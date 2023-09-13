Немецкие дипломаты: украинская армия не добилась крупного прорыва, который мог бы изменить ход войны

Немецкие дипломаты говорят о том, что у украинцев есть определённые тактические успехи, но никакого крупного прорыва, который изменил бы ход войны, нет.

На Западе всё чаще стали звучать пессимистичные оценки в плане итогов украинского контрнаступления. Украинская армия не достигла ни одной из целей, которые заявлялись перед началом наступательной операции, разработанной, по сути, натовскими генералами. Напомним, что контрнаступление идёт уже три с лишним месяца, при этом войска киевского режима потеряли в нём к настоящему моменту не менее 70 тысяч человек, что является крупнейшими потерями армии в отдельно взятой операции со времён Второй мировой войны.Немецкое издание «Хандельсблатт» со ссылкой на политических чиновников и членов военной верхушки страны пишет о «сдержанных оценках» заявлений украинской стороны о «прорыве первой линии российской обороны».Из материала:Отмечено, что дальнейшие перспективы прорыва оцениваются также скептически. Всему виной то, какой ценой для украинских войск даётся продвижение, которое зачастую обнуляется российскими контратакующими действиями.На Западе прекрасно знают и об украинских потерях, в том числе в поставленной натовской бронетехнике. И это несмотря на то, что киевский режим эти данные пытается скрыть, вместо этого заявляя, что «нужно ещё больше оружия и вот тогда точно прорыв состоится».