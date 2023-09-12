«Сколько там наших»: в сети набирает популярность короткометражный фильм о девушке-военном хирурге, вернувшейся после пыток

В соцсетях стремительно набирает популярность видеоролик, сюжет которого рассказывает о девушке-военном хирурге, обратившейся к пластическим хирургам, чтобы избавиться от шрамов, оставшихся у нее на спине вследствие пыток, перенесенных в плену у украинских нацистов.Ярким контрастом представляется другая девушка, показанная в начале ролика, пришедшая, чтобы в очередной раз увеличить свои губы, расплатившись за операцию деньгами своего богатого "папика". Таким образом продемонстрирован контраст между гражданами, для которых на фоне войны, имеющей экзистенциальное значение для России, первоочередными приоритетами являются сиюминутные ценности и совершенно другой категорией людей, готовых пожертвовать всем, даже собственной жизнью, ради Родины.В ролике, который, по сути, является полноценным короткометражным фильмом с законченным и глубоким сюжетом, в кабинет, где ведут прием два молодых пластических хирурга, приходит девушка, желающая устранить шрамы на спине. Хирурги, не знающие, какой характер шрамов у девушки, постоянно шутят и даже решают, кто из них поухаживает за привлекательной пациенткой.Однако, когда в ходе первичного осмотра врачи видят на спине у девушки многочисленные следы пыток. Примечательно, что девушку не беспокоит эстетическая сторона шрамов - для нее приоритетом является стремление избавиться от вырезанной нацистами на спине свастики.В заключительной сцене молодые пластические хирурги вспоминают рассказы своих дедов, которые во время Великой Отечественной войны были вынуждены оперировать под вражескими бомбардировками, решают отправиться на фронт, чтобы там спасать жизни раненых бойцов.Этот короткометражный фильм - сильное произведение. Вряд ли кого-то оставляет равнодушным.