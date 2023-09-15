Почему народ уважает Сталина

Рост популярности Сталина и СССР
По данным опроса Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), о Сталине положительно отзываются 65 % опрошенных, отрицательно – 20 %. Причем показатель одобрения вырос с начала нулевых почти в 1,5 раза.
Это практически совпадает с результатами последних опросов других исследовательских центров, из которых также очевидно, что Сталин находится на пике рейтинга, сильно прибавив по сравнению с началом 2000-х годов. Так, по одному из последних социологических опросов, число тех, кто относится к советскому генералиссимусу с уважением (47 %), восхищением (7 %) и симпатией (9 %), достигает 63 %. Еще 23 % говорят о безразличии. Интересно, что по итогам опроса Russian Field ему почти не уступает Леонид Брежнев – 61 % положительных и 17 % отрицательных оценок.
Таким образом, простой народ в России положительно и высоко оценивает деятельность двух советских лидеров – Сталина и Брежнева. При Сталине мы стали индустриальной и военной сверхдержавой с атомным оружием, выиграли Великую Отечественную войну, разгромили Японию. Сталинский СССР предложил человечеству альтернативный глобальный проект на основе социальной справедливости. Это позволило создать свою сферу влияния на планете – соцлагерь, плюс дружественные страны третьего мира (к примеру Индия).
При Брежневе был «золотой век» советского общества, стабильность, мир и порядок, последовательное развитие народного хозяйства, при постоянном повышении уровня благосостояния народа. С коллективным Западом паритет в военной, космической и технологической сферах.
Образ будущего
Почему образ Сталина популярен у народа?
Ответ в том, что у РФ нет образа будущего, своей концепции (замысла) жизнеустройства. После развала СССР верхушка РФ так или иначе стала следовать в русле западного проекта развития, который, в сущности, стал глобальным. Это паразитическая, грабительская формация – капитализм, с разделением людей на «избранных»-богатых, обеспеченных и «неудачников», рабов-потребителей.
Как признался в этом году глава РФ В. Путин – «Россия раньше пыталась стать для западных стран «своей», «буржуинской», в том числе была готова вступить в НАТО».
Намного раньше, ещё в декабре 1999 года была обнародована теоретическая статья тогдашнего премьер-министра В. Путина «Россия на рубеже тысячелетий», в которой он первой целью догоняющего развития РФ указал Португалию: «Для того чтобы достичь душевого производства ВВП на уровне современных Португалии и Испании – стран, не относящихся к лидерам мировой экономики, нам понадобится примерно 15 лет при темпах прироста ВВП не менее 8 % в год».
Ориентируясь на западный проект, европейскую цивилизацию, российская «элитка», не имея своего образа будущего, стала искать его в прошлом. Нашла в Российской империи – т. н. балы и хруст французской булки. Российская империя продавала сырьё в Европу. Дичайшее социальное разделение общества, когда избранные образованные сословия и социальные группы были своего рода европейцами-колонизаторами в дикой, преимущественной крестьянско-лапотной России. Основными языками элиты были немецкий, французский и английский. Аристократы, хозяева банков, заводов, пароходов и латифундий годами или даже большую часть жизни жили в Париже, Берлине и Цюрихе, пока на них работали батраки, крестьяне и рабочие. В ужасных условиях, при средней продолжительности жизни в 30–35 лет. Когда дворяне и представители интеллигенции жили вдвое больше.
Отсюда такая любовь к белым генералам. В частности, к Деникину или Колчаку. В 2016 году Петербурге установили памятную доску в честь финского фельдмаршала Карла Маннергейма. В церемонии установки мемориала принял участие глава администрации Кремля Сергей Иванов и министр культуры РФ Владимир Мединский. Хотя для большинства патриотов, россиян, которые помнят историю, Маннергейм вместе с Гитлером установил блокаду Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч мирных жителей.
Элитке РФ, новым хозяевам банков, заводов, пароходов и газет очень хотелось стать своего рода «новыми дворянами». Избранной и неприкосновенной кастой среди «дремучего» народа.
Отсюда, кстати, и оптимизация образования. Так, один из нынешних идеологов и кумиров элитки В. Жириновский в 2012 году заявил: «Чем лучше образование, тем быстрее совершится революция и уничтожит тех, кто ввел эту систему образования. Поэтому у власти срабатывает инстинкт самосохранения, она вводит пониженный уровень образования».
Социальная справедливость
Понятно, что российскому обществу, которое ещё многое сохранило от русской и советской культуры и уровня образования, всё это очень не нравится. Народ видит в прошлом другой образ будущего – общество знания, служения и созидания. Где человек не потребитель-раб, а творец-созидатель. Общество социальной справедливости и этики совести, где рабочий-стахановец, летчик-ас, профессор и учёный мог зарабатывать больше министра СССР. Где работали социальные лифты, и можно было получить образование согласно своему интеллектуальному потенциалу, и 10-й ребенок в семье крестьянина и рабочего мог стать академиком, маршалом и космонавтом.
Сталинский СССР намного более отвечает народному запросу на справедливость, правду – основной код-матрица Русской цивилизации и русского суперэтноса. В этом несовпадение образов будущего новой российской знати и народа. Это же коренное противоречие между двумя «народами» Российской империи – знатью и глубинным народом, и стало базовой предпосылкой катастрофы 1917 года.
Либеральная, прозападная общественность, начиная с перестройки, активно очерняла, поливала грязью образ Сталина, вообще его эпоху. Победы пытались превратить в поражения, успехи в неудачи. Дошли до сравнения Сталина с Гитлером, сталинского СССР с Третьим рейхом. Либеральная, западная пропаганда создала образ Сталина-людоеда, худшего персонажа в истории человечества.
Однако народ сохранил иной образ. Маятник качнулся обратно. Да, репрессии были, но кто попал под чистки – пятая колонна, басмачи, бандеровцы, прибалтийские нацисты, троцкисты, воры, саботажники. За то было то, чего нет сейчас – справедливость, высочайшая ответственность власти перед народом (за провалы карали вплоть до высшей меры), быстрый рост народного хозяйства, низкие цены и регулярное понижение цен на основные товары, бесплатное жилье. Лучшее в мире образование. Прорывные проекты, нацеленные в будущее. Лучшая армия в мире. Сверхдержава, социалистическое содружество. Китай был младшим братом. Все в мире уважали русских, даже враги.
Отсюда полное несовпадение образов будущего в прошлом между элиткой и народом. Отсюда и отношение к Сталину. Две трети страны как минимум его уважает. Представители же новой знати его ненавидят. Правда, в последнее время пытаются «приватизировать» образ великого вождя.
Образ будущего Русского мира должен иметь в основании базовые для народа коды – справедливость-правда, этика совести. Попытка включить Россию и русский народ в западный «цифровой концлагерь» или китайский «социальный рейтинг» кончится очень плачевно. Россия «буржуинской» не будет.