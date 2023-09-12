В Пентагоне снова намекнули Украине, что делать ставку в конфликте с Россией на истребители F-16 не стоит

Что мы понимаем за счет своих успехов в ВВС и превосходства в воздухе, так это следующее: дело не только в платформе, но и в подготовке. (...) я считаю, что ценность F-16 будет в более долгосрочной перспективе, когда он лучше интегрирован в более крупные Вооруженные силы Украины, а также является символом перехода украинцев к западной военной технике

Американские истребители F-16 будут полезны Украине в более долгосрочной перспективе, при полном переходе на вооружения стран НАТО. Об этом заявил генерал Дэвид Олвин, выдвинутый на должность начальника штаба ВВС США.В Пентагоне снова намекнули Украине, что делать ставку на истребители F-16 не стоит, они не помогут в войне против России. По словам Олвина, США имеют большой опыт эксплуатации боевой авиации и плохого не посоветуют. Поэтому американские военные исходят из того, что самолеты Киеву нужны будут в долгосрочной перспективе, а не "прямо сейчас". Сначала необходимо подготовить необходимую инфраструктуру, обучить технический персонал и пилотов, только потом просить истребители.- заявил генерал.Судя по заявлению Олвина, американцы не очень-то стремятся передавать истребители F-16 Украине понимая, что их ожидает незавидная участь и потеря статуса после столкновений с российскими истребителями и ПВО. Возможно, что Пентагон будет до последнего тянуть с их поставкой, как и с передачей танков "Абрамс".Сейчас все упирается в подготовку пилотов и технического персонала, которая переносится все дальше и дальше. По последним данным, обучение первых пилотов начнется в Аризоне только в октябре и займет от полугода до года, после чего Киев и получит первые самолеты. В Киеве заявляют, что украинским пилотам хватит для обучения и пяти месяцев, после чего они будут полностью готовы к боевым действиям.