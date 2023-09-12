Военное обозрение
Войти Регистрация

В Пентагоне снова намекнули Украине, что делать ставку в конфликте с Россией на истребители F-16 не стоит

8
В Пентагоне снова намекнули Украине, что делать ставку в конфликте с Россией на истребители F-16 не стоит

Американские истребители F-16 будут полезны Украине в более долгосрочной перспективе, при полном переходе на вооружения стран НАТО. Об этом заявил генерал Дэвид Олвин, выдвинутый на должность начальника штаба ВВС США.


В Пентагоне снова намекнули Украине, что делать ставку на истребители F-16 не стоит, они не помогут в войне против России. По словам Олвина, США имеют большой опыт эксплуатации боевой авиации и плохого не посоветуют. Поэтому американские военные исходят из того, что самолеты Киеву нужны будут в долгосрочной перспективе, а не "прямо сейчас". Сначала необходимо подготовить необходимую инфраструктуру, обучить технический персонал и пилотов, только потом просить истребители.

Что мы понимаем за счет своих успехов в ВВС и превосходства в воздухе, так это следующее: дело не только в платформе, но и в подготовке. (...) я считаю, что ценность F-16 будет в более долгосрочной перспективе, когда он лучше интегрирован в более крупные Вооруженные силы Украины, а также является символом перехода украинцев к западной военной технике

- заявил генерал.

Судя по заявлению Олвина, американцы не очень-то стремятся передавать истребители F-16 Украине понимая, что их ожидает незавидная участь и потеря статуса после столкновений с российскими истребителями и ПВО. Возможно, что Пентагон будет до последнего тянуть с их поставкой, как и с передачей танков "Абрамс".

Сейчас все упирается в подготовку пилотов и технического персонала, которая переносится все дальше и дальше. По последним данным, обучение первых пилотов начнется в Аризоне только в октябре и займет от полугода до года, после чего Киев и получит первые самолеты. В Киеве заявляют, что украинским пилотам хватит для обучения и пяти месяцев, после чего они будут полностью готовы к боевым действиям.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:03
    +1
    в Киеве думают, что самолет как машина - газ, тормоз и можно ехать. 5 месяцев хватит выучить педали. Ох, и наглотаются они свеже сбитых любых моделей. А генерал - молодец. На перспективу смотрит. Глядишь и некому будет самолеты передавать. Накроется Украина медным тазом.
    1. osp
      osp Сегодня, 19:59
      0
      А Вы не подумали что в Европе есть полно пилотов F-16 находящихся на пенсии или в запасе , с огромным опытом боевых действий в Ираке и Югославии ?
      Им наверняка предложат интересную и высокооплачиваемую работу с острыми ощущениями.
      Такие найдутся - работа не пыльная.
      Как сейчас у украинских Су-24.
      Взять пару "Теней", принести в расчетную точку и скинуть.
      Риск того что обнаружат минимальный или отсутствует.
  2. ASM
    ASM Сегодня, 19:08
    +1
    Да плевать им на Фе16 или что-то иное. Там попил бабла идет полным ходом. Ведь каждый Фе16 не только сам по себе дорого стоит, так ему еще нужны полосы, мастерские, укрытия, подготовка персонала, запчасти и т.д. А это денежные потоки, присосаться к которым голубая мечта любого чиновника.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 19:16
      +1
      Распил бабла это конечно хорошо, и он там без сомнения будет /сначала европейцы и амерцы сбудут отслужившие свой срок Ф-16 по цене как новых, затем сами руководители б Украины продадут их своей армии с наценкой.../ Но главное не в этом. ВСУ позарез нужны хоть какие-нибудь скоростные самолеты, будь то истребители, бомбардировщики, или ещё какие -для запуска западных крылатых ракет "воздух-земля" и противорадиолокационных ХАРМ!
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:17
    +1
    "Американские истребители F-16 будут полезны Украине в более долгосрочной перспективе"(с) "В Пентагоне снова намекнули Украине, что делать ставку на истребители F-16 не стоит, они не помогут в войне против России".(с) what Мужики над женской логикой потешаются, а тут вообще полный аут! Впору женщинам над матрасной логикой угорать!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:24
      0
      [quote=Пленник]Мужики над женской логикой потешаются, а тут вообще полный аут! Впору женщинам над матрасной логикой угорать![/quot
      Трансгендерный синдром, видимо! )))
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 19:56
      0
      Цитата: Пленник
      …над матрасной логикой угорать!
      А нет у них логики, есть поставленные задачи и они прут к ним. Прут поправ все: историю, достоинство, ценность человеческой жизни… Неприятно что одной фразой подтверждают, что совершенно не слушают ВГК, ака Россию. И совсем неприятно должно быть жителям 404ой - их очевидно приговорили быть вечным тараном против России: сейчас не получится, через десять лет еще… Они не оставляют выбора ВГК, надеюсь он их услышит
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:19
    +1
    По словам Олвина, США имеют большой опыт эксплуатации боевой авиации и плохого не посоветуют

    После плохого не посоветуют дальше даже читать не стал.