Производство танков Т-80 с нуля: заявление весьма интересное

«Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых».

Нам нужно больше танков



Модернизация танков Т-62М



Эшелон модернизированных Т-80БВМ