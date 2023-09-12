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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти объявил о начале расследования в отношении Джо Байдена в рамках процедуры импичмента

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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти объявил о начале расследования в отношении Джо Байдена в рамках процедуры импичмента

Нижняя палата американского Конгресса запускает расследование в отношении президента США Джо Байдена в рамках процедуры импичмента. Об этом заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.


Как показали собранные в ходе расследования сведения, Джо Байден лгал о том, что ничего не знает о бизнесе членов своей семьи. Между тем, данные показывают, что семейство Байденов замешано в масштабной коррупции, злоупотреблении положением в личных целях и препятствовании правосудию.

Сегодня я даю распоряжение комитету палаты начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена

- заявил Маккарти.

На данный момент известно, Байден и члены его семьи незаконно получили порядка 20 млн. долларов через различные подставные компании. Причем имеются данные о примерно 150 подозрительных транзакциях, связанных с семьей Байдена. Многие сделки члены его семьи заключали при посредничестве Джо Байдена, хотя сам он это отрицает.

Мы установили, что президент Байден действительно лгал американскому народу по поводу своей осведомленности о зарубежных сделках своей семьи

- заявил спикер палаты представителей.

Процедура импичмента в отношении Байдена будет проходить на фоне предвыборной компании, об участи в которой он уже объявил. В Белом доме заявили, что у демократов нет никаких доказательств против действующего президента.
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4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 19:50
    +1
    Байден лгал о том, что ничего не знает о бизнесе членов своей семьи —

    ***
    — Он сначала не знал,а потом забыл ...
    ***
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:52
      0
      Байден в суде скажет что ничего не помнит и ему поверят.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:52
    0
    Сегодня я даю распоряжение комитету палаты начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена
    Я за, но.... recourse Но это подло, дедушке на выборы идти, эх вы...... А год назад вы не знали о коррупции? Как стал хромой уткой, так камнем. Молодец против овец, а против молодца сам овца. fool
  3. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 19:56
    0
    Про 20 миллионов - устаревшая информация. Уже недели две назад конгрессмены на Фокс-ньюз говорили про 50, про использование псевдонимов в переписке, причем Байдены настолько не парились, что много таких писем даже есть в ведении службы Национального архива (в копиях и немного косвенно - но никто ничего даже не думал бояться). Про фиктивные компании, коих было не менее десятка... И это не все!

    В общем, там масштабы коррупции впечатляют! Вперед, Конгресс - в атаку...