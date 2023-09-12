Военное обозрение
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В течение дня взрывы гремели на объектах в оккупированных ВСУ Запорожье и Константиновке

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В течение дня взрывы гремели на объектах в оккупированных ВСУ Запорожье и Константиновке

В течение дня взрывы гремели в оккупированном противником Запорожье. Около 20:00 мск киевские ставленники в Запорожской области заявили о третьем за сутки взрыве в Запорожском районе. Заявлено о том, что использовалась баллистическая ракета. При это обращает на себя внимание формулировка:


Место взрыва устанавливается, но точно известно, что жертв нет.

О том, каким образом стало известно, что жертв нет, если киевский режим, по его же собственным словам, не знает даже точного места взрыва ракеты, не сообщается.

По последним сведениям, сегодня в Запорожье и районе под удары попали объекты размещения личного состава ВСУ, склад боеприпасов и место восстановлением ремонта военной техники. Несколько десятков украинских военнослужащих, включая офицерский состав, ликвидированы.

Стало известно, что вечером 12 сентября взрывы прогремели и в контролируемой войсками киевского режима Константиновке. Напомним, что ранее ВСУ сами нанесли удар по гражданским объектам в этом городе то ли по ошибке, то ли с изначальной целью обвинить в этом российских военных. В итоге обвинили, но даже западные специалисты и СМИ отметили, что ракета прилетела с подконтрольной ВСУ территории. Заявления западных экспертов вызвали бурную реакцию в Киеве, где уже привыкли, что Запад покрывает любые их военные преступления.
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6 комментариев
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  1. Бензорез
    Бензорез Вчера, 21:32
    +3
    "Несколько десятков украинских военнослужащих, включая офицерский состав, ликвидированы."
    Всегда посещал вопрос- о потерях личного состава лично командиры частей докладывают? Откуда берутся сведения?
    Полчаса прошло, наши уже всех посчитали?...
    1. DenD
      DenD Вчера, 22:13
      +3
      На тему осведомленности корреспондентов, уже даже шутить не хочется.
    2. corrado
      corrado Вчера, 23:19
      +2
      Наверно из источников, которые туда нанесли удар. Ведь прежде чем отправить балистическую ракету куда-либо, нужно знать что/кого нужно поразить. Исходя из логики-от разведки. По крайней мере таков должен быть сценарий получения информации. Как на самом деле-одному Богу известно.
  2. LeutnantTom
    LeutnantTom Вчера, 22:42
    0
    А как насчет российских войск в целом, особенно добровольцев?
    Сегодня вечером немецкий канал Military and History на YouTube что-то принёс, Российские волонтеры сообщают: «Павшие гниют на своих позициях, раненых не эвакуируют!».
    Теперь возникает вопрос: правда ли это сообщение или это фейк?

    связь;
    https://telegra.ph/Vzglyad-snizu-Nedostatki-voennoj-sistemy-vyyavlennye-v-hode-raboty-podrazdeleniya-na-SVO-09-08
    1. corrado
      corrado Вчера, 23:30
      +1
      Я сегодня много что на немецких ресурсах почитал. Начитавшись и насмотревшись этих горе-журналистов, создаётся впечатление, что мы уже давно обречены. Что всё у нас русских плохо и печально. Путин завтра впадёт... нет, уже впал в депрессию, а армия загнётся сама. Ущербные.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 00:06
      0
      Личная информация. Это чистая правда, но далеко не всегда возможно эвакуировать павших. Волонтёрам после Победы хватит работы на десятилетия.(((
      Земля пухом и вечная слава.