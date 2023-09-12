Зеленский подписал указ о начале проверки всех выданных после 24 февраля 2022 года заключений ВВК о негодности к службе в ВСУ

Провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года

На Украине начинается компания по проверке всех заключений о негодности к службе, выданных после 24 февраля 2022 года. Соответствующий указ подписал Зеленский.Глава киевского режима ввел в действие решение СНБО Украины от 30 августа "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Согласно подписанному документу, проверке будут подвергнуты абсолютно все заключения военно-врачебных комиссий, выданные после начала российской спецоперации. Заниматься этим будет СНБО, контроль за выполнением возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.Как заявлялось ранее, в Киеве хотят проверить обоснованность выдачи решений ВВК об инвалидности и непригодности к военной службе. Все это прикрывается заявлениями о коррупции в Центрах территориальной комплектации, но на самом деле, режим ищет возможность поставить под ружье как можно больше народу на фоне проваленной мобилизации. Сейчас ВСУ несут большие потери, а сформировать резервы просто не с кого, желающих служить не очень то много.- заявил по данному поводу Зеленский.Также будет проведена проверка обоснованности выезда за границу украинскими гражданами, признанными негодными или ограниченно пригодными к службе. На это отводится две недели.