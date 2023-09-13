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Ракетная атака ВСУ привела к пожару на объекте в Севастополе

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Ракетная атака ВСУ привела к пожару на объекте в Севастополе

Севастопольский губернатоор Михаил Развожаев подтверждает ночную ракетную атаку со стороны украинского режима на город. Атака была совершена в начале четвёртого в ночь на среду, 13 сентября.


В ТГ-канале губернатор Севастополя пишет, что в результате атаки вспыхнул пожар в районе Южной бухты.

Развожаев:

ПВО отработало. Пожар не на гражданском объекте. Пожару присвоен 4 класс опасности.

Михаил Развожаев попросил сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации.

Позже севастопольский губернатор отметил, что пожар возник на южной площадке Севморзавода. Пострадало в результате пожара в общей сложности 24 человека, у четырёх из которых диагностировано состояние средней тяжести.

Развожаев также призвал местных жителей на выкладывать видео об инциденте, чтобы тем самым не помогать врагу.

В ТГ региональный чиновник разместил фотографию с места инцидента, на котором показана борьба с огнём на объекте. Оно использовано в данном материале.

О типе ракеты, которую использовали для нанесения удара ВСУ, на данный момент не сообщается. Высказаны предположения относительно того, что это могла быть ракета комплекса «Нептун».
Использованы фотографии:
ТГ/Развожаев
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34 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:10
    +6
    Есть факт нанесения удара.Что летело и куда целились,уже вторично.К сожалению есть другой факт-на упреждение не работаем,только по случившемуся
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 06:22
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      упреждение не работаем,только по случившемуся

      Для этого нужна мощная воздушная или космическая разведка с автоматической интеграцией с ударным вооружением. Время реакции такой системы должно быть несколько минут. Сейчас же, полученную информацию по целям проверяют по нескольм независимым источникам. А это часы! Время за которое батарея может несколько раз выполнить пуски и сменить место дислокации.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:33
      0
      Однако попало куда то очень прилично.
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 06:52
      +5
      на упреждение не работаем,только по случившемуся

      Как может ПВО отработать "по случившемуся"? И как она может отработать "на упреждение"? belay
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:12
    +10
    Из вражьих ресурсов придётся узнавать подробности происшедшего.
    ПВО Севастополя не смогло отбить ракетную атаку, есть повод поразмыслить почему. what
    Нептун или американская ракета?
    Во всяком случае я думаю наведение осуществлялось американцами или британцами...только у них есть такие возможности.
    1. Eug
      Eug Сегодня, 06:23
      +3
      Неизвестно, сколько летело и сколько сбили, как по мне, Украина будет (или уже) активно пользоваться ложными целями, которые недавно получила, а пока еще ПВО научится их распознавать.. грустно.
    2. Комментарий был удален.
    3. Серж9901
      Серж9901 Сегодня, 07:10
      +3
      Это таурус (имхо) , ждем атакмсы( у них точность получше и дальность на сотню побольше ) , ну , и заявлений самого о "по плану" и " потери у них огромные" . Володя , мне плевать на потери попрошаек , ты присоединил Крым , ты у руля десятки лет , где гарантия гаранта безопасности для собственного народа ? Ау, любезный друг? Найми, наконец , нормального начальника войск вместо бурята - хоть Суровикина, хоть Теплинского - и займись своей , своей , своей (затеянной по бездарным замыслам герасимовых и медведчуков и твоей, Вова, доверчивости/близорукости) СВО всерьез , вспомни про "сортир" и проч. Ты же - офицер, трах ,тарарах , голосовали за тебя , надеялись (словил себя на мысли о прошедшем времени) ... Жалко ребят геройских , вместо них привозят чурок ( Господи, помилуй мя ,грешнаго) на плановой основе ...
      1. marc75
        marc75 Сегодня, 07:51
        +2
        Отправил Ваше сообщение на сайт администрации Президента, Вы же к нему обращайтесь? Здесь вас Верховный не прочитает.
        1. Серж9901
          Серж9901 Сегодня, 07:56
          +1
          Спасибо, коллега, периодически к ним обращаюсь тоже ( могу подкинуть ссылочки) , не любят правды , крутятся, а кому легко ?( А "верховный не прочитает" - зря , считают программы ( сам там тружусь) , и наш с вами голос будет засчитан, только вот услышан ли)
  3. 30 вис
    30 вис Сегодня, 06:16
    +34
    Где то около трёх ночи проснулся от взрыва в небе . Мощный , сильный . Затем ещё около пяти -шести взрывов . Работало наше ПВО сбили над городом . Смотрел в окно Огненый шар в небе , один , второй и т.д.д . Так , что могло быть всё намного страшней . Район Килен Балки . Это 13 судоремонтный завод , причалы военных кораблей , жилые кварталы , частный сектор ,дачи , а рядом 30 плав док и т.д. . Так , что всё могло быть намного хуже . Наши Флот и ПВО отработали хорошо , не смотря на пропущенный удар по какому то объекту . *Говорят Нептун летел ? Ну , не знаю ... Вопрос сколько их летело ? Явно не одна ракета . Нептуны ли это ? Значит дождались от "милых am партнёров " каких то ракет .. вундер вафель ... Здесь многие пишут , не надо Зелю трогать , это ни чего не решает .... Решает ! Сильно решает . Эта па д ла жить не должна . , а так же снести натовских советников их посольства на хазарестане - бандеролянде , уничтожить их к едрене матере ! А иначе дождёмся . какой нибудь страшной трагедии в наших городах ... .. , доиграемся в миролюбие ...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 06:45
      +2
      hi 30вис если внимательно присмотреться к фотографии - на заднем плане горит судно,по фальштрубе и ПСН-10 ,можно определить какое.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 06:54
        +2
        Там сплошные стенки , где стоят корабли . Много старых не ходячих . Есть жидоукровские брошенные в 2014 году . Вообще Севастопольская бухта это не только памятник затопленным кораблям и приморский бульвар . Это военно морская база !!!! Не курорт , не пляж , не город у моря это база флота России ! Многие этого не понимают ... Ах море тёплое , персики и чебуреки ... Этот город кость в горле, которая рвёт им горлянку на смерть ... у пин досов и бандеровцев . Этот город слава России ! soldier
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 07:12
          +1
          30 вис.Посмотрел после ваших слов " спутник" по заводу.Да уж место лакомое для ВСУ.Ваше предположение о чём то новом у ВСУ имеет место и даже очень,в тот район просто так не залетишь.По доступному фото и видео ясно что горит.Дальше уже нельзя обсуждать.Могло быть действительно хуже. soldier
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:21
    +14
    Ракетные удары ... ПВО не может отразить все и всегда.
    Что сказать... приходится вспоминать про самую лучшую ПВО на свете, т. е. про свои "танки на аэродромах противника"...
    Никто ничего лучше пока не придумал, не создал.
  5. Комментарий был удален.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:23
    +8
    ПВО отработало. Пожар не на гражданском объекте
    Судя по комментарию губернатора ПВО отработало в результате чего пожар не на гражданском объекте. Губернатору следовало бы внимательно относиться к тому, что и как он пишет. Пожар на заводе, который очевидно и был целью удара. К сожалению удары с украинкой стороны будут продолжаться - война. Значит с нашей стороны необходимо в хлам раздолбить украинские порты, заводы, которые почему-то до сих пор работают в т.ч. на нужды ВСУ и др. инфраструктуру.
    1. Алексий
      Алексий Сегодня, 06:35
      +2
      На всю инфраструктуру ракет не хватит. А вот искать болевые точки и бить по ним - это нужно делать. Кстати, согласен с коментарием выше: пока верхушка бандерстана, а в частности клоун, буду чувствовать себя в безопасности - толку не будет. Все эти бодания на фронте только увеличивают число потерь с обеих сторон.
      1. Vrotkompot
        Vrotkompot Сегодня, 06:48
        -2
        В какой безопасности они себя чувствуют? Зеля все почти видео из бункеров снимает. Летает только на военных самолетах НАТО.
  7. Tim666
    Tim666 Сегодня, 06:29
    -4
    Цитата: 30 вис
    Где то около трёх ночи проснулся от взрыва в небе . Мощный , сильный . Затем ещё около пяти -шести взрывов . Работало наше ПВО сбили над городом . Смотрел в окно Огненый шар в небе , один , второй и т.д.д . Так , что могло быть всё намного страшней . Район Килен Балки . Это 13 судоремонтный завод , причалы военных кораблей , жилые кварталы , частный сектор ,дачи , а рядом 30 плав док и т.д. . Так , что всё могло быть намного хуже . Наши Флот и ПВО отработали хорошо , не смотря на пропущенный удар по какому то объекту . *Говорят Нептун летел ? Ну , не знаю ... Вопрос сколько их летело ? Явно не одна ракета . Нептуны ли это ? Значит дождались от "милых am партнёров " каких то ракет .. вундер вафель ... Здесь многие пишут , не надо Зелю трогать , это ни чего не решает .... Решает ! Сильно решает . Эта па д ла жить не должна . , а так же снести натовских советников их посольства на хазарестане - бандеролянде , уничтожить их к едрене матере ! А иначе дождёмся . какой нибудь страшной трагедии в наших городах ... .. , доиграемся в миролюбие ...

    Зеля в надёжном бомбоубежище,как ему и положено, а удивляться прилетам... в Киеве говорят уже не удивляются, в Белгороде почти не удивляются, СВО идёт если вы не знали... А лучше не причитайте а гоу в войска, тем более что для добровольцев ограничений по возрасту нету.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 07:02
      +2
      Цитата: Tim666
      А лучше не причитайте а гоу в войска, тем более что для добровольцев ограничений по возрасту нету.

      Я мил "друг " своё отслужил . Сполна . И не отказываюсь встать на защиту России . А ты пишешь из горящего танка ? Штурмовик ? Или из Дубая - израИля ?
  8. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:29
    -2
    Интересно каким образом туда ракеты долетели? Где дозорные корабли в черном море? Видимо опять с с украинских портов прилет, нужна ответка.
  9. Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь Сегодня, 06:32
    -1
    Первое и главное: не читать украинские источники. Их задача: преувеличивать последствия атаки и запугать россиян, чтобы они подняли мятеж. Во время ВОВ за чтение и прослушивание, а тем более за распространение вражеской пропаганды следовало суровое наказание. Теперь же некоторые лезут к врагу "за подробностями". Вы в своём уме? В войну Совинформбюро сообщало кратко: идут бои местного значения. И только малодушные и сволочи, прячась от нормальных людей, пытались слушать "подробности с той стороны".
    1. monetam
      monetam Сегодня, 06:41
      -1
      Согласен с вами. Тошно читать этих всепропальщиков , да вольных и невольных пособников ЦИПСО.
    2. Ив762
      Ив762 Сегодня, 06:47
      0
      "В результате ночной ракетной атаки возник пожар Севморзаводе, пострадали 24 человека, сообщил губернатор Развожаев..."
      (https://news.mail.ru/incident/57798824/?frommail=1)
      Т.е. таки попали, и попали во что-то серьёзное.
  10. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 06:42
    -3
    всё что летело прилетело,пво видимо привыкло к бпла,а тут ракеты... 2-3 прилёта по заводу, не спится с 3 часов ночи,было громко
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 06:59
      -3
      Цитата: igorlvov
      всё что летело прилетело,пво видимо привыкло к бпла,а тут ракеты... 2-3 прилёта по заводу, не спится с 3 часов ночи,было громко

      Хоре хню разгонять ! Дезинформатор блин ... А ещё в Севастополе живёшь !
  11. НСВ
    НСВ Сегодня, 06:53
    +1
    Каждый свиноголовый должен быть закопан и стать гумосом!!!Иного выбора нет!!!
  12. Ольга Чердак
    Ольга Чердак Сегодня, 07:07
    0
    От ов ракеты дошли наверняка, мрази!!!!
  13. walton
    walton Сегодня, 07:13
    0
    О типе ракеты, которую использовали для нанесения удара ВСУ, на данный момент не сообщается..

    Блин, только у меня возникает куча вопросов к ... задолбусь перечислять!?
  14. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:16
    +1
    Враг клевещет, что прилетело по БДК... Брехня, конечно, не могли они попасть, ведь Зеленский в истерике от сокращающейся поддержки партнёров, да и моральный дух бандеровцев падает ниже плинтуса каждый день всё глубже...
  15. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 07:19
    0
    Простая математика ( не матан) : на всю Россию ПВО - не хватит . Не хватит, не закроем . Надо что-то делать . План есть ? ( и не надо про "де.." , это для малышей в детсаду и едросов необразованных)
  16. Tim666
    Tim666 Сегодня, 07:41
    +1
    Цитата: 30 вис
    Цитата: Tim666
    А лучше не причитайте а гоу в войска, тем более что для добровольцев ограничений по возрасту нету.

    Я мил "друг " своё отслужил . Сполна . И не отказываюсь встать на защиту России . А ты пишешь из горящего танка ? Штурмовик ? Или из Дубая - израИля ?

    Не отказываемся но и желанием не горим, типа мы свое отслужили, нас не призовут- знакомо, проходили. Самые ярые щелкатели Леопардов и Брэдли.
    К сожалению не из Израиля и не из Дубая, национальность не та и деньгами на Дубай не разжился, а вот в танке гореть желания нету, и другим не желаю, хотя в Т-72 большой шанс умереть мгновенно, когда БК рванет.
  17. Tim666
    Tim666 Сегодня, 07:46
    0
    Цитата: Серж9901
    Простая математика ( не матан) : на всю Россию ПВО - не хватит . Не хватит, не закроем . Надо что-то делать . План есть ? ( и не надо про "де.." , это для малышей в детсаду и едросов необразованных)

    Вы забыли что все идёт по плану? Если по плану, то он есть- логично ведь?
  18. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:50
    +1
    Цитата: Юрась_Беларусь
    Теперь же некоторые лезут к врагу "за подробностями". Вы в своём уме?

    Мы то в своём уме...
    Вспомните ещё как Совинфорбюро сообщало каждый день об оставлении советских городов каждый день и бесконечная вереница беженцев в глубину страну...вы хотите чтобы мы все это забыли по вашей прихоти.
    Идёт СВО, а не война... и Сталина у нас нет, нет Жукова, Рокоссовского, Василевского, Толбухина.
    Есть Путин, Шойгу... и генералы среди которых Суворовых, Кутузовых, Жуковых я пока не наблюдаю... request, вижу пока героизм простых солдат и офицеров нашей армии,вытягивающих эту СВО невероятным усилиями.
    Надеюсь все таки что в этом СВО наступит коренной перелом в нашу пользу после истощения ресурсов Украины и НАТО...
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Надеюсь все таки что в этом СВО наступит коренной перелом в нашу пользу после истощения ресурсов Украины и НАТО...

      Ну, у Украины ресурсы закончились уже давно, а вот на истощение ресурсов НАТО рассчитывать не стоит. Они ведь тоже могут сказать "мы всерьез ничего не начинали", один взвод Челенджеров и эскадрилья старых F-16 - это вообще ниочем в споре России и НАТО.
      А исходя из этого, нечего тут ждать, кончать пора с ними.