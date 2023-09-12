Военное обозрение
Войти Регистрация

Дания анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи, включающего боеприпасы и технику

7
Дания анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи, включающего боеприпасы и технику

В ближайшее время власти Дании передадут Украине очередной пакет военной помощи. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра обороны королевства.


Общая стоимость пакета военной помощи Киеву от Копенгагена составляет 5,8 миллиарда датских крон (833 млн долларов). В состав пакета включили танки, боевые машины пехоты, зенитные орудия, боеприпасы для танков. Копенгаген распределил сумму помощи на три транша. В 2023 году Украина получит помощь на 4,3 млрд крон, в 2024 году – на 1,4 млрд крон, в 2025 году – на 52 млн крон.

В то же время, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что за полтора года конфликта на Украине Копенгаген практически исчерпал свои военные запасы. Поэтому в текущей ситуации королевство видит более оптимальной стратегией осуществление совместных закупок, чтобы удовлетворять потребности Украины в боеприпасах, вооружениях и военной технике.

Ранее стало известно, что Дания направила Украине 10 танков Leopard 1. Кроме того, Копенгаген передает Украине истребители F-16, а также осуществляет подготовку украинских военных специалистов.

С самого начала специальной военной операции Дания принимает активное участие в оказании военной помощи киевскому режиму. Это свидетельствует о недружественной позиции данного государства по отношению к нашей стране и в оптимальном варианте стоило бы, разумеется, дать ответ Дании на ее враждебные действия.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Дании / https://www.forsvaret.dk/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:46
    0
    Как они все эти шавки типа Дании, Эстонии и им подобным крохотным недогосударствам, объединились своей шакальей стаей против России. Интересно, что они будут делать, когда их предаст заморский хозяин??? Хотя наверно покажут свою проститутскую сущность.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:53
      0
      С чего это США кидать таких выгодных союзников ?
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 19:09
        +1
        Чего такого? Не пропадут. Население небольшое, какие- ни какие технологии есть. А сырье наши подгонят за денюжку не большую. У нас же нет такого "око за око, зуб за зуб". Одни толстовцы во власти, ЕПРСТ!
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 18:54
      0
      Цитата: Добрый
      Как они все эти шавки типа Дании, Эстонии и им подобным крохотным недогосударствам, объединились своей шакальей стаей против России. Интересно, что они будут делать, когда их предаст заморский хозяин??? Хотя наверно покажут свою проститутскую сущность.

      Так там не только крохотные недогосударства, но и вполне нормальные типа Польши. Конечно у каждой из этих стран по отдельности армия сильно меньше чем у РФ, но вместе они и без США смогут выставить армию не сильно уступающую армии РФ.
  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:47
    -2
    Матрасники уже намекнули дании, что скоро отожмут у них Гренландию... вот и поделом им.
  3. Germanboy
    Germanboy Сегодня, 18:55
    +2
    Помог бы кто России. Друзья, соседи, партнёры, только нет союзников у России. Хоть ктото бы официально объявил о помощи и поддержки России.
    1. igorlvov
      igorlvov Сегодня, 19:26
      0
      Ким Чен Ын уже спешит на помощь ))) сегодня прибыл
  4. Комментарий был удален.