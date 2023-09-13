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Немецкие дипломаты: украинская армия не добилась крупного прорыва, который мог бы изменить ход войны

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Немецкие дипломаты: украинская армия не добилась крупного прорыва, который мог бы изменить ход войны

На Западе всё чаще стали звучать пессимистичные оценки в плане итогов украинского контрнаступления. Украинская армия не достигла ни одной из целей, которые заявлялись перед началом наступательной операции, разработанной, по сути, натовскими генералами. Напомним, что контрнаступление идёт уже три с лишним месяца, при этом войска киевского режима потеряли в нём к настоящему моменту не менее 70 тысяч человек, что является крупнейшими потерями армии в отдельно взятой операции со времён Второй мировой войны.


Немецкое издание «Хандельсблатт» со ссылкой на политических чиновников и членов военной верхушки страны пишет о «сдержанных оценках» заявлений украинской стороны о «прорыве первой линии российской обороны».

Из материала:

Немецкие дипломаты говорят о том, что у украинцев есть определённые тактические успехи, но никакого крупного прорыва, который изменил бы ход войны, нет.

Отмечено, что дальнейшие перспективы прорыва оцениваются также скептически. Всему виной то, какой ценой для украинских войск даётся продвижение, которое зачастую обнуляется российскими контратакующими действиями.

На Западе прекрасно знают и об украинских потерях, в том числе в поставленной натовской бронетехнике. И это несмотря на то, что киевский режим эти данные пытается скрыть, вместо этого заявляя, что «нужно ещё больше оружия и вот тогда точно прорыв состоится».
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13 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:23
    +2
    Немецкие дипломаты: украинская армия не добилась крупного прорыва, который мог бы изменить ход войны
    . Такое утверждение равнозначно для обоих сторон конфликта...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 06:47
      +1
      Сегодня уже 102 дня с начала контрнаступления ВСУ 4 июня .
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 07:52
        0
        Большой кровавый замес славянских народов на радость наглосаксов, впрочем, у гейропейских тоже взыграло, мстят за свои прошлые... обиды.
        Печально все это, большая беда на нашей земле.
        Естественное желание нормального человека, скорей бы это все закончилось, а потом всем миром придётся восстанавливать разрушенные и самым сложным будет восстановить нормальные, человеческие отношения между всеми нами!!!
    2. Comandor777
      Comandor777 Сегодня, 07:22
      -1
      Цитата: rocket757
      Немецкие дипломаты: украинская армия не добилась крупного прорыва, который мог бы изменить ход войны
      . Такое утверждение равнозначно для обоих сторон конфликта...

      А ты что знаешь какие цели были у России? Может быть сухопутный коридор в Крым и был приоритетность задачей. А бросок на Киев классический туман войны. Я думаю в генштабе не совсем отбитые чтобы всего 200 тыс кидать на захват ценой страны.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:23
    +4
    А я тут вижу другое.Они стараются обходить тему упорства наших воинов под Запорожьем,и не только там.Одно ВСУ,ВСУ...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 06:33
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      А я тут вижу другое.Они стараются обходить тему упорства наших воинов под Запорожьем,и не только там.Одно ВСУ,ВСУ...

      На то они и
      Немецкие дипломаты
      hi

      А иллюстрации просится название: Табор уходит в небо.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:45
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Одно ВСУ,ВСУ...

      Фраза в горле застревает: «ВСУнули в 1945-м так, что до сих пор в себя прийти не можем...»
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:32
    +2
    На Западе прекрасно знают и об украинских потерях, в том числе в поставленной натовской бронетехнике.
    Знают и что это меняет? Поставки техники и вооружений продолжается. Кулеба с ухмылочкой говорит Бербок, что ни куда вы не денетесь и поставите нам ракеты, а та молча выслушивает хамское заявление. И действительно поставят, чтобы не говорили сегодня.
    ... никакого крупного прорыва, который изменил бы ход войны, нет
    А немцам так хочется, чтобы ход войны изменился в пользу Киева, что даже не скрывают этого. Потомки недобитков жаждят реванша, благо сегодня есть возможность пока воевать руками украинцев.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:42
    +1
    Немецкие дипломаты: украинская армия не добилась крупного прорыва, который мог бы изменить ход войны

    fool А какой прорыв устроил бы немецких дипломатов?
    Вы залезли по уши в американское дерьмо, не имея представления о другом, ином пути развития (хотя бы по китайскому варианту) и, имея ряд прогрессивных технологий, ПРОДАЛИ благополучие населения целой страны в угоду «чмудака» с позорным «погонялом» и подбитым глазом, вместо взаимовыгодного сотрудничества...
    В любом случае вас ожидает итог 1945 года...Если вас поляки в полон не возьмут...
    1. Озирис
      Озирис Сегодня, 07:33
      0
      Это просто удивительно ! Как Германские руководители сменили прагматическую экономическую политику на дешевый популизм партии Зеленых ...?
  6. Озирис
    Озирис Сегодня, 07:26
    0
    Это закономерный вывод ! Ни одна из стран имеющая общую границу и историю, как бы поддерживал ее Запад и кто бы ни стоял у руля - Дудаев, Саакашвили, Порошенко, Зеленский - они будут обречены на поражение ...
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 08:33
    0
    Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!». Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла» (с) бородатый анекдот
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:01
      0
      не вот точней анекдот.......прёт американская АУГ..впереди по курсу свет...адмирал АУГ..
      -кто там по курсу ..быстро отверните в сторону
      в ответ
      -мы не можем
      адмирал АУГ
      -что значит не можем .сейчас мой АУГ разнесёт вас к чертям морским
      в ответ
      -повторяю .мы не можем..мы служащие маяка
      так и империя лжи прямиком на скалы прёт