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Немецкая пресса: Германия не будет выдавать Украине сбежавших от мобилизации мужчин

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Немецкая пресса: Германия не будет выдавать Украине сбежавших от мобилизации мужчин

Власти Германии не будут заниматься выдачей на Украину военнообязанных мужчин, которые могут скрываться на территории этой европейской страны от мобилизации. Об этом сообщает немецкая пресса, ссылаясь на особенности законодательства страны.


В Германии дезертирство и уклонение от военной службы не рассматриваются в качестве причин для выдачи другому государству. Более того, если человек отказывается проходить военную службу из соображений совести, конституция Германии гарантирует ему это право. Для реализации процедуры экстрадиции это становится дополнительным серьезным препятствием.

Таким образом, Германия выдавать Киеву беглых украинских военнообязанных не будет. Ранее руководство Австрии заявило о том, что не будет удовлетворять запросы украинской стороны на выдачу военнообязанных мужчин.

Как и следовало ожидать, в плане экстрадиции военнообязанных Украина сможет рассчитывать, вероятно, лишь на Польшу и страны Прибалтики. В связи с этим можно спрогнозировать отток украинских мужчин – беженцев из Польши и стран Прибалтики в страны Западной Европы.

По крайней мере, для самих скрывающихся от мобилизации украинцев это было бы более оптимальным вариантом, чем находиться в той же Польше, власти которой в любой момент могут отдать распоряжение о задержаниях и экстрадиции украинцев в возрасте 18-60 лет.

Тем более, что присутствие большого количества украинских граждан в стране раздражает многих поляков, уровень украинофобии в польском обществе значительно вырос именно по этой причине.
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16 комментариев
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  1. ASM
    ASM Сегодня, 19:15
    +2
    Ну это понятно. Они турецкоподданых в свое время завозили, а тут белые с христианской ментальностью готовы чистить сортиры, чинить водопроводы, и торговать в ларьках. Это же просто находка для Фрг.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:25
      0
      Вот только среди этих чистильщиков полно русских (по национальности)
      Так что выдадут.
      Но не сразу, вначале поламаются. Как обычно.
      Не забыли ещё их прежние "не дадим"?
      Летального не дадим, снарядов не дадим, танков не дадим, самолётов не дадим, ракет не дадим, ядерного оружия не дадим ...
      Хотя, последнего ещё не было.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 19:32
      +2
      Христианской ментальности у беглых украинцев уже давно нет, как впрочем и у самих немцев. Всё давно позабыто и извращено! И косят от армии они не "по соображениям совести", а просто берегут свою шкуру, причем не без основания! Впрочем укорять их за это не стоит, это действительно не их война, а Запада. Другое дело, потянет ли Германия столько лишних ртов? У неё сейчас кончаются деньги на субсидии даже для своего населения, а тут ещё миллион нахлебников! Скорее всего будут выдавливать экономическими методами: сделают существование украинцев нетерпимым, на грани голода и нищеты -глядишь от безысходности сами поедут восвояси....
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 19:39
        +2
        Как раз эти "лишние рты" (украинцы) а основной своей массе пойдут работать в отличие от тех же арабов. И если не они сами, то их дети ассимилируются и станут "немцами". Сейчас Германия с удовольствием берет семьи с детьми и даже выдает по приезду дополнительные деньги - два раза в год на зимнюю и летнюю одежду (однаразово). А вот в Польше совсем другая ситуация и поляками украинцы в Польше не нужны.
        1. Peter1First
          Peter1First Сегодня, 19:42
          +1
          Германии лишние рабочие руки уже вряд ли нужны: производство скукоживается, жизнь дорожает, потребление падает, безработица растет...
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:17
    +1
    Правильно, всех мужиков заберёт Украина, а кого на работу брать? Женщин с детьми так их ещё самих кормить надо, субсидии выделять.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:19
    0
    Да ладно врать. Спугнуть боятся. А потихоньку уже начали депортировать.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:24
    +1
    Хана. теперь из Англии только такое поголовье набежит... Одно хорошо - от этого стада даже турки свалят в туман, куда угодно, хоть домой в Турцию)
  5. Roust
    Roust Сегодня, 19:25
    +1
    А как же призыв и стремление запада воевать до последнего украинца?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 19:34
      +1
      Цитата: Roust
      А как же призыв и стремление запада воевать до последнего украинца?

      А ничего не отменяется, завтра они пойдут воевать за демократическую Германию. request
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:46
        0
        Цитата: Mavrikiy
        завтра они пойдут воевать за демократическую Германию.

        Как всегда в Канаде laughing Традиция такая - с двух Мировых у них организовалась.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:33
    +1
    Немецкая пресса: Германия не будет выдавать Украине сбежавших от мобилизации мужчин
    recourse Логично. Они же могут из Германии смыться в Россию. feel
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 19:39
      +2
      Во всей Германии сейчас только 2 Русских консульства осталось, и те с сокращенным штатом -так что документы на въезд в Россию долго долго ждать придется, да и на каких основаниях?
  7. A2AD
    A2AD Сегодня, 19:40
    +2
    Тем более, что присутствие большого количества украинских граждан в стране раздражает многих поляков, уровень украинофобии в польском обществе значительно вырос именно по этой причине.

    Так может поляки то лучше знают сволочную сущность xoxлов. Ну ничего, скоро и немчура об этом узнает. И проблемы с арабами им покажутся цветочками. laughing
    Пердолить страшных немок может и не станут. Но то что на шею сядут, еще и ноги свесят. Это и к бабке ходить не надо.
  8. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 19:44
    0
    9 сентября свини запустили свою фашистскую тр.яп.ку, через несколько дней она приземлмлилась в свинарнике ДНР где ей самое место.


  9. костя1
    костя1 Сегодня, 19:47
    0
    Да и флаг вам в руки-кормите украинцев и радуйтесь