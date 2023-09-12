Немецкая пресса: Германия не будет выдавать Украине сбежавших от мобилизации мужчин

Власти Германии не будут заниматься выдачей на Украину военнообязанных мужчин, которые могут скрываться на территории этой европейской страны от мобилизации. Об этом сообщает немецкая пресса, ссылаясь на особенности законодательства страны.В Германии дезертирство и уклонение от военной службы не рассматриваются в качестве причин для выдачи другому государству. Более того, если человек отказывается проходить военную службу из соображений совести, конституция Германии гарантирует ему это право. Для реализации процедуры экстрадиции это становится дополнительным серьезным препятствием.Таким образом, Германия выдавать Киеву беглых украинских военнообязанных не будет. Ранее руководство Австрии заявило о том, что не будет удовлетворять запросы украинской стороны на выдачу военнообязанных мужчин.Как и следовало ожидать, в плане экстрадиции военнообязанных Украина сможет рассчитывать, вероятно, лишь на Польшу и страны Прибалтики. В связи с этим можно спрогнозировать отток украинских мужчин – беженцев из Польши и стран Прибалтики в страны Западной Европы.По крайней мере, для самих скрывающихся от мобилизации украинцев это было бы более оптимальным вариантом, чем находиться в той же Польше, власти которой в любой момент могут отдать распоряжение о задержаниях и экстрадиции украинцев в возрасте 18-60 лет.Тем более, что присутствие большого количества украинских граждан в стране раздражает многих поляков, уровень украинофобии в польском обществе значительно вырос именно по этой причине.