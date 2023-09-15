Я воевал на «Челленджере»

Письмо одного из членов сгоревшего танка «Челленджер-2». Оно сохранилось чудом. Перевод с украинского. В скобках дан перевод галицийских слов. Дальнейшая судьба автора письма неизвестна.
– Доброго дня, вуйку (дядька), ты просил меня рассказать, что такое «Челленджер». Это очень хорошая машина. Удобная, просторная, внутри можно в полный рост стоять. Когда обучались на ней, удивились, что есть минибар. Причём идёт он укомлектованный полностью.
Холодильник, микроволновая печь, аэрогриль, креденс (буфет для посуды), музыкальный центр. Весь набор посуды, даже баняк (кастрюля) и пательня (сковородка).
Биотуалет тоже есть.
Все бамбетели (сидения) покрыты коцом (покрывалом). Влаговпитывающим. Под рукой удобно – подстаканник.
Для каждого члена экипажа есть белые мешты (туфли).
На таком танке воевать, что шпацирувать (прогуливаться) на дефиляде (параде).
Одним словом, машина эта для хорошего газды (хозяина).
Если какой-то зайда (посторонний) попадёт в такую машину, заблудится, и выход не найдёт. Вот когда послали заряжающего в минибар за добавкой, он заблудился. Пришлось его самого искать.
Ехать на «Челленджере» одно удовольствие. Это как после «Таврии» на «Ламборджини» пересесть. Мягко, кочек не чувствуешь. Подвеска супер, коробка-автомат. Высунешься из башни, высоко, сверху все видно.
Всё на гидравлике. Даже дверь в биотуалет.
В управлении все просто. Когда обучались на нём, сначала английский офицер говорил на английском, а наш главный сержант переводил.
Вот как, например, надо стрелять:
– Подаешь снаряд. Потом берешь узбич (рядом) герлигу (палку). Досылаешь. Нажимаешь на пимпочку, потом вот на цыбулину, ждёшь, когда красная заровка (лампочка) мигнет. Ещё ждёшь. Загорелась зелёная.
Тем временем наводчик смотрит оподаль (вдаль) и целится. Потом ж-а-а-а-а-ах. Выстрел.
Есть даже голосовое управление. Правда, говорить надо на английском. Эта свиняка мовы не разумеет. А наш английский не понимает.
Экипаж у нас очень дружная семья. Командир, позывной «Одноглазый», это действительно так, и механик-водитель, позывной «Хромой», вместе живут, ротный иногда приходит. Я наводчика «Шизу» очень люблю, но он не отвечает. Это меня сильно мучит.
Ладно, пошёл, гляну пушку. Надо всегда смотреть за орудием. Шмаровидло (смазка) должна быть постоянно. Иначе не стрельнет.
Это тебе, дядьку, не сидеть в своей хате на Чортомлике и с тоски ханьки (непереводимое выражение) мять.
Покеличи покели (до свидания). И пришлите пару банок пупистых аболонь саганкоф (крупных помидоров).