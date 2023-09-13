Немецкие дипломаты: украинская армия не добилась крупного прорыва, который мог бы изменить ход войны

На Западе всё чаще стали звучать пессимистичные оценки в плане итогов украинского контрнаступления. Украинская армия не достигла ни одной из целей, которые заявлялись перед началом наступательной операции, разработанной, по сути, натовскими генералами. Напомним, что контрнаступление идёт уже три с лишним месяца, при этом войска киевского режима потеряли в нём к настоящему моменту не менее 70 тысяч человек, что является крупнейшими потерями армии в отдельно взятой операции со времён Второй мировой войны.
Немецкое издание «Хандельсблатт» со ссылкой на политических чиновников и членов военной верхушки страны пишет о «сдержанных оценках» заявлений украинской стороны о «прорыве первой линии российской обороны».
Из материала:
Немецкие дипломаты говорят о том, что у украинцев есть определённые тактические успехи, но никакого крупного прорыва, который изменил бы ход войны, нет.
Отмечено, что дальнейшие перспективы прорыва оцениваются также скептически. Всему виной то, какой ценой для украинских войск даётся продвижение, которое зачастую обнуляется российскими контратакующими действиями.
На Западе прекрасно знают и об украинских потерях, в том числе в поставленной натовской бронетехнике. И это несмотря на то, что киевский режим эти данные пытается скрыть, вместо этого заявляя, что «нужно ещё больше оружия и вот тогда точно прорыв состоится».