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Зеленский подписал указ о начале проверки всех выданных после 24 февраля 2022 года заключений ВВК о негодности к службе в ВСУ

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Зеленский подписал указ о начале проверки всех выданных после 24 февраля 2022 года заключений ВВК о негодности к службе в ВСУ

На Украине начинается компания по проверке всех заключений о негодности к службе, выданных после 24 февраля 2022 года. Соответствующий указ подписал Зеленский.


Глава киевского режима ввел в действие решение СНБО Украины от 30 августа "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Согласно подписанному документу, проверке будут подвергнуты абсолютно все заключения военно-врачебных комиссий, выданные после начала российской спецоперации. Заниматься этим будет СНБО, контроль за выполнением возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Как заявлялось ранее, в Киеве хотят проверить обоснованность выдачи решений ВВК об инвалидности и непригодности к военной службе. Все это прикрывается заявлениями о коррупции в Центрах территориальной комплектации, но на самом деле, режим ищет возможность поставить под ружье как можно больше народу на фоне проваленной мобилизации. Сейчас ВСУ несут большие потери, а сформировать резервы просто не с кого, желающих служить не очень то много.


Провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года

- заявил по данному поводу Зеленский.

Также будет проведена проверка обоснованности выезда за границу украинскими гражданами, признанными негодными или ограниченно пригодными к службе. На это отводится две недели.
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35 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 20:21
    +3
    Зеленский подписал указ о начале проверки всех выданных после 24 февраля 2022 года заключений ВВК о негодности к службе в ВСУ
    fool Зачем так сложно то? "Им бы понедельники взять и отменить " не глядя. request
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 20:51
      0
      Монику Зеленски в военкомат по повестки вызвать и на передовую надо отправить.
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Вчера, 21:17
        0
        Монику Зеленски в военкомат по повестке вызвать и на передовую надо отправить.
        1. Ясная
          Ясная Вчера, 23:16
          +1
          Началась у соседей и в цэ ЕУропе охота на своих грамодян.
          И так получается, что бандеровский режим зеленского не сможет их достать только в России.
    2. Седов
      Седов Вчера, 23:14
      0
      Проверке будут подвергнуты абсолютно все заключения военно-врачебных комиссий, выданные после начала российской спецоперации. Заниматься этим будет СНБО, контроль за выполнением возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

      При всем "богатстве" выданных справок, кому как не ветеринару можно доверить проверку заключений, выданных медиками. Ну а в следующем году список сильно обогатившихся в Окраине будет всё-таки дополнен Даниловым. Коррупцию не победить.
  2. AVESSALOM
    AVESSALOM Вчера, 20:22
    +5
    Гы,гы!ПО второму разу лохов разуют.))Чтобы признать фальшивую справку настоящей,придется опять заплатить проверяющим.Эта музыка будет вечной!
    1. Silver Fox
      Silver Fox Вчера, 20:28
      0
      В чат рулетке пожилой крымчанин был недавно. сын на Украине скрывается от ВСУ. пытался уехать кинули на машину его. квартиру потерял тоже. сейчас по знакомым прячется
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Вчера, 20:54
        +3
        Не туда бежал и не там скрывается. Сам виноват, что головы на плечах не имеет.
    2. Tusv
      Tusv Вчера, 21:10
      +1
      Цитата: AVESSALOM
      Гы,гы!ПО второму разу лохов разуют.))Чтобы признать фальшивую справку настоящей,придется опять заплатить проверяющим.Эта музыка будет вечной!

      В духе апорий Зенона. Почему Украина победит Россию. Половина откупиться, вторая половина "мяса" погибнет. Из первой половины "откупантов" опять половина откупиться, другая в виде "мяса" сгинет. итак далее. В итоге у Украины всегда будет 50 на 50. И деньги и мясо и никогда этот ресурс не закончиться.
      Но! Это все софистика. В реале. Грошей все меньше, а "мясо в ассортименте" скоро закончиться
    3. g1v2
      g1v2 Вчера, 21:30
      0
      Не прокатит. Нужно пушечное мясо. Они реально его не жалеют. Техники последнее время сильно меньше было, а вот штурмовые группы - постоянно идут. Тч самое простое для Зели - забрить всех откупившихся и реальных белобилетников. Это уже полторы сотни тысяч. А он хочет набрать за 3-6 месяцев не менее 300 тыс. Вот и половина будет.
    4. Григорий_Николаев
      Григорий_Николаев Вчера, 22:48
      0
      Ну, дык, министр поменялся, ща его кодле тоже нащибать на недвижимость надо, причём срочно, только заработают уже на укропатриотах, военкомах, и тех кто справки выписывал... Навукраине смена власти это двигатель торговли, со времен свадьбы в Малиновке..
    5. nepunamemuk
      nepunamemuk Вчера, 23:37
      0
      и не только лохов
      придётся заплатить чтобы настоящую не признали фальшивой laughing
  3. Silver Fox
    Silver Fox Вчера, 20:22
    0
    просто инвалидов и больных будут забирать теперь.
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 20:56
      +4
      Кровавый клоун безжалостен к дуракам: доскакались скакуасы.
      1. Ясная
        Ясная Вчера, 23:24
        +1
        Цитата: Николай Иванов_5
        Кровавый клоун безжалостен к дуракам: доскакались скакуасы.

        Доскакались, довыбирались, кричалки доорались, русский язык дозапрещались, мирных граждан на Донбассе доубивались,...
        Чего-то и Путин перестал нам напоминать про братский народ winked
        Похоже, достал этот "брат" и его самого.
  4. Reindeer
    Reindeer Вчера, 20:23
    +1
    ... и проверять будут ровно такие же люди - разве что драть денег будут с военкомов, а не с призывников; можно было бы сказать - ну вот хоть что-то! - но на деле это будет означать только подорожание услуг военкоматов.
  5. svp67
    svp67 Вчера, 20:29
    +5
    Зеленский подписал указ о начале проверки всех выданных после 24 февраля 2022 года заключений ВВК о негодности к службе в ВСУ
    "Квартал 95" в своем "репертуаре". Оцените "шутку", указ подписал человек, сам откосивший от армии...
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 21:05
      0
      Зеленски пляшет Хаву Нагилу с потомками, кто убивал его предков.
    2. Ясная
      Ясная Вчера, 23:26
      +1
      Цитата: svp67
      Зеленский подписал указ о начале проверки всех выданных после 24 февраля 2022 года заключений ВВК о негодности к службе в ВСУ
      "Квартал 95" в своем "репертуаре". Оцените "шутку", указ подписал человек, сам откосивший от армии...

      Ага yes про себя он скажет, как ему и велено: " это другое" request
  6. Андрюха Г
    Андрюха Г Вчера, 20:37
    0
    видать всё совсем плохо в датском королевстве, что полтора года "не замечали" что справки покупались, а после громадных потерь за день прозрели и состряпали указ
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 21:13
      +1
      Андрюха, вы не поняли. Просто у военкомов Лэнд круйзеры, на лысой резине. Пора новые Круйзеры покупать. Не менять же, резину..) Лохов и скакуасов- полно. Скинутся.)
  7. вадим_иванов
    вадим_иванов Вчера, 20:39
    0
    С каким же остервенением он выполняет указ БаЙдарки, убит как можно больше народа украины
    1. Комментарий был удален.
    2. Ясная
      Ясная Вчера, 23:29
      +2
      Цитата: вадим_иванов
      С каким же остервенением он выполняет указ БаЙдарки, убит как можно больше народа украины

      Можно подумать, что Зеленского выбирал народ Зимбабве winked
      Что хотели, то и получили. Поделом!
  8. AlexWar
    AlexWar Вчера, 21:23
    0
    Батальоны откосивших будут набирать. Беда. Люди денег заплатили военкомам, а их обманули, по второму кругу возьмут денег.
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 23:31
      +1
      Цитата: AlexWar
      Батальоны откосивших будут набирать. Беда. Люди денег заплатили военкомам, а их обманули, по второму кругу возьмут денег.

      Почему беда? Может это им в радость.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 21:27
    0
    Честно говоря ,мне их жалко до определённого момента .В экипаже траулера у нас было до 20 человек с Украины. Был друг ,токарь ,золотые руки .Но когда я позвонил, в феврале 2014 года ,как там дела ты с кем .Мне ответили ,это не его номер ! Хотя мы в декабре 2013 года ,где-то час разговаривали за мой счёт.Ярый антисимит,делающий доллары на хасидах. Тут мне интересно,мы больше не платим пенсию удодам заработавшим в России пенсионное содержание.Он вышел на пенсию как и я ,в 50 лет в 2011 году,и на хорошую пенсию .Этот момент до которого мне их жалко,закончился домом профсоюзов в Одессе ,где они снимали эти зверства.И цензор .нет рассыпался 200 тысячными коментариями.
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 23:33
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Честно говоря ,мне их жалко до определённого момента

      Честно говоря, у меня этот момент наступает через... три секунды.
  10. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Вчера, 22:01
    0
    Интересно, а если закончил до 24.02.2022, то не будут проверять? Типа раньше не косил никто?
    1. Федор Рашкин
      Федор Рашкин Вчера, 22:47
      +1
      Имел ввиду закосил, а не закончил. Изменить не получается
      1. Ясная
        Ясная Вчера, 23:35
        +1
        Цитата: Федор Рашкин
        Имел ввиду закосил, а не закончил. Изменить не получается

        У них, вся Украина закосила и пока не закончила. no
  11. alystan
    alystan Вчера, 22:33
    +1
    Ему дозу не выдали похоже, что это он такой погрустневший.
    Или ему сообщили уже про начало импичмента против Байдена?
    Думает бедолага, запускать уже против деда с сыном проверку или еще нет?
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 23:36
      +1
      Цитата: alystan
      Думает бедолага, запускать уже против деда с сыном проверку или еще нет?

      Пусть запускает yes в рамках борьбы с коррупцией на Украине. bully
  12. День победы
    День победы Вчера, 22:52
    0
    Ну хорошо, пускай призовут они ещё 100тыс, но кого, уклонистов которые откупились за деньги, как Вы думаете что они будут делать, как попадут на передовую??? Они деньги заплатили и будут считать себя кинутыми, массовая сдача, бунты, расстрел командиров,самострелы, вот что ждёт такие части.
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 23:39
      +1
      Цитата: День победы
      Ну хорошо, пускай призовут они ещё 100тыс, но кого, уклонистов которые откупились за деньги, как Вы думаете что они будут делать, как попадут на передовую??? Они деньги заплатили и будут считать себя кинутыми, массовая сдача, бунты, расстрел командиров,самострелы, вот что ждёт такие части.

      Как Вам удалось точно описать современного укро-европейца winked
  13. Вадим Голубков
    Вадим Голубков Вчера, 23:59
    0
    Это гидр.Матом не льзя ругаться здесь. С нашего города ушло 600 человек морбилизованных +400 добровольцев . Город 240 000. Сегодня хронил Крёстного 84 года, у Крёстного 3 человека рядом погибжие в СВО парня, 1 ВДВ,, подошёл к ним поклонился перекрестился, Спасибо Братья, Мужики, кладбище огромное. Брат спрашивает, много наших ? Нет, мало, все города.... Смотрю ...Кладбище огромное 3 парня...СВО....И Украина их парни ЛЕС,ЛЕС,ЛЕС, что сними?