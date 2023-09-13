Ракетная атака ВСУ привела к пожару на объекте в Севастополе

ПВО отработало. Пожар не на гражданском объекте. Пожару присвоен 4 класс опасности.

Севастопольский губернатоор Михаил Развожаев подтверждает ночную ракетную атаку со стороны украинского режима на город. Атака была совершена в начале четвёртого в ночь на среду, 13 сентября.В ТГ-канале губернатор Севастополя пишет, что в результате атаки вспыхнул пожар в районе Южной бухты.Развожаев:Михаил Развожаев попросил сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации.Позже севастопольский губернатор отметил, что пожар возник на южной площадке Севморзавода. Пострадало в результате пожара в общей сложности 24 человека, у четырёх из которых диагностировано состояние средней тяжести.Развожаев также призвал местных жителей на выкладывать видео об инциденте, чтобы тем самым не помогать врагу.В ТГ региональный чиновник разместил фотографию с места инцидента, на котором показана борьба с огнём на объекте. Оно использовано в данном материале.О типе ракеты, которую использовали для нанесения удара ВСУ, на данный момент не сообщается. Высказаны предположения относительно того, что это могла быть ракета комплекса «Нептун».