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В ВВС США говорят о нехватке квалифицированных военных лётчиков и тут же объявляют о сокращениях

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В ВВС США говорят о нехватке квалифицированных военных лётчиков и тут же объявляют о сокращениях

ВВС США вынуждены существенно сократить число лётчиков, выполняющих задачи боевой подготовки, сообщает ресурс Defense News. Так, по данным американского портала, работы к концу 2023 года лишатся приблизительно 120 военных лётчиков, в то время как ведомству уже 8-й год подряд всё никак не удаётся справиться с поставленной целью по набору и удержанию на службе военнослужащих ВВС в количестве 1470 человек. Вместо этого удалось привлечь 1350, хотя на протяжении многих лет их число постоянно находилось на уровне почти 2 тыс.


Как уточнил официальный представитель ВВС США Бенджамин Фаск, в связи с невыполнением данного плана, ведомство предпримет усилия по достижению вышеуказанных количественных показателей в следующем финансовом году (по крайней мере, рассчитывает на это).

Таким образом, для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда боевые эскадрильи не могут нести боевое дежурство в разных частях света ввиду нехватки лётных кадров, американские ВВС, напротив, приняли решение об оставлении штатных должностей пустыми с тем, чтобы впоследствии назначить на них военных лётчиков (офицеров) с соответствующим опытом.

Однако, как показывает практика, в последнее время немного лучше обстоят дела с подготовкой лётного состава авиации, что обусловлено, прежде всего, ставкой, делающейся на удержание действительно опытных пилотов. Более 650 лётчиков или же 67% от общего числа военнослужащих, удовлетворяющих всем поставленным критериям, всё же удалось привлечь ведомству для службы в ВВС США, хотя и этот показатель пока что не дотягивает до запланированного уровня. Правда нужно признать, что и здесь не обошлось без внедрения мотивационных выплат (бонусов) со стороны государства.

Примечательно, что более 200 лётчиков всё же согласились поступить на контрактную военную службу, с получением годового денежного довольствия в размере 50 тыс $. Всё это стало возможным благодаря запуску властями Штатов летом текущего года программы по удержанию лётчиков.
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14 комментариев
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  1. kromer
    kromer Сегодня, 06:54
    +1
    с получением годового денежного довольствия в размере 50 тыс $.


    50/12=4167 $ в месяц?
    В то время когда гражданские пилоты получают 12-15 тысяч в месяц?
    Где то автор ошибся.
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:01
      0
      Автор ошибся в том, что в США не принято считать зарплату в месяц, её там выдают раз в неделю, а сравнивают зарплату за год.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 07:10
        +1
        Цитата: Панкрат25
        Автор ошибся
        ????
        Где вы увидели у него "в месяц"?
        Там русским по белому- "получением годового денежного довольствия в размере 50 тыс $."
    2. IronRonin
      IronRonin Сегодня, 07:03
      +1
      50 тысяч $ это годовая зарплата. Обычно в Америке когда говорят о зарплате имеют ввиду либо годовою, либо почасавую. И 50 тысяч это на самом деле довольно мало (даже если это зарплата с вычетом налогов).
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:19
        0
        Годовая зарплата когт?Летного персонала?Или рядового,стоящего в карауле на стоянке самолетов?По поводу сокращения.Ничего необычного.В любой армии стараются улучшить качество своих ВВС.Кто то показывает низкие результаты,кто то просто косячит.Вот и избавляются
      2. Cypa
        Cypa Сегодня, 07:50
        0
        Это, действительно, что-то очень мало. Я думаю, это голый оклад, без доплат за звание, выслугу и т.п.
    3. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 07:07
      +4
      Да лошки они эти американцы, не умеют готовить лётчиков: пусть учатся у подопечных своих 404ых - пять месяцев и готово lol
      Цитата: kromer
      с получением годового денежного довольствия в размере 50 тыс $. Где то автор ошибся.
      Тут я думаю тонкости подачи: скорее всего речь идет о дополнительных 50к в год, обычно они так это решали.
      Ну зато цивильные обрадуются - там сейчас дикая нехватка лс: American Airlines давеча подняла бонус за подписание контракта до 150к$, ну и зарплата приличная
  2. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:56
    0
    1470 минус 1350 равно 120, математика - точная наука wassat В итоге, сколько человек уволили?!
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:19
    +1
    работы к концу 2023 года лишатся приблизительно 120 военных лётчиков
    А ведь это потенциальные "добровольцы" для ВВС Украины. При своих проблемах американцы зациклились на военной помощи Киеву - парадокс. Значит "победа над Россией" важнее внутренних проблем в стране и в армии в частности.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 07:40
      +1
      Скорее всего эти пилоты не уволены. а "выделены" как раз для Украины.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:23
    +4
    На сайте ВВС США - 50000 $ это подъёмные,бонус,разовая премия ,как хотите так это и понимаете.Выплачивается высокласному специалисту при подписании контракта и скорее всего, сумма уже после выплаты налогов.50 000$ для США это немного для лётчика,сильно не разгуляешься ни дом ни купишь ни толковую машину согласно статуса.100 000$ народ бы к ним потянулся.Но конгрессмены больше своими пенсиями и зарплатами озабочены.Ни чего не напоминает?
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 07:50
    0
    Сокращаемый летный состав сейчас, скорее всего, экстренно отправлен на курсы изучения мовы, потому как обучать летать на F-16 выходцев из укрорейха долго и не перспективно.
  7. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:23
    0
    Закономерно. Зеленый принтер выпускает бумагу немереными волнами. Но до летчиков все равно доходит немного! Что ни делай, а околоармейское воровство при капитализме сдержать невозможно в принципе. Никакие реальные проблемы войск не могут поумерить воровские аппетиты, которые вообще то не имеют границ. Всегда есть личная жадность и орда тех, кому надо регулярно заносить, чтоб не погнали с места грибного и рыбного. До летчиков ли тут?)
  8. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:25
    +1
    у сша скоро будут только дроны летать,а пилоты максимум на земле за джойстиком.
    другое говорят для прессы