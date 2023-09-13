В ВВС США говорят о нехватке квалифицированных военных лётчиков и тут же объявляют о сокращениях

ВВС США вынуждены существенно сократить число лётчиков, выполняющих задачи боевой подготовки, сообщает ресурс Defense News. Так, по данным американского портала, работы к концу 2023 года лишатся приблизительно 120 военных лётчиков, в то время как ведомству уже 8-й год подряд всё никак не удаётся справиться с поставленной целью по набору и удержанию на службе военнослужащих ВВС в количестве 1470 человек. Вместо этого удалось привлечь 1350, хотя на протяжении многих лет их число постоянно находилось на уровне почти 2 тыс.
Как уточнил официальный представитель ВВС США Бенджамин Фаск, в связи с невыполнением данного плана, ведомство предпримет усилия по достижению вышеуказанных количественных показателей в следующем финансовом году (по крайней мере, рассчитывает на это).
Таким образом, для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда боевые эскадрильи не могут нести боевое дежурство в разных частях света ввиду нехватки лётных кадров, американские ВВС, напротив, приняли решение об оставлении штатных должностей пустыми с тем, чтобы впоследствии назначить на них военных лётчиков (офицеров) с соответствующим опытом.
Однако, как показывает практика, в последнее время немного лучше обстоят дела с подготовкой лётного состава авиации, что обусловлено, прежде всего, ставкой, делающейся на удержание действительно опытных пилотов. Более 650 лётчиков или же 67% от общего числа военнослужащих, удовлетворяющих всем поставленным критериям, всё же удалось привлечь ведомству для службы в ВВС США, хотя и этот показатель пока что не дотягивает до запланированного уровня. Правда нужно признать, что и здесь не обошлось без внедрения мотивационных выплат (бонусов) со стороны государства.
Примечательно, что более 200 лётчиков всё же согласились поступить на контрактную военную службу, с получением годового денежного довольствия в размере 50 тыс $. Всё это стало возможным благодаря запуску властями Штатов летом текущего года программы по удержанию лётчиков.