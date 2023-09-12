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«Горят синим пламенем»: постпред РФ призвал Великобританию рассказать правду о судьбе танков Challenger ВСУ

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«Горят синим пламенем»: постпред РФ призвал Великобританию рассказать правду о судьбе танков Challenger ВСУ

Министерству обороны Великобритании нужно опубликовать новую информацию на своем сайте о судьбе танков Challenger 2, которые ранее были поставлены Лондоном киевскому режиму. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и Совете Безопасности ООН Василий Небензя.


На сайте британского военного ведомства висит старая информация о том, что ни один танк Challenger на Украине не пострадал. Однако в действительности были уничтожены как минимум два танка британского производства. На эту несостыковку и обратил внимание российский дипломат.

Синем пламенем горит поставленная киевскому режиму техника, включая хваленые американские бронетранспортеры Bradley, немецкие танки Leopard, а также британские Challenger

- заявил постпред РФ в ООН на заседании Совета Безопасности международной организации.

Небензя подчеркнул, что пока на Украине «где-то катаются» еще 12 британских танков. Но и их ждет такая же судьба. Кроме того, постпред РФ спрогнозировал подобную судьбу и для танков Abrams американского производства, которые США обещали начать поставлять Украине уже в сентябре текущего года, и для самолетов F-16, которые западные страны обещают передать Киеву после подготовки украинских летчиков.

Ранее многие западные военные эксперты отмечали, что передаваемая странами НАТО военная техника не стала «чудо-оружием» для киевского режима и не сильно помогла ему в проведении контрнаступления украинских формирований.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Cpl Rigg/MOD
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10 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 18:56
    +3
    Да любая техника горит, что их, что наша. Еще не придумали неуязвимой.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:59
      +2
      Цитата: Normann
      Еще не придумали неуязвимой.

      Зато гонору сколько! Что у США, что у стран ЕС,
      1. Некто_Какоевич
        Некто_Какоевич Сегодня, 19:16
        0
        У западных правительств появился лишний повод объяснить гражданам Англии, США и Германии, что их налоги нужно всенепременно пустить на закупку челленжер 3, абрамс х и пантер.
      2. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 19:55
        0
        «Горят синим пламенем»: постпред РФ призвал Великобританию рассказать правду о судьбе танков Challenger ВСУ

        Однако для США и стран "Вашингтонского обкома" ГЛАВНОЕ не в этом!
        Об этом откровенно и цинично высказался Уи́ллард Митт Ро́мни — американский политик, губернатор Массачусетса (2003—2007), сенатор от штата Юта (с 2019).А именно.

        Тут такое дело.
        Митт Ромни, американский сенатор от штата Юта с 2019 гола, давал интервью и сделал следующее заявление:
        - что "5% от оборонного бюджета, которые США тратят на Украину, - это ПОТРЯЧАЮЩЕЕ вложение денег!"
        - Что США за счёт этих средств ослабляют Россию - главного союзника Китая, - и Китай, в свою очередь, начинает себя чувствовать хуже, если у России дела идут плохо.
        - А США за счёт 5%, которые вообще являются 5% от ОБОРОННЫМ бюджетом США, очень хорошо воюют с Россией - и АМЕРИКАНСКИЕ солдаты там, в Украине, НЕ ПОГИБАЮТ. А с ЭТОЙ ФУНКЦИЕЙ хорошо справляются УКАРАИНСКИЕ солдаты, СРАЖАЯСЬ за США!

        См. подробно - Тут такое дело. Ролик от 28,08.2023 продолжительностью 41 сек. Дзен. - https://dzen.ru/video/watch/64ea2f84fb61cc01f18fdb99
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:13
      -2
      Цитата: Normann
      Да любая техника горит, что их, что наша. Еще не придумали неуязвимой.

      Совершенно верно. Любой танк можно подбить или подорвать. Вопром только насколько это запедляет выполнение боеаой задачи.
      1. Fangaro
        Fangaro Сегодня, 19:51
        0
        Арон Заави!
        Доброго Вам здоровья, но следите за письмом. Вы же хорошо своё мнение по-русски излагаете, а тут столько опечаток.
        Словно это и не Вы пишете, а какой то наймит.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:04
    +2
    Надеюсь на заседании СБ ООН от Англии был Фергус Экорсли
    .Он тут разглогольствовал что то он не русофоб,он не хочет поражения России, желает России мира и процветания на англицких условиях.7 лет изучал русскую культуру.Хотел бы посмотреть на его рожу,когда Ненбензя ему про Челенджеры сказал.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:47
    0
    Синем пламенем горит поставленная киевскому режиму техника, включая хваленые американские бронетранспортеры Bradley, немецкие танки Leopard, а также британские Challenger

    Вот прямо так и заявил? "Синем пламенем"?

    Автора текста не мешало бы отправить на переподготовку по русскому языку.
    Такие ошибки в новостях на ВО снижают доверие к самой Новости.
    А уж умышленно это сделано, или по недоразумению, тут редакция сама разберётся.
  4. костя1
    костя1 Сегодня, 19:49
    0
    Господи-два танка подбили-а уж разговоров то
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 19:49
    +1
    Цитата: Normann
    Да любая техника горит, что их, что наша. Еще не придумали неуязвимой.

    Всё логично: в танке есть горючее (если это не электротанк), есть боекомплект (кроме стрельбы чугунными ядрами), а значит он может гореть и взрываться. А уж английский он супертанк или немецкий - финал один. laughing