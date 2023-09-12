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В Киеве заявили о серийном выпуске 155-мм колёсной САУ «Богдана» сразу в двух вариантах

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В Киеве заявили о серийном выпуске 155-мм колёсной САУ «Богдана» сразу в двух вариантах

Разработанная на Украине самоходная колесная гаубица 2С22 "Богдана" калибра 155 мм выпускается серийно, причем сразу в нескольких вариантах. Об этом заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.


Украинскую САУ "Богдана" выпускают в двух вариантах, различающихся шасси, это позволило ускорить производство гаубицы и поставку ее в ВСУ на фоне конфликта с Россией. О каких-либо других различиях не сообщается. Ранее сообщалось, что один вариант "Богданы" размещен на шасси МАЗ-6317, а второй - Tatra T815-7. Базовый вариант размещался на шасси "КрАЗа", но от него решили отказаться.

Подчеркивается, что САУ "Богдана" уже поставляется ВСУ и участвует в боевых действиях. При этом количество выпущенных машин не раскрывается, но подчеркивается, что он будет увеличен. Однако предполагается, что никакого серийного производства Киев организовать не смог, ни на своей территории, ни на территории союзников, а ВСУ всего лишь испытывают опытные экземпляры. В пользу этой версии говорит отсутствие новых снимков и видео гаубицы.

Согласно опубликованной разработчиками информации, 155-мм САУ "Богдана" имеет скорострельность 5 выстрелов в минуту, дальность поражения заявлена в 40 км. Возимый боекомплект - 20 снарядов. Время приведения в боевое положение и обратно - 1,5 минуты.

В конце мая сообщалось, что у линии соприкосновения была замечена первая доработанная с учетом опыта боевых действий САУ "Богдана" на шасси МАЗ-6317. Тогда же появилась информация, что "Богдану" предлагают иностранным покупателям в надежде, что кто-то ей заинтересуется и начнет закупать. Для потенциальных иностранных заказчиков Киев предложил "Богдану-3.0" на шасси чешского четырехосного грузовика Tatra T815 8×8. В "железе" такой установки еще нет, но модель разработчики уже представили в феврале на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби.
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18 комментариев
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  1. Germanboy
    Germanboy Вчера, 20:58
    +7
    Белорусь будет поставлять шасси для Богданы? Интересно.
    1. JD1979
      JD1979 Вчера, 21:03
      +1
      А почему собственно нет? Топливо и ГСМ с 2014 исправно поставляли, потом и, если слухи не врали, патронно/снарядный заводик запустили. Потом правда лавку Россия прикрыла с топливом. И если 2022 контакты с Украиной прерваны, то до этого времени поставить кучу шасси от МАЗ или МЗКТ проблем не было, были бы деньги.
      1. DvaParovoza
        DvaParovoza Вчера, 23:57
        0
        Не смеши, если бы шумеры исправно платили за газ и не придумывали бы фикций аля - реверс из гомосятской Европы, то до сих пор получали бы газ (и не только). И отнюдь не из Беларуси. Прикрывальщих уев. Погугли про поставки товаров из России в Украину... Это, как с польскими яблоками - типа беларусы поставляли, а оказалось россияне через различные прокладки организованные в Беларуси российскими же поставщиками. Изучи вопрос, чтоб не писать бредятину.
    2. Andriuha077
      Andriuha077 Вчера, 22:05
      +2
      Всего по состоянию на 2016 год в Беларуси было закуплено 120 грузовиков МАЗ для ВСУ. Кроме этого, черкасский автомобильный концерн "Богдан" собирает аналог МАЗ-6317, который поступает в ВСУ под маркой "Богдан-6317".
      Все ограничилось крупноузловой сборкой. Ставят китайские двигатели и коробку передач, турецкое сцепление.
      Корпорация «Богда́н» — бывшая украинская автомобилестроительная корпорация, была одним из главных производителей на автомобильном рынке Украины. Существовала в 2005 – 2021 годах.
      Отсюда название САУ?
      Оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом WP10.380E32 компании WeichalPower, рабочим объемом 9,726 л и мощностью 380 л.с. и КПП компании FastGear.
      С начала 2000х годов на автомобили семейства МАЗ-6317 устанавливались двигатели ЯМЗ.
      1. михаилл
        михаилл Вчера, 22:33
        +3
        Цитата: Andriuha077
        Всего по состоянию на 2016 год в Беларуси было закуплено 120 грузовиков МАЗ для ВСУ.

        А не все равно ли, куда немецкую пушку прикручивать? Лишь бы машина имела подходящую грузоподьемность и немножко проходимости.
        Или на Украине начали сверлить и строгать лейнера на 155мм?
        1. Andriuha077
          Andriuha077 Вчера, 23:57
          0
          Кто их знает. По данным Defense Express, ствол изготовлен на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.
          1954 год
          Завершена сборка уникального глубокорасточного станка 2959 для расточки отверстий диаметром до 1300 мм, длиной до 30 м. Длина станка 95 м
          1974 год
          Выпущен уникальный глубокорасточной станок КЖ 1940
          1987 год
          Выпущен первый глубокорасточной станок КЖ2850.400Ф1 по заказу и документации фирмы Воленберг
          2005 год
          Изготовлен глубокорасточной станок для обработки деталей из титановых сплавов модели КЖ1917.07
          С мест сообщают о яркой вспышке и серии мощных взрывов в Краматорске. Удары (по первым данным — Искандеров) также пришлись по Славяно-Краматорской агломерации.
      2. DvaParovoza
        DvaParovoza Вчера, 23:47
        +1
        Не грузовики закупались, а машинокомплекты.
        На XII Международной выставке «Зброя та безпека» 22-25 сентября 2015 года в Киеве было объявлено о намерении наладить лицензионную сборку МАЗ-6317 на производственных мощностях компании «Богдан» в Черкассах. Вместе с данной моделью из белорусских машинокомплектов предполагалось выпускать армейский МАЗ-5316 (4х4) и седельный тягач МАЗ-6425 (6х6). Естественно, ни о какой эмблеме зубра не могло быть и речи: грузовики получили название «Богдан-6317», «Богдан-6315», «Богдан-6425». На старте проекта в 2016 году были закуплены 120 машинокомплектов.
        Кстати, у «Фантомаса»(МАЗ-6317) есть несколько модификаций. Например, МАЗ-6317-021 и МАЗ-63172 с двигателем ТМЗ-8421 Тутаевского моторного завода мощностью 360 л. с. Часть машин комплектуют силовыми агрегатами Ярославского моторного завода ЯМЗ-7511 с потенциалом в 400 л. с. и ЯМЗ-6585 с отдачей в 420 л. с.
        https://5koleso.ru/avtopark/gruzoviki/po-prozvishhu-fantomas-istoriya-vezdehoda-maz-6317/
  2. Bingo
    Bingo Вчера, 21:05
    +4
    Ну вот! Мне как-то тут кто-то говорил, что у Богданы все окей с механизацией. Смотрю на фото - и досылателя не вижу, а снаряд кидать - пусть и не выше головы, а на уровне головы, но тоже веселого мало - он 50-60 кило, в зависимости от того, какой! Руки нафиг отвалятся, какая там еще скорострельность?!
    1. Enceladus
      Enceladus Вчера, 21:09
      +4
      Надеются, что будут поставки негров из штатов wassat
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 21:10
      +3
      но тоже веселого мало - он 50-60 кило, в зависимости от того, какой!
      Как в "Абрамсах" там будет негр - заряжающий. Поставляется вместе со стволами, т. к. стволов шумеры никогда не делали.
  3. Бензорез
    Бензорез Вчера, 21:23
    +2
    "В Киеве заявили о серийном выпуске 155-мм колёсной САУ «Богдана» сразу в двух вариантах"
    Ну вот, Киев тоже трудится. Куёт так сказать железо. Не теряет время зря.
    А у нас - что?
    Три месяца думали- а не загрузить ли завод оборонзаказом?
    Вроде надумали... feel
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Вчера, 21:26
    +1
    фотка прикольная...чел на переднем плане пытается убежать хватая каску..другой его тормазит...видать он что то знает про богдану
  5. AVESSALOM
    AVESSALOM Вчера, 21:34
    +5
    Инфраструктура цела,отчего же не запустить?Шел второй год войны..
  6. opuonmed
    opuonmed Вчера, 21:39
    +3
    Разработанная на Украине самоходная колесная гаубица 2С22 "Богдана" калибра 155 мм выпускается серийно, причем сразу в нескольких вариантах. Об этом заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.
    если это так то чем РФ думает ?????????? попой ???????????????
    1. Олег Апушкин
      Олег Апушкин Вчера, 22:20
      -1
      Они не думают, а участвуют. Не зря предатель колхоза Беларусь не признаёт Крым итд.
  7. alystan
    alystan Вчера, 22:37
    +1
    И где расположена эта компания "Украинская бронетехника" никто конечно же не знает?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 00:00
      0
      Цитата: alystan
      И где расположена эта компания "Украинская бронетехника" никто конечно же не знает?

      Кроме Нарышкина все знают.
  8. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Вчера, 23:35
    +1
    Тогда же появилась информация, что "Богдану" предлагают иностранным покупателям в надежде, что кто-то ей заинтересуется и начнет закупать. Для потенциальных иностранных заказчиков Киев предложил "Богдану-3.0" на шасси чешского четырехосного грузовика Tatra T815 8×8.

    И вот кто ещё скажет, что мы разные народы? Свои войска выгребают со складов раритеты времен черно-белого кино, зато "для потенциальных заказчиков" любую позу готовы принять. Что те, что эти.