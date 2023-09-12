Украинские паблики сообщили о мощном взрыве в Днепропетровской области

Сегодня вечером в Днепропетровской области произошел мощный взрыв. Об этом сообщают Telegram-каналы российских военных корреспондентов и украинские паблики.По предварительной информации, взрыв произошел в Синельниковском районе.Ранее в Днепропетровской области звучали сирены воздушной тревоги, сообщалось о риске ракетного удара. В пабликах появилась информация, что взрыв произошел на территории Синельниковского рессорного завода, расположенного рядом с железнодорожной станцией Синельниково-1.Кроме того, украинские СМИ сообщили о рисках ракетных ударов по объектам в Харьковской области, а также в Донбассе и Запорожье (на оккупированных ВСУ территориях). По некоторым данным, ВС РФ могут ударить ракетами «Искандер» по неким тыловым объектам ВСУ. Именно об этом пишут сейчас украинские паблики.Российские вооруженные силы продолжают осуществлять массированные атаки целей военного назначения на контролируемых Киевом территориях. Одна из главных задач таких ударов – снижение общего военного потенциала Украины, поскольку ракетными атаками уничтожаются склады с боеприпасами и вооружением, места дислокации личного состава и размещения военной техники, склады топлива, другие инфраструктурные объекты, имеющие важное значение для снабжения воюющей группировки ВСУ.Украинские СМИ из-за жесткой цензуры не сообщают подробную информацию о том, каковы подлинные последствия прилетов российских ракет по объектам на территориях, контролируемых Киевом.