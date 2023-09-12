«Горят синим пламенем»: постпред РФ призвал Великобританию рассказать правду о судьбе танков Challenger ВСУ

Министерству обороны Великобритании нужно опубликовать новую информацию на своем сайте о судьбе танков Challenger 2, которые ранее были поставлены Лондоном киевскому режиму. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и Совете Безопасности ООН Василий Небензя.
На сайте британского военного ведомства висит старая информация о том, что ни один танк Challenger на Украине не пострадал. Однако в действительности были уничтожены как минимум два танка британского производства. На эту несостыковку и обратил внимание российский дипломат.
Синем пламенем горит поставленная киевскому режиму техника, включая хваленые американские бронетранспортеры Bradley, немецкие танки Leopard, а также британские Challenger
- заявил постпред РФ в ООН на заседании Совета Безопасности международной организации.
Небензя подчеркнул, что пока на Украине «где-то катаются» еще 12 британских танков. Но и их ждет такая же судьба. Кроме того, постпред РФ спрогнозировал подобную судьбу и для танков Abrams американского производства, которые США обещали начать поставлять Украине уже в сентябре текущего года, и для самолетов F-16, которые западные страны обещают передать Киеву после подготовки украинских летчиков.
Ранее многие западные военные эксперты отмечали, что передаваемая странами НАТО военная техника не стала «чудо-оружием» для киевского режима и не сильно помогла ему в проведении контрнаступления украинских формирований.