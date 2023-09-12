Сегодня я даю распоряжение комитету палаты начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена

Мы установили, что президент Байден действительно лгал американскому народу по поводу своей осведомленности о зарубежных сделках своей семьи

Нижняя палата американского Конгресса запускает расследование в отношении президента США Джо Байдена в рамках процедуры импичмента. Об этом заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.Как показали собранные в ходе расследования сведения, Джо Байден лгал о том, что ничего не знает о бизнесе членов своей семьи. Между тем, данные показывают, что семейство Байденов замешано в масштабной коррупции, злоупотреблении положением в личных целях и препятствовании правосудию.- заявил Маккарти.На данный момент известно, Байден и члены его семьи незаконно получили порядка 20 млн. долларов через различные подставные компании. Причем имеются данные о примерно 150 подозрительных транзакциях, связанных с семьей Байдена. Многие сделки члены его семьи заключали при посредничестве Джо Байдена, хотя сам он это отрицает.- заявил спикер палаты представителей.Процедура импичмента в отношении Байдена будет проходить на фоне предвыборной компании, об участи в которой он уже объявил. В Белом доме заявили, что у демократов нет никаких доказательств против действующего президента.