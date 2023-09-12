Великобритания сократила программу подготовки украинских военнослужащих почти на треть по причине жалоб местных жителей, которым надоели постоянные звуки выстрелов и взрывы на территории военной базы. Об этом сообщает The Times.Украинские военные и так жаловались на программу подготовки, по которой западные военные инструкторы обучают прибывающих из Украины новобранцев, а тут еще и сроки подготовки сократили, причем сразу на треть. Как утверждает британская газета, причиной такого решения стали жалобы жителей города Дангенесс в английском графстве Кент, рядом с которым разместилась военная база Lydd Ranges.Англичанам до того надоели постоянные взрывы и дым, поднимающийся над полигоном базы, что они накатали несколько коллективных жалоб в городской совет города Лидд, прося принять меры. Те пожаловались выше, в общем, дошло и до Минобороны Великобритании, где постановили сократить программу подготовки украинских военных на 30%, чтобы не мешать местным жителям.Теперь в Киеве со спокойной душой могут обвинять англичан в неудачах на фронте, поскольку это они своими жалобами не дали подготовить украинских военных.Стоит отметить, что Великобритания готовила украинских военных по "стандартам НАТО" еще до начала специальной военной операции, после начала СВО британцы открыли учебные центры на своей территории. Изначально Лондон запустил собственную программу подготовки, в дальнейшем еще и присоединился к программе подготовки НАТО.В то же время, многие украинские военные, прошедшие подготовку на Западе, критиковали ее заявляя, что все то, чему учили, оказалось практически бесполезным. Ни у одной страны НАТО нет опыта войны с противником уровня России, их предел - Афганистан и Ирак.