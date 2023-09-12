Военное обозрение
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Украинские паблики сообщили о мощном взрыве в Днепропетровской области

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Украинские паблики сообщили о мощном взрыве в Днепропетровской области

Сегодня вечером в Днепропетровской области произошел мощный взрыв. Об этом сообщают Telegram-каналы российских военных корреспондентов и украинские паблики.


По предварительной информации, взрыв произошел в Синельниковском районе.Ранее в Днепропетровской области звучали сирены воздушной тревоги, сообщалось о риске ракетного удара. В пабликах появилась информация, что взрыв произошел на территории Синельниковского рессорного завода, расположенного рядом с железнодорожной станцией Синельниково-1.

Кроме того, украинские СМИ сообщили о рисках ракетных ударов по объектам в Харьковской области, а также в Донбассе и Запорожье (на оккупированных ВСУ территориях). По некоторым данным, ВС РФ могут ударить ракетами «Искандер» по неким тыловым объектам ВСУ. Именно об этом пишут сейчас украинские паблики.


Российские вооруженные силы продолжают осуществлять массированные атаки целей военного назначения на контролируемых Киевом территориях. Одна из главных задач таких ударов – снижение общего военного потенциала Украины, поскольку ракетными атаками уничтожаются склады с боеприпасами и вооружением, места дислокации личного состава и размещения военной техники, склады топлива, другие инфраструктурные объекты, имеющие важное значение для снабжения воюющей группировки ВСУ.

Украинские СМИ из-за жесткой цензуры не сообщают подробную информацию о том, каковы подлинные последствия прилетов российских ракет по объектам на территориях, контролируемых Киевом.
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8 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:14
    +2
    Склад кондиционеров и гуманитарной помощи. Нельзя их вместе хранить.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:31
      +2
      Не, опять перемога в зраду превратилась - и у командующего рвануло))) Прям когда сидел в раздумьях
    2. ALCA056000
      ALCA056000 Сегодня, 19:51
      0
      Если бы !! Это продукция "рессорного завода" грохнула. "Склад кондиционеров и гуманитарной помощи" разнёс бы вообще всё в округе ))
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:16
    +4
    Для "Искандеров" без разницы- тыл, не тыл. Ты главное скажи куда тебе надо, брат? winked
  3. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 18:32
    +1
    прямо как в анекдоте про ежика и кактус. ВСУки плакали причитали..кололись и продолжали лезть на остров)
  4. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:48
    +1
    Нельзя хранить рессоры в перегруженном состоянии. laughing
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:04
    +1
    Чем вжарить у нас есть. Тут главное разведка должна не зевать.
  6. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 19:09
    +1
    По идее любое предприятие, имеющее вместительные цеха, мощное электроснабжение и станочный парк может использоваться противником для изготовления и ремонта вооружений и боеприпасов -так что цель "законная"