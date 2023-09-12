В Пентагоне снова намекнули Украине, что делать ставку в конфликте с Россией на истребители F-16 не стоит

Американские истребители F-16 будут полезны Украине в более долгосрочной перспективе, при полном переходе на вооружения стран НАТО. Об этом заявил генерал Дэвид Олвин, выдвинутый на должность начальника штаба ВВС США.
В Пентагоне снова намекнули Украине, что делать ставку на истребители F-16 не стоит, они не помогут в войне против России. По словам Олвина, США имеют большой опыт эксплуатации боевой авиации и плохого не посоветуют. Поэтому американские военные исходят из того, что самолеты Киеву нужны будут в долгосрочной перспективе, а не "прямо сейчас". Сначала необходимо подготовить необходимую инфраструктуру, обучить технический персонал и пилотов, только потом просить истребители.
Что мы понимаем за счет своих успехов в ВВС и превосходства в воздухе, так это следующее: дело не только в платформе, но и в подготовке. (...) я считаю, что ценность F-16 будет в более долгосрочной перспективе, когда он лучше интегрирован в более крупные Вооруженные силы Украины, а также является символом перехода украинцев к западной военной технике
- заявил генерал.
Судя по заявлению Олвина, американцы не очень-то стремятся передавать истребители F-16 Украине понимая, что их ожидает незавидная участь и потеря статуса после столкновений с российскими истребителями и ПВО. Возможно, что Пентагон будет до последнего тянуть с их поставкой, как и с передачей танков "Абрамс".
Сейчас все упирается в подготовку пилотов и технического персонала, которая переносится все дальше и дальше. По последним данным, обучение первых пилотов начнется в Аризоне только в октябре и займет от полугода до года, после чего Киев и получит первые самолеты. В Киеве заявляют, что украинским пилотам хватит для обучения и пяти месяцев, после чего они будут полностью готовы к боевым действиям.