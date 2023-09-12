Место взрыва устанавливается, но точно известно, что жертв нет.

В течение дня взрывы гремели в оккупированном противником Запорожье. Около 20:00 мск киевские ставленники в Запорожской области заявили о третьем за сутки взрыве в Запорожском районе. Заявлено о том, что использовалась баллистическая ракета. При это обращает на себя внимание формулировка:О том, каким образом стало известно, что жертв нет, если киевский режим, по его же собственным словам, не знает даже точного места взрыва ракеты, не сообщается.По последним сведениям, сегодня в Запорожье и районе под удары попали объекты размещения личного состава ВСУ, склад боеприпасов и место восстановлением ремонта военной техники. Несколько десятков украинских военнослужащих, включая офицерский состав, ликвидированы.Стало известно, что вечером 12 сентября взрывы прогремели и в контролируемой войсками киевского режима Константиновке. Напомним, что ранее ВСУ сами нанесли удар по гражданским объектам в этом городе то ли по ошибке, то ли с изначальной целью обвинить в этом российских военных. В итоге обвинили, но даже западные специалисты и СМИ отметили, что ракета прилетела с подконтрольной ВСУ территории. Заявления западных экспертов вызвали бурную реакцию в Киеве, где уже привыкли, что Запад покрывает любые их военные преступления.