки Британия раньше была великой морской державой (какой- никакой опыт остался).
    Но сухопутные войска никогда не были её сильной стороной, разве что против каких-либо зулусов и папуасов.